16 доказательств того, что, даже если вы обожаете лето, у него всегда найдется способ вас взбесить

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«Лето — это маленькая жизнь», — спел когда-то известный бард Олег Митяев. И с таким сравнением трудно не согласиться, ведь долгожданные теплые деньки всегда наполнены особым очарованием. Но, помимо душистых цветов, ласкового солнца и прохладного моря, это время года сулит много не слишком приятных моментов.

Мы в AdMe.ru знаем, что отдых под теплыми лучами солнца на золотистых песках и неспешные прогулки по зеленым лесам часто может что-то омрачить. Наша сегодняшняя подборка посвящена раздражающим моментам, которые приносит с собой сезон каникул и отпусков.

1. Вот какое оно — лето в Англии

2. Вот что может случиться с водонепроницаемыми часами

3. Газон между тротуаром и дорогой слишком широк, чтобы косить его в 3 полосы

4. «Из-за этих растений я не могу ходить летом босиком, не опасаясь за свою жизнь»

5. Лето вообще в курсе, что оно лето?

6. «Вот такая у нас солнечная погода»

7. Можно покататься на пляже. Как же это здорово!

8. «Машина коллеги. Да, это пчелы»

9. За секунду до того, как проткнул бассейн когтем

10. «Был уверен, что помыл салат. Теперь я параноик и драю каждый листик»

11. «Работала в саду в разных топиках на бретелях. Больше это не повторится»

12. «В соседском пруду с фонтаном были пузыри. Вот что теперь на всех улицах и во дворах вокруг»

13. Подошвы отвалились на 2-м часу спуска с горы

14. «Мой сосед заморозил один снежок, чтобы пульнуть в меня в середине июля. Этим летом я в игре»

15. 1995 год, 3 часа дня, летние каникулы. И твой злейший враг

16. Когда думаешь, что при 21 °C на пляже в Кали не нужен солнцезащитный крем