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16 доказательств того, что, даже если вы обожаете лето, у него всегда найдется способ вас взбесить

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«Лето — это маленькая жизнь», — спел когда-то известный бард Олег Митяев. И с таким сравнением трудно не согласиться, ведь долгожданные теплые деньки всегда наполнены особым очарованием. Но, помимо душистых цветов, ласкового солнца и прохладного моря, это время года сулит много не слишком приятных моментов.

Мы в AdMe.ru знаем, что отдых под теплыми лучами солнца на золотистых песках и неспешные прогулки по зеленым лесам часто может что-то омрачить. Наша сегодняшняя подборка посвящена раздражающим моментам, которые приносит с собой сезон каникул и отпусков.

1. Вот какое оно — лето в Англии

© Naggers123 / reddit

2. Вот что может случиться с водонепроницаемыми часами

© Juan_La_Sandia_2 / reddit

3. Газон между тротуаром и дорогой слишком широк, чтобы косить его в 3 полосы

© JansenMCCuber / reddit

4. «Из-за этих растений я не могу ходить летом босиком, не опасаясь за свою жизнь»

© thepewpewnoise / reddit

5. Лето вообще в курсе, что оно лето?

© FiliPreuss / reddit

6. «Вот такая у нас солнечная погода»

© alko163 / pikabu

7. Можно покататься на пляже. Как же это здорово!

© Frago242 / reddit

8. «Машина коллеги. Да, это пчелы»

© R_cky / reddit

9. За секунду до того, как проткнул бассейн когтем

© viona.R / pikabu

10. «Был уверен, что помыл салат. Теперь я параноик и драю каждый листик»

© BigLino / reddit

11. «Работала в саду в разных топиках на бретелях. Больше это не повторится»

© meg_n_cheese12 / reddit

12. «В соседском пруду с фонтаном были пузыри. Вот что теперь на всех улицах и во дворах вокруг»

© Valgalgirl / reddit

13. Подошвы отвалились на 2-м часу спуска с горы

© JaniceOhMyGod / reddit

14. «Мой сосед заморозил один снежок, чтобы пульнуть в меня в середине июля. Этим летом я в игре»

© unknown author / imgur

15. 1995 год, 3 часа дня, летние каникулы. И твой злейший враг

© unknown author / imgur

16. Когда думаешь, что при 21 °C на пляже в Кали не нужен солнцезащитный крем

© slviiier / reddit

А какие летние «капризы» выводят вас из себя?

Фото на превью BigLino / reddit
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