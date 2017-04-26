16 доказательств, что время летит слишком быстро
Трудно в это поверить, но мы уже прожили почти пятую часть XXI столетия.
Мы в AdMe.ru собрали 16 фактов, которые не оставят равнодушными тех, кто родился в прошлом веке.
1999-й и 2035-й на одинаковом расстоянии от
2017 года.
Мы ближе к 2027 году, чем к 2005-му.
В этом году пойдут в школу дети, которые родились
в 2010-м.
Мультфильму «Том и Джерри» 80 лет.
Мультфильм «В поисках Немо» вышел 14 лет назад.
«Титанику» исполняется 20 в этом году.
Им уже полвека.
Твиты, от которых хочется грустить.
Ребенок из 1-й части «Гарри Поттера» — это Альбус Северус из 7-й.
А сам «Гарри Поттер» как изменился!
Они с каждым годом все красивее.
А мы все такие же, только мудрее и опытнее.