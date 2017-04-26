16 доказательств, что время летит слишком быстро

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Трудно в это поверить, но мы уже прожили почти пятую часть XXI столетия. Мы в AdMe.ru собрали 16 фактов, которые не оставят равнодушными тех, кто родился в прошлом веке.

1999-й и 2035-й на одинаковом расстоянии от

2017 года.

Мы ближе к 2027 году, чем к 2005-му.

В этом году пойдут в школу дети, которые родились

в 2010-м.

Мультфильму «Том и Джерри» 80 лет.

Мультфильм «В поисках Немо» вышел 14 лет назад.

«Титанику» исполняется 20 в этом году.

Им уже полвека.

Твиты, от которых хочется грустить.

Ребенок из 1-й части «Гарри Поттера» — это Альбус Северус из 7-й.

А сам «Гарри Поттер» как изменился!

Они с каждым годом все красивее.