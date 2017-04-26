16 доказательств, что время летит слишком быстро

Трудно в это поверить, но мы уже прожили почти пятую часть XXI столетия.

Мы в AdMe.ru собрали 16 фактов, которые не оставят равнодушными тех, кто родился в прошлом веке.

1999-й и 2035-й на одинаковом расстоянии от
2017 года.

Мы ближе к 2027 году, чем к 2005-му.

В этом году пойдут в школу дети, которые родились
в 2010-м.

Мультфильму «Том и Джерри» 80 лет.

Мультфильм «В поисках Немо» вышел 14 лет назад.

«Титанику» исполняется 20 в этом году.

Им уже полвека.

Твиты, от которых хочется грустить.

Ребенок из 1-й части «Гарри Поттера» — это Альбус Северус из 7-й.

А сам «Гарри Поттер» как изменился!

Они с каждым годом все красивее.

А мы все такие же, только мудрее и опытнее.

38 На склад!
60 Комментарии

Это вообще реально?!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!