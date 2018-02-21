16 доказательств, что между вами и сыном маминой подруги лежит пропасть

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Если и есть на свете человек, который буквально во всем лучше вас, так это тот самый сын маминой подруги. И тут нет никаких сомнений. А иначе как еще объяснить то, что обычная на первый взгляд шутка превратилась в главный национальный мем? За последние пару дней высказаться об этом филантропе, плейбое и миллионере из соседнего подъезда не отважился разве что ленивый.