16 доказательств того, что отношение людей к нам меняется в зависимости от того, как мы одеты

Всякий раз, когда я одеваюсь красиво, люди становятся более милыми, приветливыми и добрыми по отношению ко мне. Они разговаривают со мной, не пытаясь меня наколоть. Но стоит мне одеться не очень опрятно или просто удобно, но без чувства стиля, как все превращаются в хмурых злыдней, продавцы в магазинах ужасно обслуживают меня и никто не улыбается. При этом я всегда подчеркнуто вежлив вне зависимости от того, как одет. © Phillip Stewart / quora

Работала в меховом салоне. Зашли бабушка с дедушкой, лет по 80, одетые очень простенько. Мои напарницы даже голову в их сторону не повернули, а я подошла. Даже и не предполагала, что купят что-то, угостила их чаем. Бабушка при этом причитала что-то вроде: «Миленькая, я ничего не буду покупать, у меня денежек нет». Итог: шуба за ₽ 300 тыс. и дедушка себе взял дубленку и куртку примерно на ₽ 100 тыс. Все за наличные. Они сказали, что целый день ездят по магазинам, и я первая, кто к ним подошел и помог. © Matroskin1986 / pikabu

Встретил друга, которого не видел целый год. Подошел и сказал: «Привет! С возвращением!Давно не виделись!» Он даже не поздоровался со мной, а просто отвернулся. «Ну и черт с тобой!» — решил я и мысленно внес его в свой черный список. Через неделю снова столкнулся с ним и проигнорировал его. «Друг», к моему удивлению, заулыбался, тепло поздоровался и начал расспрашивать, как дела. Я удивился, как-то прервал разговор и только потом осознал: в первую встречу я был жутко одет (ничего не успевал из-за дедлайна), а в последний раз приоделся. © Mohamed Abdel Maksoud / quora