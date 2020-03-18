16 доказательств того, что отношение людей к нам меняется в зависимости от того, как мы одеты
Нравится нам это или нет, но наш внешний вид о многом говорит окружающим и даже меняет их отношение к нам. Скажем, если вы придете в спортивных штанах на переговоры, то вероятность заключения контракта будет стремиться к нулю. И наоборот: хороший костюм повысит ваши шансы на успех.
Теория — теорией, а мы в AdMe.ru задумались, как влияет и влияет ли вообще одежда на жизнь реальных людей.
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Ездили с коллегой в командировку в Нью-Дели. До отеля добрались только к полуночи, жутко устали и выглядели весьма потрепанными. Персонал не хотел нас обслуживать, и номер мы получили только через час. На следующий день переоделись в костюмы. Охранник внезапно отдал мне честь и пожелал доброго дня, а администратор за стойкой бросил все свои дела, поднялся и начал приветливо улыбаться. И это тот самый парень, который ночью никак не мог заселить нас в номер! © Gautham Krishnan / quora
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Дело было в начале нулевых. Тогда я поднялся по карьерной лестнице до замкоммерческого директора большого концерна. Руководство полюбило отправлять меня в различные командировки. Пришлось поменять свой гардероб: вынуть серьгу, перестать красить волосы, а бомберы и гриндерсы сменить на пиджаки и рубашки. Вот как раз выбрать последнюю собрались мы с супругой в новомодный торговый центр. Остановились перед витриной — целая стена разных рубашек. Смотрю — висит ОНА. Моя. Хочу такую! Ищем глазами продавщицу. Она рядом, но почему-то не хочет обращать на нас внимания. Демонстративно стоит к нам спиной. Я прокашлялся и позвал ее: «Покажите мне, пожалуйста, вон ту рубашку!» Тетка обернулась через плечо, окатила снизу вверх презрительным взглядом поверх очков и громко и четко взвизгнула на весь магазин: «Это! Дорогие! Рубашки!» Уж не знаю, почему она приняла молодых, прилично одетых ребят за нищебродов. Рубашку эту я купил. Она мне была абсолютно по деньгам. © Siriusnash / pikabu
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Несколько лет назад у меня были длинные волосы, а одевался я по принципу «надевай что есть». Меня игнорировали все, кому не лень. Потом я начал обращать внимание на то, как одеваются мои любимые музыканты: синяя или черная однотонная футболка, джинсы, сникерсы, хорошая куртка. Короткая, нарочито небрежная стрижка. Вы не поверите, но внезапно ко мне начали подходить разные люди. Они заговаривали со мной так, будто видели меня впервые. А ведь многие из них были мне знакомы. © Sandy Praharsha / quora
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Когда я надеваю дорогой костюм на работу, все относятся ко мне с большим уважением. Но стоит мне выйти на улицу в спортивках, как окружающие тут же начинают обращаться со мной как с подростком. Это ужасно раздражает. А вот если я надену наряд для выхода или даже просто тонкое летнее платье, мужчины кричат мне что-то грубое. Хотя я не ношу откровенные вещи. © californiad20 / reddit
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Всякий раз, когда я одеваюсь красиво, люди становятся более милыми, приветливыми и добрыми по отношению ко мне. Они разговаривают со мной, не пытаясь меня наколоть. Но стоит мне одеться не очень опрятно или просто удобно, но без чувства стиля, как все превращаются в хмурых злыдней, продавцы в магазинах ужасно обслуживают меня и никто не улыбается. При этом я всегда подчеркнуто вежлив вне зависимости от того, как одет. © Phillip Stewart / quora
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Работала в меховом салоне. Зашли бабушка с дедушкой, лет по 80, одетые очень простенько. Мои напарницы даже голову в их сторону не повернули, а я подошла. Даже и не предполагала, что купят что-то, угостила их чаем. Бабушка при этом причитала что-то вроде: «Миленькая, я ничего не буду покупать, у меня денежек нет». Итог: шуба за ₽ 300 тыс. и дедушка себе взял дубленку и куртку примерно на ₽ 100 тыс. Все за наличные. Они сказали, что целый день ездят по магазинам, и я первая, кто к ним подошел и помог. © Matroskin1986 / pikabu
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Встретил друга, которого не видел целый год. Подошел и сказал: «Привет! С возвращением!Давно не виделись!» Он даже не поздоровался со мной, а просто отвернулся. «Ну и черт с тобой!» — решил я и мысленно внес его в свой черный список. Через неделю снова столкнулся с ним и проигнорировал его. «Друг», к моему удивлению, заулыбался, тепло поздоровался и начал расспрашивать, как дела. Я удивился, как-то прервал разговор и только потом осознал: в первую встречу я был жутко одет (ничего не успевал из-за дедлайна), а в последний раз приоделся. © Mohamed Abdel Maksoud / quora
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Начала водить свою дочку в муниципальный детский сад. До этого она ходила в частный. Поскольку работа у меня хоть и офисная, но не предполагающая общения с клиентами, дресс-кода никогда не было. Джинсы, свитер, легинсы, туника, простенькие платья. На работу езжу на машине, поэтому обувь соответствующая — никаких платформ, шпилек и прочего. Косметикой пользуюсь редко.
В муниципальном детском саду я была обескуражена большим количеством элегантно и броско одетых мамочек. Но радовалась за них.
Как-то ко мне подошла воспитательница и попросила помочь с уборкой игровой площадки от листьев. Я согласилась. На следующий день мне и еще одной мамочке выдали грабли и обозначили фронт работ. Мы до темноты не успели и разошлись по домам. На следующий день пришлось выслушивать претензии. Вот диалог с воспитательницей:
— А почему вы вчера с Юлией всю площадку не убрали?
— Не успели. А почему больше никто из родителей не пришел убирать? У нас в группе 30 детей, а не двое.
— Потому что только вы с Юлей выглядите непрезентабельно. Остальные слишком хорошо выглядят, чтобы сгребать листья. © lucksashka / pikabu
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Зашла я однажды в маникюрный салон после тяжелой рабочей недели. Вид соответствующий: растрепанная, одета просто, под глазами круги. Дай, думаю, хоть порадую себя. Подхожу на ресепшен с целью выяснить, какие услуги и почем. И тут вижу во взгляде этой милой дамы такое презрение, что даже как-то неудобно стало, что я тут своими кроссовками топчу их пол и вообще всем своим видом всячески оскорбляю благородных посетителей салона. Так мерзко стало, что больше я к ним не возвращалась. © Zai4ixa / pikabu
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Когда я учился в колледже, я работал на автомойке. Обычно я носил простую одежду: шорты и футболку, которые постоянно были грязными от работы. Когда мне нужна была помощь, я очень долго ждал, пока кто-нибудь из сотрудников подойдет и поможет. Как-то в колледже у нас было выступление, так что я оделся в костюм. А по дороге зашел на работу что-то взять. Менеджер буквально сорвался с места, чтобы поздороваться со мной, и в мгновение ока дал мне то, что мне было нужно. © LavenderGoomes / reddit
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Моя семья переехала в маленький город в Калужской области. Как-то в 9-м классе ко мне подошла учительница: «Я так рада! Еще не знаешь, братик или сестричка?» Оказывается, такой вывод сделали коллеги мамы, потому что она не одевалась как все остальные: предпочитала кроссовки, а не каблуки, и носила джинсы со свободной ветровкой. Обросло слухами — и вот я узнаю от учительницы, что маме-то, оказывается, рожать скоро. © TasyaNeko / pikabu
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Чем дороже бутик, в который заходишь, тем меньше пренебрежения. Получила первую премию, и стукнуло мне в голову платье вечернее купить на все деньги. Взяла мужа. Лето. Он в майке-алкашке и татуировках, я в джинсах рваных. Заходим в «Охотный ряд» — все от нас морды воротят и даже не выносят размеры. Идем в ГУМ — все так же отнеслись. Заходим в Iceberg — и девчонки начинают мне выносить все, что есть, от ₽ 50 000 до ₽ 250 000 за платье. Я примерила все варианты, выбрала лучший и ушла довольная, потратив кучу денег. До сих пор это платье — моя гордость. А остальные без выручки остались из-за своих стереотипов. © memini / pikabu
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Знакомая в саду нянечкой трудилась. Не хватало воспитателей — приходилось работать за двоих. Приходили 2 претендентки. Заведующая возмущалась: «Я с ними даже разговаривать не стала: одна толстая, вторая одета не по моде!» © lyuba34 / pikabu
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Когда я надеваю лучшую одежду, мужчины, женщины, даже старики и дети относятся ко мне более уважительно, чем когда я в растянутых трениках и футболке. Особенно тщательно я одеваюсь, когда иду в парикмахерскую или магазин с дорогой одеждой. Если я одета некрасиво, в парикмахерских незнакомые мастера автоматически предполагают, что мне нужна любая классическая прическа, к созданию которой не надо прилагать много усилий. А я вообще-то предпочитаю более модные стрижки. Поэтому приходится тщательно одеваться перед походом в салон. © herkimercuts / reddit
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Искала джинсы. Одеваюсь просто, не заморачиваюсь. Ходила из отдела в отдел. Захожу в один, прошу консультанта сразу показать то, что есть. Она показывает, и тут я спрашиваю: «Это все?» Она глазки опустила и виноватым голосом говорит: «Есть, но они из новой коллекции и дорогие». Честно сказать, не такие уж они и дорогие были! © 1oo1 / pikabu
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Приехала с молодым мужем в деревню к родителям. Обычно приезжали ненадолго, «на люди» не выходили. Он помогал с ремонтом, а я — с огородом. Закончились саморезы — решили сходить в местное сельпо. Поехали как есть: неумытые и в рабочей одежде. Подошли к кассе, рассчитались, а там в это время стоял местный тип лет 30. Помню, как он всегда пьяный, веселый и безработный под кустами лежал. Мы уже уходили, а он нам вслед: «Господи, это вообще что такое сейчас было? Надо же до такого докатиться!» Родителей долго потом спрашивали, что со мной случилось и как я так могла «опуститься». © Roksi45 / pikabu
А вы замечали, как к вам меняется отношение в зависимости от того, что на вас надето? Расскажите нам о самом запоминающемся случае.
Фото на превью 1oo1 / pikabu