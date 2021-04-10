16 диспетчеров службы спасения, которые повидали многое, но эти вызовы запомнили навсегда
В день оператор службы спасения принимает множество звонков. Бывают случаи, над которыми недоумевает весь отдел. На Reddit даже появилась специальная тема, где операторы поведали свои нестандартные истории с работы. Там отписались и те, кто сам по случайности набедокурил с такими звонками.
Коллектив AdMe.ru понял, что некоторые рассказывают о своей работе так, словно это стендап. Надеемся, что вы тоже проникнетесь нелегкими буднями операторов таких служб и будете относиться к ним с большим пониманием.
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Как-то раз мама готовила на кухне, а ее собачка зацепилась за телефонный провод и свалила трубку на пол. Мама, не особо сдерживаясь в выражениях, выкрикнула, что она бы хотела сделать с щенком за такой проступок. Когда она потянулась за трубкой, обнаружила, что пес каким-то образом набрал телефон службы спасения, а диспетчер услышал все ее угрозы. Через несколько минут на пороге уже стояла полиция. У меня был веселый перерыв от домашки по математике. © JerseyHobie / Reddit
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Однажды мне позвонила женщина. Она шептала в трубку испуганным, дрожащим голосом. Я был в полной боевой готовности, гадая, прячется она от воров или у нее проблемы с домашними. И тут она выдает: «Там... Олень... Он снаружи». — «Олень?» — «Да, пожалуйста, сделайте что-нибудь!» «Что делает этот олень?» — осторожно спрашиваю я. «Он просто стоит», — отвечает женщина. Выяснилось, что олень был в полном здравии и ни на кого не нападал. И все же пришлось выслать сотрудника, который спас бедную женщину от этого страшного зверя. © Informal_Analysis / Reddit
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Мне постоянно поступают смешные звонки. Однажды звонил доставщик пиццы, который не мог пройти к месту назначения из-за петуха, остановившегося посреди проезжей части. Я был с ним на линии, пока он упрашивал птицу сдвинуться с места. © placeintheways / Reddit
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Дед подменял диспетчера в полиции. Поступает звонок с нашего адреса. С наихудшими ожиданиями дедушка отвечает, а на том конце трубки кто-то, всхлипывая, мямлит: «Он только что сказал слово на букву З». «Кто сказал?» — недоумевает дедушка. «Мой брат, он сказал, чтобы я заткнулся», — отвечает голос. «Ваш звонок принят, срочно позовите бабушку к телефону». Все дело в том, что у нас в семье слово «заткнись» было под строжайшим запретом. Мой 4-летний брат решил, что меня нужно арестовать, когда я ему это сказал. Повезло, что на том конце трубки был дед. © CrazedMagician / Reddit
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Мой брат работает диспетчером. Однажды я дал своему сыну поиграть с телефоном, и он случайно набрал номер службы спасения. По счастливому стечению обстоятельств трубку взял мой брат. Мы шутим, что сын просто хотел поболтать с дядей. © graypumpkins / Reddit
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Жена работает в пожарной части. Однажды звонит ей женщина и спрашивает, может ли она пожертвовать помещение для учений. Жена расспрашивает ее и выясняет, что это не пустое здание, а жилое. Оказалось, что ее бывший муж живет у нее во дворе в своем фургоне. Женщина просто хотела, чтобы пожарники сожгли его дом дотла. © Camoern / Reddit
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Я только прошел обучение и вышел на работу, первый день. На курсах нам говорили, что не нужно спорить с человеком, если он утверждает, что видел что-то странное. Сижу в ночную смену. Звонит женщина и клянется, что только что видела чупакабру, называет адрес. Высылаю сотрудника, он перезванивает мне и говорит, что там прыгает кенгуру. Нарочно не придумаешь. © Brent_L / Reddit
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Смена в праздники. Звонит женщина, жалуется на соседей. Вдруг спрашивает: «Как дела?» Я, думая, что выключил микрофон, выпаливаю, глядя на сидящего рядом приятеля: «Да нормалек дела! Сижу тут и слушаю про твоих соседей в праздник». И вдруг слышу в трубке: «Ясно». В холодном поту смотрю на кнопку выключения звука и спрашиваю: «Вы сейчас меня слышали?» «Да», — отвечает звонящая. Удивительно, но женщина отнеслась ко всему с юмором и поздравила с праздником, еще раз попросив, чтобы мы разобрались с ее соседями. © Hothcookies / Reddit
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У одного мужика голова застряла в кошачьем домике. Причем кот находился внутри. Во время разговора мужик всячески пытался успокоить кошака: «Потерпи, братан, мне тоже не очень», «Ну братюнь...» Кот оказался непреклонен и поцарапал звонившему голову. Кстати, дозвониться до нас он смог при помощи умных часов. © Razvee / Reddit
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Вот мой «вызов дня»: звонит девушка и сообщает, что вчера кто-то проник к ней домой и украл пару вещей и ее умные часы. А позже она зашла в гости к своему бывшему парню и увидела на экране телефона сообщение, что ее телефон только что синхронизировался с часами. © GameDrain / Reddit
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Звонит мужчина с очень сильным акцентом. Говорит, что на дерево забралось ЧУДОВИЩЕ и хочет попасть в спальню к его сыну. Я понимаю, что мужчина адекватен, но до меня никак не дойдет, о чем он. Прошу дать трубку сыну. Парень говорит, что чудовище размером с собаку, только лапы маленькие. Спрашиваю, есть ли белые полосы на хвосте. Оказалось, что их семья совсем недавно переехала и они ни разу не видели енота. Я рассмеялся в голос и поприветствовал их в наших «джунглях». © asportate / Reddit
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Я фельдшер. Едем на вызов: «Голова ребенка застряла в воротах». Приезжаем и видим застрявшего в воротах сиба-ину, радостно виляющего хвостом. Спрашиваем у хозяина, мол, где же ребенок. А тот отвечает, что вот он. В общем, пожарники песеля вызволили, а мы долго объясняли, почему вернулись в больницу без ребенка. Диспетчер смеялся до слез. © Kelennis / Reddit
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Я знаю диспетчера службы спасения, которому однажды позвонили и попросили его, чтобы он разбудил в назначенный час. © Lakersmikе / Reddit
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Я не диспетчер, но помню день, когда нам в школе объяснили, что нужно делать в случае пожара: лечь на пол и позвонить в службу спасения. И вот переступаю порог дома и вижу, что из духовки идет дым. Недолго думая, падаю на пол, набираю номер и начинаю кататься по полу. Входит в комнату мама. Видит меня и спрашивает, что я, собственно, делаю. Она смеялась до слез, пока пыталась объяснить оператору, что это из-за ее кулинарных способностей ребенок вызвал пожарных. © EterniumInfinitum / Reddit
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Однажды я порезала палец, отца не добудилась и позвонила в службу спасения, потому что там моя мама работала диспетчером. Я рыдала и назвала ее имя, попросила, чтобы меня соединили с ней. Она больше злилась на отца, который в это время мирно спал. © RAnDomBandGirl / Reddit
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Звонит парень: «Тут возле ресторана чайке нужна помощь». Потом, судя по звуку, он попытался ее схватить. Раздался истошный крик птицы, и я услышала хлопанье крыльев. Парень бормочет: «Испугался, сердце прихватило». Отправляю бригаду. И тут он выдает: «А, все, полегчало. Перезвоню вам попозже». Парень повесил трубку и не отвечал больше. Каждый раз о нем вспоминаю, проезжая мимо того ресторана. © indigofoxgivesnofox / Reddit
А какие запоминающиеся звонки были у вас?