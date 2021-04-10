16 диспетчеров службы спасения, которые повидали многое, но эти вызовы запомнили навсегда

Как-то раз мама готовила на кухне, а ее собачка зацепилась за телефонный провод и свалила трубку на пол. Мама, не особо сдерживаясь в выражениях, выкрикнула, что она бы хотела сделать с щенком за такой проступок. Когда она потянулась за трубкой, обнаружила, что пес каким-то образом набрал телефон службы спасения, а диспетчер услышал все ее угрозы. Через несколько минут на пороге уже стояла полиция. У меня был веселый перерыв от домашки по математике. © JerseyHobie / Reddit

Однажды мне позвонила женщина. Она шептала в трубку испуганным, дрожащим голосом. Я был в полной боевой готовности, гадая, прячется она от воров или у нее проблемы с домашними. И тут она выдает: «Там... Олень... Он снаружи». — «Олень?» — «Да, пожалуйста, сделайте что-нибудь!» «Что делает этот олень?» — осторожно спрашиваю я. «Он просто стоит», — отвечает женщина. Выяснилось, что олень был в полном здравии и ни на кого не нападал. И все же пришлось выслать сотрудника, который спас бедную женщину от этого страшного зверя. © Informal_Analysis / Reddit

Мне постоянно поступают смешные звонки. Однажды звонил доставщик пиццы, который не мог пройти к месту назначения из-за петуха, остановившегося посреди проезжей части. Я был с ним на линии, пока он упрашивал птицу сдвинуться с места. © placeintheways / Reddit