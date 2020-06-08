16 СМС-переписок, в которых кто-то просто ошибся номером, а получилось как в кино
СМС-переписки не только сделали нашу жизнь проще, но и внесли в нее нотку неожиданности. Когда слышишь оповещение в телефоне, можно только догадываться — это написал кто-то знакомый или человек просто ошибся номером. Во втором случае переписка имеет все шансы стать шедевром эпистолярного жанра, как и случилось с диалогами в этой подборке.
Нас в AdMe.ru очень повеселили эти переписки. Надеемся, вам они тоже поднимут настроение. А в бонусе вас ждет реальная история про фантастическую случайность и везение по СМС.
1.
Сижу на работе, звонок с незнакомого номера:
— Алло, — голос какой-то девушки.
— Да.
— А Ирина дома?
— Вы, наверное, ошиблись.
— Наверное.... Извините.
Все бы ничего, но далее на мой номер приходит СМС от нее...
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Бонус № 1: порой маленькая ошибка одних людей открывает большие возможности для других
— Здравствуйте, Иннокентий. Не смогли до вас дозвониться. Мы рассмотрели ваше резюме и хотим предложить пройти собеседование в офисе. Вам удобно подъехать к 12:00?
— Здравствуйте. А где офис находится?
— Улица Зеленая, 114, офис 112.
— А по зарплате что?
— Как в вакансии указано — от ₽ 40 тысяч на испытательный срок. Если справитесь, берем в штат и платим больше.
— А делать что надо?
— Простите, Иннокентий. Вы ведь сами звонили по поводу вакансии, а теперь спрашиваете, что делать?
— Я не Иннокентий, вы номером ошиблись:)
— Тогда почему вы сразу не сообщили?
— А я работу как раз ищу. Зарплата нормальная, и я недалеко от вашего офиса живу.
— Чем вы занимаетесь?
— 4 года работал администратором в интернет-кафе. Программы ставлю, могу мелкий ремонт техники сделать, принтер там починить и все такое.
— Подъезжайте завтра к 11:00. Думаю, что-то подыщем. Адрес у вас есть.
Бонус № 2: а иногда ошибаются вовсе не люди
А у вас бывали смешные случаи из-за СМС, отправленных не по адресу? Расскажите в комментариях — посмеемся все вместе!