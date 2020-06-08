16 СМС-переписок, в которых кто-то просто ошибся номером, а получилось как в кино

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СМС-переписки не только сделали нашу жизнь проще, но и внесли в нее нотку неожиданности. Когда слышишь оповещение в телефоне, можно только догадываться — это написал кто-то знакомый или человек просто ошибся номером. Во втором случае переписка имеет все шансы стать шедевром эпистолярного жанра, как и случилось с диалогами в этой подборке.

Нас в AdMe.ru очень повеселили эти переписки. Надеемся, вам они тоже поднимут настроение. А в бонусе вас ждет реальная история про фантастическую случайность и везение по СМС.

1.

Сижу на работе, звонок с незнакомого номера:

— Алло, — голос какой-то девушки.

— Да.

— А Ирина дома?

— Вы, наверное, ошиблись.

— Наверное.... Извините.

Все бы ничего, но далее на мой номер приходит СМС от нее...

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Бонус № 1: порой маленькая ошибка одних людей открывает большие возможности для других

— Здравствуйте, Иннокентий. Не смогли до вас дозвониться. Мы рассмотрели ваше резюме и хотим предложить пройти собеседование в офисе. Вам удобно подъехать к 12:00?

— Здравствуйте. А где офис находится?

— Улица Зеленая, 114, офис 112.

— А по зарплате что?

— Как в вакансии указано — от ₽ 40 тысяч на испытательный срок. Если справитесь, берем в штат и платим больше.

— А делать что надо?

— Простите, Иннокентий. Вы ведь сами звонили по поводу вакансии, а теперь спрашиваете, что делать?

— Я не Иннокентий, вы номером ошиблись:)

— Тогда почему вы сразу не сообщили?

— А я работу как раз ищу. Зарплата нормальная, и я недалеко от вашего офиса живу.

— Чем вы занимаетесь?

— 4 года работал администратором в интернет-кафе. Программы ставлю, могу мелкий ремонт техники сделать, принтер там починить и все такое.

— Подъезжайте завтра к 11:00. Думаю, что-то подыщем. Адрес у вас есть.

Бонус № 2: а иногда ошибаются вовсе не люди