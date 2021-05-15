16 девушек смело показали себя до и после макияжа, и мы до сих пор спорим, какой вариант круче

Известно, что умелый макияж способен не только подчеркнуть красоту лица, но и кардинально изменить внешний вид. Всего одна деталь: накладные ресницы, изящные стрелки или яркие губы, — и вы уже словно другой человек. Прямо как девушки в нашей статье, которые в совершенстве овладели мастерством преображения и даже легкий повседневный мейкап превращают в искусство.

Мы в AdMe.ru всегда с удовольствием наблюдаем за яркими преображениями. А героини сегодняшней статьи не боятся экспериментировать с макияжем и показывать то, что получилось.

Просто фото вчерашнего вечернего макияжа

Обычно мне не нравятся карамельно-розовые волосы, но ты тот редкий человек, которому они очень идут. © hugitout2202 / Reddit

«После» выглядит чудесно, но и «до» тоже прекрасно

«Боже мой, эти тени просто созданы для тебя. Этот цвет так подчеркивает глаза!»

«Какой красивый розовый цвет! Мне нравится, что ты подобрала помаду в тон к нему»

До, в процессе и после

Мне придется как следует накраситься, чтобы выглядеть так, как ты без макияжа. Ты такая счастливая — потрясающе выглядишь ненакрашенной. © eliz1967 / Reddit

«Боже мой, ты вылитая Мэвис из „Монстров на каникулах“»

«Наконец-то у меня снова появилось время поэкспериментировать с макияжем»

Макияж для новогодней ночи

Как сильно все-таки преображают взгляд накладные ресницы!

«Очень мило, в особенности ресницы. Ты чем-то похожа на Джо Уилсон из „Анатомии страсти“»

Макияж, вдохновленный индийским праздником красок

«Ты ошеломительна. Тебе и краситься вовсе не нужно»

«Вот мой повседневный офисный мейкап с каплей блесток»

«Ежедневный макияж — до и после. Прошу прощения за пудру на футболке»

«Макияж хоть и минималистичный, но я использовала много косметики»

Кажется, именно вариант посередине имеют в виду парни, говоря: «Тебе так хорошо без косметики»