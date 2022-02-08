16 девушек с такими роскошными глазами, что они одним взглядом покорили весь интернет
Природа — настоящая волшебница. И глаза некоторых девушек только подтверждают эту мысль. Голубые, как небо или бескрайний океан; зеленые, как свежая трава на лугу или сочная зелень в разгар лета; теплые, как янтарь, или холодные, как лед, — все они по-своему уникальны.
Мы в AdMe.ru просто утонули в глазах пользовательниц сети, разглядывая их фотографии, и готовы подписаться под каждым восторженным комментарием.
«Твоя фотография заставила меня перестать пролистывать ленту»
«У тебя глаза как у кошки»
- От них перехватывает дыхание. © bobofd****2369 / Reddit
«Твои глаза-сапфиры великолепны»
«Если характер у тебя настолько же прекрасный, как лицо, то ты просто клад»
«Не могу удержаться от комментария: волосы, улыбка, глаза, шарф — все просто фантастическое»
«Очень нравится, как цвет твоих глаз сочетается с оттенком волос»
«Вы взломали телефон Блейк Лайвли и теперь выдаете ее фото за свои, не так ли?»
«Вы очаровательны!»
«Красивые карие глаза»
«Я еще никогда не видел такой ярко выраженной гетерохромии»
«Выглядишь как диснеевская принцесса»
«Потрясающие глаза и великолепные улыбка и волосы — полный комплект, чтобы быть очаровательной!»
«В тебе есть что-то от Тейлор Свифт»
«Ты такая красивая, что это даже немного раздражает»
«Такая красивая!»
«Признавайся, ты близняшка Софи Тернер?»
А какой цвет глаз ваш самый любимый?
Фото на превью Salinadreams / Reddit
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