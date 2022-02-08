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16 девушек с такими роскошными глазами, что они одним взглядом покорили весь интернет

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Природа — настоящая волшебница. И глаза некоторых девушек только подтверждают эту мысль. Голубые, как небо или бескрайний океан; зеленые, как свежая трава на лугу или сочная зелень в разгар лета; теплые, как янтарь, или холодные, как лед, — все они по-своему уникальны.

Мы в AdMe.ru просто утонули в глазах пользовательниц сети, разглядывая их фотографии, и готовы подписаться под каждым восторженным комментарием.

«Твоя фотография заставила меня перестать пролистывать ленту»

«У тебя глаза как у кошки»

«Твои глаза-сапфиры великолепны»

«Если характер у тебя настолько же прекрасный, как лицо, то ты просто клад»

«Не могу удержаться от комментария: волосы, улыбка, глаза, шарф — все просто фантастическое»

«Очень нравится, как цвет твоих глаз сочетается с оттенком волос»

«Вы взломали телефон Блейк Лайвли и теперь выдаете ее фото за свои, не так ли?»

«Вы очаровательны

«Красивые карие глаза»

«Я еще никогда не видел такой ярко выраженной гетерохромии»

«Выглядишь как диснеевская принцесса»

«Потрясающие глаза и великолепные улыбка и волосы — полный комплект, чтобы быть очаровательной!»

«В тебе есть что-то от Тейлор Свифт»

«Ты такая красивая, что это даже немного раздражает»

«Такая красивая

«Признавайся, ты близняшка Софи Тернер?»

А какой цвет глаз ваш самый любимый?

Фото на превью Salinadreams / Reddit
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