16 девушек с такими роскошными глазами, что они одним взглядом покорили весь интернет

Природа — настоящая волшебница. И глаза некоторых девушек только подтверждают эту мысль. Голубые, как небо или бескрайний океан; зеленые, как свежая трава на лугу или сочная зелень в разгар лета; теплые, как янтарь, или холодные, как лед, — все они по-своему уникальны.