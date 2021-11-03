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16 девушек, которые хотели выглядеть как королевы, но реальность оказалась слишком сурова

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Каждая девушка хочет чувствовать себя королевой. Но вот бывает, что что-то не срастается: то платье, смотревшееся на вешалке шикарно, садится так себе, то мастер маникюра оказывается не таким уж и мастером. Главное в такой ситуации — не унывать и помнить о чувстве юмора.

В сегодняшней подборке AdMe.ru  девушки, нервы которых жизнь испытывает на прочность, подкидывая неприятные сюрпризы.

«Завернулся рукав на платье. Этот косяк видно буквально на всех моих свадебных фото»

«Это был один из самых дорогих маникюров, которые я когда-либо делала. Внутри себя я просто кипела от негодования»

«Как я представляю себе то, как выгляжу, когда шутка оказывается смешной, и как я выгляжу на самом деле. Чем больше похоже на правое фото, тем смешнее»

«Закончила заплетать косички и лишь тогда обнаружила эту прядь»

«Полосы на спине моего платья не совпадают»

«Младшая сестра примерила мои туфли на высоких каблуках. Кажется, ее мизинцы решили сбежать»

«У меня на платье вырез, и меня искусали комары. Дотянуться, чтобы почесать, не получается»

«На бранч со своей семьей надела это милое новое платье. Потом еще съездила по делам. А вечером обнаружила эту дырку ниже поясницы»

«Сегодня моя старшенькая спросонья ушла в одной своей и одной моей кроссовках. Так что теперь я вот так пойду провожать на автобус младшего»

«Сшила платье и только потом поняла, что неправильно разместила ткань и принт перевернут»

«Модные тенденции последнего времени меня очень и очень смущают. Что за странный фасон платья, я будто девочка из прерий»

«Не могу перестать смеяться. Девушка хотела сделать милое фото, но моя сестра ракетой ворвалась в кадр»

«Пора начать делать маникюр самой. $ 109 за это?»

«Моя девушка себе платье тут заказала»

«Подруга мечтает выучиться на парикмахера, так что я позволила ей сделать мне окрашивание»

«Дружелюбные» птички

А как вы реагируете, когда что-то идет не по плану?

Фото на превью airbrat / Reddit
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