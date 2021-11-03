16 девушек, которые хотели выглядеть как королевы, но реальность оказалась слишком сурова
Каждая девушка хочет чувствовать себя королевой. Но вот бывает, что что-то не срастается: то платье, смотревшееся на вешалке шикарно, садится так себе, то мастер маникюра оказывается не таким уж и мастером. Главное в такой ситуации — не унывать и помнить о чувстве юмора.
В сегодняшней подборке AdMe.ru — девушки, нервы которых жизнь испытывает на прочность, подкидывая неприятные сюрпризы.
«Завернулся рукав на платье. Этот косяк видно буквально на всех моих свадебных фото»
«Это был один из самых дорогих маникюров, которые я когда-либо делала. Внутри себя я просто кипела от негодования»
«Как я представляю себе то, как выгляжу, когда шутка оказывается смешной, и как я выгляжу на самом деле. Чем больше похоже на правое фото, тем смешнее»
«Закончила заплетать косички и лишь тогда обнаружила эту прядь»
«Полосы на спине моего платья не совпадают»
«Младшая сестра примерила мои туфли на высоких каблуках. Кажется, ее мизинцы решили сбежать»
«У меня на платье вырез, и меня искусали комары. Дотянуться, чтобы почесать, не получается»
«На бранч со своей семьей надела это милое новое платье. Потом еще съездила по делам. А вечером обнаружила эту дырку ниже поясницы»
«Сегодня моя старшенькая спросонья ушла в одной своей и одной моей кроссовках. Так что теперь я вот так пойду провожать на автобус младшего»
«Сшила платье и только потом поняла, что неправильно разместила ткань и принт перевернут»
«Модные тенденции последнего времени меня очень и очень смущают. Что за странный фасон платья, я будто девочка из прерий»
«Не могу перестать смеяться. Девушка хотела сделать милое фото, но моя сестра ракетой ворвалась в кадр»
«Пора начать делать маникюр самой. $ 109 за это?»
«Моя девушка себе платье тут заказала»
«Подруга мечтает выучиться на парикмахера, так что я позволила ей сделать мне окрашивание»
«Дружелюбные» птички
А как вы реагируете, когда что-то идет не по плану?
Фото на превью airbrat / Reddit
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