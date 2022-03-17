16 девушек, которым так напортачили в маникюрном салоне, что они бежали оттуда, роняя тапки
Найти хорошего мастера маникюра — задача не из легких. Те счастливицы, которым все же удалось отыскать своего специалиста, могут спать спокойно. Но некоторым женщинам везет меньше, и поход на маникюр для них становится тем еще испытанием.
Мы в AdMe.ru с недоумением рассматривали фотографии героинь нашей сегодняшней подборки, которые столкнулись с горе-мастерами. Надеемся, что больше эти женщины в таких ситуациях не окажутся.
«Мастер маникюра сказала, что это лучшее, что она может сделать»
«У этого салона были отличные отзывы. Я показала мастеру фото с примером маникюра, но вот что получилось. Пришла домой и сама переделала ногти»
«Сделала в салоне актриловые ногти, а они торчат вверх. Раньше у меня такой проблемы не было»
«На кутикулу смотреть страшно, ногти кривые, цвет не тот, еще и прозрачные»
«Сходила к новому мастеру. Она была со мной грубовата, да и ногти имеют не совсем правильную форму. Зато мне нравится цвет!»
- Ногти получились широкими, изогнутыми и плоскими. И она ничего хорошего не сделала с твоей кутикулой. © horrorharlot1199 / Reddit
«Cделала гелевые ногти первый раз. Неудачный опыт»
«На следующий день дома я подпилила каждый ноготок».
«Это не самый плохой маникюр, но я так расстроена! Подумываю пойти завтра в другой салон, чтобы переделать ногти»
«Только вчера сходила в новый салон. А сегодня утром заметила, что наращенный ноготь не полностью прилегает к моему натуральному ногтю»
«Решила попробовать маникюр с фольгой. Так и должно быть?»
- Это вообще не так должно выглядеть. Похоже, мастер пытался полностью покрыть ногти фольгой, но неправильно сделал втирку. © what_we_seem_to_have / Reddit
«Я в бешенстве!»
«Почему маникюр, который сделали в салоне 3 дня назад, выглядит так ужасно?»
«Завтра мне будут все переделывать. Я слишком остро реагирую или эти ногти на самом деле не очень?»
«Не могу поверить, что тебе позволили уйти из салона вот с этим»
«Пришла в салон, у которого в соцсетях были показаны шикарные работы. Ушла с этим»
«Маникюр, который сделали моей сестренке»
«Я чокнулась, если хочу вернуть за это деньги?»
А вам делали некачественный маникюр? Как вы из этой ситуации выходили?
Фото на превью swegger*** / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 девушек, которым так напортачили в маникюрном салоне, что они бежали оттуда, роняя тапки
Поделиться этой статьёй