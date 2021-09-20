16 девушек, которые превратили рутинный макияж в искусство

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Необязательно идти к профессиональному визажисту, чтобы получить потрясающий макияж, который принесет восхищенные вздохи окружающих. Здесь играет роль даже просто правильно подобранная помада. Это доказывают девушки, которые делятся своими результатами на Reddit.

Мы в AdMe.ru с удовольствием составили фотоподборку о красоте. Кстати, отсюда вы можете почерпнуть парочку идей для своего макияжа.

«Я обычно не ношу помаду, но на днях попробовала вот эту»

Самая красивая улыбка, что я видела! © LetiFuro / Reddit

«Неоновые» уголки глаз

«Образы, сделанные на скорую руку, всегда становятся моими любимыми»

«Симметрия — это сложно, но зато я чувствую себя волшебницей»

Летний макияж с акцентом на розовый

«Попробовала сделать мейк в стиле Electric Glam на свой день рождения»

Все цвета радуги

«Сделала кое-что повеселее на сегодня!»

«Собираюсь на свидание вслепую»

Немного лайма

«Мой повседневный макияж»

«Пробую делать вечерний макияж»

«Не очень люблю красную помаду на себе, но сегодня вышло здорово!»

«Увидела этот макияж с жемчужинами и захотела его повторить»

«Не так уж и хорошо умею краситься, но я обожаю то, что у меня в итоге получается»

«Я родом из Бангладеш. Сделала традиционный макияж, надеюсь, вам понравится»

Сразило наповал! Я-то сама даже тени телесного цвета не могу правильно нанести. © tudorpastlife / Reddit