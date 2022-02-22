16 девушек, которые после долгих раздумий вернулись к естественному цвету волос и ни о чем не жалеют
Многие женщины хотя бы раз в жизни задумывались над сменой имиджа. А подобные эксперименты проще всего начать с цвета волос. Однако со временем некоторые дамы понимают, что их натуральный оттенок был ничуть не хуже, и возвращают своей прическе природный цвет.
Героини нашей сегодняшней подборки по разным причинам взялись за восстановление своего первоначального образа и ничуть не пожалели о своем решении. И мы в AdMe.ru искренне за них рады.
«Была блондинкой 5 лет, но решила вернуться к своему натуральному цвету. Конечным результатом довольна»
«6 лет отращивала волосы и не осветлялась»
«Сделала ультракороткую стрижку, чтобы вернуть природный цвет. Было страшно, так как у меня никогда не было таких коротких волос»
«После двух лет окрашивания я наконец-то вернула свой натуральный цвет волос!»
«Начала переход к естественному цвету волос»
«Наконец-то из блондинки вернулась к натуральному цвету»
«Последовала советам и решила оставить свой натуральный цвет и сделать стрижку»
«Была платиновой блондинкой, но мне надоело пыхтеть над корнями. Поэтому я решила покрасить волосы в максимально близкий к моему натуральному цвет. Восторг!»
«Убрала черный оттенок и вернулась к своему почти натуральному цвету. Я работаю над тем, чтобы сделать волосы более здоровыми»
«Последние 3 года была в основном блондинкой или рыжей, но сейчас приблизилась к своему естественному цвету»
«Постриглась и вернулась к натуральному цвету волос»
«Только что перекрасила волосы в свой родной цвет»
«Придала волосам их натуральный каштановый оттенок»
«Решила вернуться к своему натуральному цвету волос. Мне понравилось, как получилось!»
«Недавно покрасилась в свой натуральный цвет, чтобы не повреждать волосы лишний раз, пока они отрастают»
«Я снова стала брюнеткой, и мне это нравится»
Как вы считаете, девушкам больше идет их натуральный цвет или кому-то лучше было с крашеными волосами?
Фото на превью oilrainbows / Reddit, oilrainbows / Reddit
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