16 девушек, чьи носики природа превратила в произведение искусства

Чтобы быть красивой, вовсе не обязательно иметь накачанные губы, наращенные ресницы и точеные скулы. Чаще всего женскую красоту определяет лишь наличие во внешности одной-единственной изюминки. Иногда такой особенностью становится нос, размер и форма которого порой позволяют его обладательнице заслуженно собой гордиться.

Мы в AdMe.ru разыскали в сети 16 девушек, которые вовсе не думают комплексовать по поводу своих нестандартных носов, а наоборот, могут похвастаться немалой долей шарма.

«Друг сказал, что от меня веет Древней Грецией»

«Я художник, и ты знаешь, твой чудный нос я бы очень хотел нарисовать!»

«Вау, да это же самый милый веснушчатый нос, который я только видел!»

«Невероятно благодарна своему уникальному острому носу за его существование»

«Мужчины на войну пойдут, лишь бы завоевать женщину с твоим носом»

«Я вспомнил, у кого видел такой же асимметричный нос — у супермодели Хейли Бибер»

«А ведь когда-то я сильно переживала из-за своего носа»

«Так вышло, что меня дразнили в школе за мой „ведьминский“ нос»

«Я родилась в еврейско-итальянской семье в провинциальном городке и сильно отличалась от всех внешне. Несмотря на все трудности с принятием себя, я научилась любить свой строгий и выдающийся нос. Он такой же уникальный, как и я»

«Мой „мышиный“ носик»

«А ведь римские носы очень даже ничего»

«Мне 40, и я только научилась любить свой асимметричный нос, который унаследовала от папы»

Тебе правда 40?! Ты просто невероятна! Как и твой нос! © Sam353535 / Reddit

«Когда-то я ненавидела свой нос, но теперь я люблю его так сильно, что сделала себе тату с ним»

«Надо мной смеялись в школе, но теперь я думаю, что мой носик идеален»

Смеялись? Да он же крут! Ты похожа на персонажа из японского мультика! © meinzipple / Reddit

«Моя мама из Сальвадора, а у папы есть гены коренных племен Америки. Кажется, я унаследовала странное комбо из их носов»

«Вау! Интересная форма носа у тебя: удлиненный, с бугорочком и при этом курносый»

«Иногда я очень хочу сделать себе ринопластику, но потом понимаю, что не могу представить себя без своего неправильного носика»