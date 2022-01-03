16 детских воспоминаний, которые не сотрутся из памяти и спустя годы
Многие думают, что раньше трава была зеленее и небо выше, когда вспоминают что-нибудь из своего детства или юности. Но действительно иногда кажется, что тогда все было лучше. Отчасти мы так думаем, потому что дети куда более восприимчивы ко всему происходящему, чем взрослые.
Мы в AdMe.ru тоже любим ностальгировать, поэтому не могли пройти мимо воспоминаний пользователей о ранних годах их жизни.
- Не помню, сколько мне было лет, но думаю, что в школе еще не учился. Я болел, и мои родители принесли мне лекарство, которое должно было храниться в холодильнике. Не помню, как оно называлось, но это было похоже на густое молоко со вкусом банана. Я пил его и думал, что это действительно вкусное лекарство! Это мое самое раннее детское воспоминание. © Ghost_82x / Reddit
- Было это в начале 90-х. Я малец 4–5 лет, и был у меня друг лет на 5 старше. Во дворе постоянно рассказывал мне про фильмы, которые он смотрел на видике, в те времена они были только у очень немногих. Спустя год я узнал, что видика у него не было, а фильмы он придумывал. Дружим лет 30 уже. А погоняло у него Женя Сценарий. © Pr0methe0ss / Pikabu
- Есть у меня одно воспоминание из детства, которое я бы с удовольствием сохранил в омуте памяти. Каждый год в самом начале зимы я выходил во двор с пакетом семечек. Вставал рядом с уже заснеженными рябинами и ждал, вытянув горсть перед собой. Не всегда мне везло, иногда приходилось оставлять семечки на проходящей рядом теплотрассе и уходить домой. Но были моменты, когда ожидание вознаграждалось. Маленькая упитанная птичка с оранжевым брюшком цеплялась за мой палец, аккуратно склевывала семечко, затем мигом возвращалась на рябину. Остальные же, заметив, что их безопасности ничего не угрожает, повторяли за самой смелой. И вот у меня в ладони почти кончились семечки и сидят 2 снегиря, которые не против поесть. А я стою и боюсь шевельнуться. © tastypieces / Twitter
- Когда я был ребенком, мама подарила мне огромный комплект с 20 разными колесами спирографов и множеством комбинаций. Моя рука всегда соскальзывала, и я был так разочарован, что мне до сих пор снятся кошмары об этом. Но все равно очень крутая штука.
© giuzzgiu / Reddit
- Отпечаталось детское воспоминание. Едем в плацкарте в поезде дальнего следования. По радио объявляют: «Товарищи пассажиры! Если есть врачи, пройдите в N вагон». Женщина-попутчица встает и уходит. Потом рассказывает, как спасла человека. С тех пор врачи — добрые феи. © Valery0251 / Twitter
- Забавное из детства: однажды я решила прочитать всю библиотеку. Мне удалось прочитать полностью 2 полки! Даже когда мне не нравилась книга, я продолжала читать, потому что у меня была цель. Мой муж только что сказал мне, что я явно ничуть не изменилась. © GeraNagelhout / Twitter
- Мой дядя очень хорошо изображал Санта-Клауса. Когда я была маленькой, в канун Рождества «Санта» звонил мне, говорил, что я хорошая девочка, спрашивал, что я хочу, и просил меня искать утром под елкой особенный подарок. Мне сейчас за 40, у меня есть дочь (ей сейчас 13), и, когда она была маленькой, мы следовали этой традиции. Лучший дядя! © nakapozian / Reddit
- Я только что вспомнила, как бросила реалистичную резиновую ящерицу в столовую, пока мои родители ужинали (мне было 4 или около того). Меня отругали, но веселье того стоило. © zanneslaw / Twitter
- Мое детство ассоциируется у меня с большим кульком, который был подарен на новогоднем утреннике в детском садике. В этом кульке мне больше всего нравился леденец в форме листика — вкус фантастический! А еще каждую зиму мой папа покупал нам с мамой и сестрой огромный пакет грецких орехов. Вся семья садилась за стол, мы кололи орехи и с аппетитом их ели (папа иногда раскалывал орехи в дверном проеме). © Марьяна Осенняя / AdMe
- Я была ребенком, на дворе Рождество. Моя мама делала нереальное количество печенья, даже подносы с ним для других людей за деньги. Когда она занималась выпечкой, то включала рождественскую музыку. Однажды выпал снег, школу отменили, а мама пекла печенье. Играла музыка Бинга Кросби, я была на кухне, а она смотрела в окно, наблюдая, как падает снег. Все это сопровождалось удивительным запахом печенья, рождественской музыкой на фоне и нарастающим чувством волнения, которое появляется у ребенка, который знает, что скоро придет Санта. Я вспоминаю этот момент, когда смотрю в окно и вижу хлопья снега, как будто меня перенесло во времени в ту самую секунду. Холодный сквозняк, проникающий через окно двери, выходящей во внутренний дворик, ощущение уюта, тепла, любви и безопасности. Воспоминание об этом трогает меня до глубины души. © Gina / Quora
- Я очень ярко помню: мне было лет 7, папа взялся мне объяснять устройство Солнечной системы. И вот когда он, ловко крутясь вокруг своей оси (Земля), крутился еще и вокруг старой табуретки (Солнце) в нашей тесной кухне, он знатно ударился о какой-то угол. Докрутился. Шипел и тихо ругался под нос себе. Но я очень ясно все запомнила: и как Земля вокруг Солнца ходит, и тот вечер в маленькой кухне. Больше 30 лет прошло. © herhighness / Pikabu
- Однажды зазвонил телефон, и я, любопытный 7-летний ребенок, побежала ответить на звонок. Прежде чем я взяла трубку, мама сказала: «Если это такая-то, то скажи ей, что я недоступна». Я подняла трубку, и это была та самая. Так как я была хорошей девочкой, то сказала: «Привет, моя мама просила сказать тебе, что она недоступна». После такого маме нужно было выдохнуть, и она поставила на плиту молоко, чтобы заварить чай. И сказала мне: «Смотри на молоко, оно может закипеть». И я смотрела, как закипает молоко. Откуда мне было знать, что плиту нужно выключить? Я была очень послушным ребенком. © Haritha M / Quora
- Старшему сыну 10 лет. Спрашиваю:
— Какое твое самое яркое воспоминание из прошлого?
— (Вспоминал минуту.) Помню, как по дороге из садика мы сидели на пенечке.
— Это самое яркое?
— Ну да, как в сказке, сидели, отдыхали, болтали.
Спрашиваю это же у младшего, ему 6.
— Помню, как приезжал трактор убирать снег, и ты попросил его меня покатать.
Да уж. Аквапарки, аттракционы, крутые игрушки, Деды Морозы на Новый год, а самые яркие у них — трактор и пенечек. Решил вспомнить самое яркое из своего детства. В общественной бане потерял фигурку водолаза, разревелся, искали всей баней. Не нашли. © Vozmezdied / Pikabu
- Когда я была маленькой, у меня был зонтик с Русалочкой, и я была так взволнована каждый раз во время дождя, что спрашивала, могу ли выйти на улицу только для того, чтобы воспользоваться им. © Miki-Corkrei / Reddit
- Вчера мелкому рассказывала, как мы в детстве катались на фанере с горки до опупения. Уже штаны колом стоят от снега и льда, голова кружится, потому что сто раз скатился задом впятером сразу, но домой не идешь. © Зинаида Петровна Тракторенко / AdMe
- Жена рассказала историю про то, как в детстве она любила бананы. Ну, видимо, в обычной жизни их не хватало, и на день рождения попросила подарить аж 1 кг бананов. В ее детском мозге это было нечто внушительных размеров, но каково было ее разочарование, когда в килограмме оказалось 4 штучки. Эмоции были вау, до сих пор помнит. © Papa182627 / Pikabu
А какие истории из детства непременно вызывают у вас улыбку?
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