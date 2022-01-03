16 детских воспоминаний, которые не сотрутся из памяти и спустя годы

Многие думают, что раньше трава была зеленее и небо выше, когда вспоминают что-нибудь из своего детства или юности. Но действительно иногда кажется, что тогда все было лучше. Отчасти мы так думаем, потому что дети куда более восприимчивы ко всему происходящему, чем взрослые.