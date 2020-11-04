16 детей, которым что-нибудь отчебучить так же просто, как с горы скатиться
Дети — это крохотные машины по производству фраз и поступков, которые не забудешь, даже если захочешь. Родителям, как ковбоям, стоит постоянно держать свои телефоны на взводе, чтобы успеть все записать. И те, кто все-таки успел это сделать, стали героями нашей сегодняшней статьи.
Мы в AdMe.ru обожаем читать о том, как чудят сообразительные крохи, поэтому хотим предложить прочесть очередную порцию таких историй.
- Из рассказа подруги. Она уже давно разведена с мужем, но у нее сохранились отличные отношения с бывшими свекрами. Они возят свою внучку на море и вообще стараются всячески ее баловать. Однажды, когда она у них гостила, у нее выпал молочный зуб. Девочка положила его под подушку, а наутро вместо него там лежала круглая сумма (старики знали, что к школе нужно что-то докупить). Недавно начал у нее шататься еще один зуб. Мама предложила идти к стоматологу или вырвать самой. Но дочь сказала, что потерпит до бабушки с дедушкой, там фея выгоднее! © vestakh / Pikabu
- Племяшке 3,5 года. Собирает с бабушкой пазлы. Один элемент никак не встает на отведенное ему место. Она говорит матерное слово шепотом. Бабушка сразу же причитать, охать и ахать, что плохо такие слова говорить. Внучка жалобно: «Да, я знаю! Но я его так долго УЧИЛА и ЗАПОМИНАЛА!» © anytka010707 / Pikabu
- Был случай. Племяш сидел первый раз на унитазе, после зовет меня — что делать дальше, спрашивает. Даю инструкции. Он долго возится и опять: что дальше?
— Кидай в унитаз и смывай!
Ответ убил...
— И что теперь? Так всю жизнь?! © Andrey20.06 / Pikabu
- Прихожу забирать ребенка, а воспитатель мне: «Вы, видимо, начали новый мультик смотреть?» Оказалось, что ребенок в течение дня:
— вручал «согруппникам» клочки бумаги с нарисованным черепом с костями;
— тряс за грудки пацанов, вопрошая «Где калта, Билли?!»;
— заявил, что еще увидит, какого цвета у них потроха;
— на площадке звал детей за собой фразой «В Блистоль, длузья!».
Няня с воспитателем ржали в голос. З. Ы. Сам пересматриваю «Остров сокровищ» с удовольствием. © LivsiKZ / Pikabu
- Рассказали друзья. Однажды оставили они своего 7-летнего пацана в машине на парковке у рынка, а сами пошли закупаться. Возвращаются, а в машине сидит довольный сынок с ворохом оберток от шоколадок и конфет. Оказалось, подошел какой-то тип и обменял у сына пакет сладостей на новенький видеорегистратор. © pe***Glass / Pikabu
- Сегодня было. Пришли с дочкой на детскую площадку. Детей не густо — моя дочка (3,5 года) и еще 2 девочки (одна лет 5, а другая еще младше моей). Девчонки быстро сорганизовались и стали играть в дочки-матери. Пятилетняя, понятно, за маму. Моя дочка:
— Давай как будто мы пришли на детскую площадку? «Мама, я хочу на детскую площадку!»
— Давай, — соглашается пятилетняя мама, хватает игрушечный телефон и садится на лавку. — «А вы, детки, поиграйте!»
Я аж в голос заржала. © BabaEjik / Pikabu
- Дочь (4 года): «Мама, а у меня мозг есть?»
Мама: «Конечно».
Дочь: «Значит, эта собака, которая гавкает на улице, сейчас мне его взорвет». © unknown author / Bash
- Дочь (5 лeт) ceгoдня подошла с вопросом:
— Папа, а ты eщe бyдeшь расти?
— Нeт, доча.
— А пoчeмy?
— Пoтoмy чтo я yжe вырос и бoльшe расти не бyдy. Люди растут лeт до 18–20 лет, пoтoм бoльшe не растут. А в старости становятся дaжe нeмнoгo нижe.
— A я?
— A ты бyдeшь расти и вырастешь красивая и высокая, кaк мама.
— A ты, значит, бyдeшь унижаться? © unknown author / Bash
- Сын после занятий говорит: «Нам рассказали, что в старину мужчины называли девушек, которых они любят, „лебедушка“. Так вот, ты моя лебедушка, потому что я тебя люблю». Теперь всегда мне так говорит. Подойдет, обнимет и говорит: «Ты лебедушка». © Kiselimba / Twitter
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Готовлю сына в школу, укладываю тетради в портфель. Нахожу неподписанную тетрадку. Спрашиваю у сына (2-й класс): «Это что за тетрадь?»
Сын: «В клеточку!»
Я: «Блин, к какому уроку?»
Сын: «К четвертому». © unknown author / Bash
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Прохожу мимо комнаты, вижу — сидят сын (7 лет) с дочкой (3 года) и целой батареей игрушек. Пялятся в пустой угол.
Я: «А что вы тут делаете?»
Сын: «Наблюдаем шестой термоядерный взрыв».
Я: «???»
Сын: «Жаль только, что ученых, которые взрывают, каждый раз новых придумывать приходится...» © unknown author / Bash
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В компьютере копался, пока жена с сыном на кухне возились, после некоторого затишья слышу: «Сына! Сына, ну фу! Ну что ты делаешь! Отпусти! Отпусти котика! Не надо есть котика, у тебя животик будет болеть, он же грязный!» Через несколько минут подхожу к ванной и вижу ребенка с котом в руках возле раковины. Молодец, решил помыть. © Hipoh / Bash
- У знакомых дочка 12 лет, высокая, худенькая — олененок, короче. Выходной день, отец семейства просыпается, жена уже на кухне шуршит, он заходит в зал, там дочка перед телевизором сидит и уплетает бутерброд — на большом куске батона масло и шмат колбасы. Далее диалог:
— Что, доченька, завтракаешь?
— Нет, папа, пельмени жду. © ynonapiter / Pikabu
- Не выспалась, настроение на нуле. Сын (6 лет) играет в почту: «Мам, я тебе принесу посылку! Что тебе в ней привезти?» Я говорю: «Радость и счастье». А он: «У нас нет такого». И уходит. © «Подслушано» / Ideer
- Каждое утро у 5-летнего сына начинается с фразы «Мама, обними меня!». Без нее никак. Как-то утром:
— Мама, обними меня!
— Тебе нужна капелька любви, чтобы проснуться?
— Капелька — это слишком мало! Мне нужна ЦЕЛАЯ МАМА ЛЮБВИ! © «Подслушано» / Ideer
- Сегодня ходила в магазин за курткой. Стояла примеряла, в этот момент заходят мама и ее дочка (на вид лет 9). Смотрят они, значит, куртку. Мать показывает ей длинную темно-зеленую. На это дочь громко заявляет «Ты что! Я гусеницей выглядеть буду!» © «Подслушано» / Ideer
А что недавно натворили ваши дети?