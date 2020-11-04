16 детей, которым что-нибудь отчебучить так же просто, как с горы скатиться

Готовлю сына в школу, укладываю тетради в портфель. Нахожу неподписанную тетрадку. Спрашиваю у сына (2-й класс): «Это что за тетрадь?»

Сын: «В клеточку!»

Я: «Блин, к какому уроку?»

Сын: «К четвертому». © unknown author / Bash

Прохожу мимо комнаты, вижу — сидят сын (7 лет) с дочкой (3 года) и целой батареей игрушек. Пялятся в пустой угол.

Я: «А что вы тут делаете?»

Сын: «Наблюдаем шестой термоядерный взрыв».

Я: «???»

Сын: «Жаль только, что ученых, которые взрывают, каждый раз новых придумывать приходится...» © unknown author / Bash