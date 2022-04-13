16 женщин рассказали о крайне возмутительных и сексистских вещах, которые когда-либо слышали
Женщин часто называют слабым полом, а еще шутят про их навыки управления автомобилем. Но это лишь предрассудки, не имеющие ничего общего с реальностью. За невинными комплиментами и уничижительными фразами порой скрывается обычный сексизм.
Мы в AdMe.ru узнали, с каким неподобающим отношением к себе женщинам приходится сталкиваться. Героини подборки не постеснялись поведать всему миру о возмутительных вещах, приключившихся с ними.
- С отцом отношения не очень, звоню рассказать о беременности:
— Ты скоро будешь дедушкой!
— Отлично! А кто, известно?
— Девочка, как я и мечтала!
— А что, на мальчика сил не хватило?
Вот тут мои глаза налились злостью, после паузы отвечаю:
— У тебя что-то тоже только со второго раза хватило сил! © NastasiaMoiseeva / Pikabu
- Когда я работала автослесарем, то слышала много банальных фраз: «Я подарю тебе розовую коробку инструментов» или «Женщины ничего не смыслят в машинах». © Alice Vits / Quora
- Ходила на неофициальное мероприятие с подругой, которая изо всех сил старалась быть просто дружелюбной и приятной со всеми. Она там разговорилась с одним из гостей, он возьми да и скажи ей: «Почему ты флиртуешь со мной?» Она расстроилась, потому что просто вела светскую беседу. Но некоторые парни считают, если девушка общается с ними, то обязательно флиртует. © Erica Friedman / Quora
- Мама знакомой воспользовалась тем, что в рыбалке царит сексизм. Вход на пруд бесплатный для дам, ведь женщины не любят рыбалку. Так и ходила мама знакомой рыбачить бесплатно, приносила по 20 кг форели. © emenmelde / Twitter
- Устроилась на работу менеджером продуктового отдела, и интервьюер сказал мне, что они хотят нанять меня, но я должна понимать, что я не буду получать такую же зарплату, как мужчины, потому что, цитирую: «У них есть семьи, которые нужно содержать». © EspressoBooksCats / Reddit
- Однажды мой мужчина сказал мне в шутку, что я старею, раз целлюлит стало видно. Бросила есть сладкое, начала мазаться всякими увлажняющими кремами. Целлюлит и правда стал менее заметен, а парня я бросила. © Erstehen / Twitter
- Коллега вчера выдал: «Я не считаю себя сексистом. Я бы был сексистом, если бы полагал, что место женщины — на кухне. Но я так не думаю, ведь мужчины объективно готовят лучше женщин». © andreyErsh / Pikabu
- Я все время сталкивалась с фразами: «Терпи, ты же девочка», «Носи каблуки, ты же девочка». И за одинаковую работу неоднократно мне, специалисту со стажем и очень большим опытом работы, платили намного меньше, чем мужчине, потому что: «Вите надо семью кормить, а у тебя никого». © Owley / AdMe
- Работаю разработчиком программного обеспечения. Однажды была в команде из 5 человек, все мужчины, кроме меня. Я была главной. Когда в команде появился новый сотрудник, ему сообщили, что по всем вопросам можно обращаться ко мне. Вместо этого он продолжал ходить к другому члену команды (мужчине), который продолжал посылать его ко мне. Это бесило. © aksf16 / Reddit
- В первом классе я закончила тест раньше одного из умников в классе. Он закричал и сильно расстроился, потому что, по его словам, девочка не могла закончить раньше. © bunny_beanie / Reddit
- Вспоминаю институт и свою техническую специальность. И преподов, которые говорили: «Да вас, девочек, и учить незачем, зачем я вам это буду объяснять, все равно замуж повыскакиваете и пойдете верстальщицами». © Feleora / Pikabu
- Заказала салат со свининой в ресторане. Когда принесли еду, я поняла, что в тарелке курица. Я остановила официанта-мужчину, который меня обслуживал, чтобы указать на ошибку. В ответ он подмигнул и сказал, что специально поменял свинину на курицу, чтобы это не отразилось на моей стройной фигуре. По его выражению лица было ясно, что он ожидал благодарности его за беспокойство. © Ancient-Abs / Reddit
- В школе учитель считал, что девушки не способны чертить трехмерные формы, не дано. Мне было обидно. Я чертила хорошо. Такой вот сексизм. © Itinomia / Pikabu
- Мне 30, и волосы внезапно начали седеть. Решила их не закрашивать. Как-то в офис пришел босс и первым делом, даже не поздоровавшись, спросил: «Что у тебя с волосами? Покрась их, ведь ты представляешь мою фирму, необходимо соблюдать гигиену и демонстрировать профессионализм». Я общаюсь с клиентами по телефону, да и волосы у меня всегда чистые. После такого заявления решила уволиться. © seafoamglass / Reddit
- К нам приходил сантехник, и он разговаривал только с мужем, как будто меня там и не было. Даже когда я задавала какие-то вопросы, он отвечал исключительно мужу. © Dibinem / Reddit
- После работы я всегда переодеваюсь в удобную одежду, но моему парню это не нравится. Он хотел бы, чтобы я носила что-то более обворожительное и женственное. На днях я легла спать в серой футболке и шортах, он посмотрел на меня и сказал: «Это самый непривлекательный наряд, который я когда-либо видел». © yOlOswaggins93 / Reddit
А с какими вопиющими примерами сексизма сталкивались вы?
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