16 чудаковатых клиентов, после общения с которыми хоть трудовую на стол швыряй

Давно известно, что тем, кто работает с людьми, нужно за вредность молоко давать. И заодно медали за терпение, выдержку и чувство юмора. А как иначе, если клиенты регулярно требуют то деньги за уже съеденные продукты, то сделать пиццу без теста? Или вовсе утверждают, что поджелудочной железы не существует. Прямо в лицо врачу утверждают.