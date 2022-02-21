16 чудаковатых клиентов, после общения с которыми хоть трудовую на стол швыряй
Давно известно, что тем, кто работает с людьми, нужно за вредность молоко давать. И заодно медали за терпение, выдержку и чувство юмора. А как иначе, если клиенты регулярно требуют то деньги за уже съеденные продукты, то сделать пиццу без теста? Или вовсе утверждают, что поджелудочной железы не существует. Прямо в лицо врачу утверждают.
Мы в AdMe.ru зачитались подобными откровениями и теперь хотим обнять каждого работника сферы услуг. Или просто улыбнуться при следующей встрече.
- Такого я еще не слышала! Пациентка на вопрос про очищение кожи ответила: «У меня кожа жирная, никакая ваша косметика не помогает. Я умываюсь средством для мытья посуды». © Mu_ryska / Twitter
- Видел одну дамочку, которая грызла жареного цыпленка, а потом прямо с ним подошла на кассу и сказала, что хочет вернуть деньги. Да, за эту недоеденную курицу, потому что она «слишком соленая». © sesamesnapsinhalf / Reddit
- Работал прошлым летом в магазине одной крупной сети. Приходит мужик лет 40, ставит сушилку для фруктов на стойку, где кассы, и сразу уходит. Возвращается через 3 дня и говорит: «А чего вы мне деньги не вернули?» Оказалось, что ему не понравился внешний вид, а заказывал он доставку онлайн. Ну позвонил по горячей линии, и ему сказали, мол, вы можете вернуть товар в любом нашем магазине. Он пришел без чека, без разговоров — просто поставил и 3 дня ждал деньги. © koeni9se99 / Pikabu
- Я косметолог-эстетист. Одна моя клиентка, которая ходит ко мне на депиляцию, постоянно забирает домой после процедур восковые полоски с отодранными волосами ради того, чтобы показать мужу, на какие жертвы она идет ради него. © Подслушано / Ideer
- Пациентка заявила, что я придумала орган под названием «желчный пузырь», чтобы заманить ее в больницу. На вопрос, откуда берется желчь, она ответила, что из аппендикса... который ей удалили, поэтому ничего в животе больше болеть не может. А боли в правом подреберье — это сердце. © mopey_girl / Twitter
- Меня как-то спросили: «Сколько стоит эта 5-долларовая коробка?» Ну я взял и ответил, мол, $ 10. Так они тут же выдали: «Но тут же написано $ 5!» © TILTNSTACK / Reddit
- У маман бухгалтерская фирма. Обратилась клиентка. Ей предыдущий бухгалтер что-то наворотила с документами, много чего переделывать надо было, причем срочно, ведь подходил срок отчетности. В общем, имел место некоторый объем работы, выполненный ранее некорректно. Клиентка выдала: «Я тому бухгалтеру за это заплатила. Мне теперь еще и вам платить?» © fenderovna / Pikabu
- Работаю в магазине. Клиентка долго выбирала, подошла к кассе, уронила на пол мелочь, наклонилась поднять, и послышался могучий «пук». Такой, что чуть краска со стен не осыпалась. После чего поднимается и как рявкнет на меня: «Клиент всегда прав!» — разворачивается на 180 градусов и пропадает за линией горизонта, оставив товар на кассе. Я даже прослезилась, пытаясь не заржать. © Подслушано / Ideer
- Клиент заказывает мастеру изготовление сувениров. Мастер согласовывает вид сувениров, размеры, количество. Размеры указаны в миллиметрах, указана возможность небольшой погрешности: плюс-минус 5 мм, то есть точно и конкретно все указано. Везде стоит слово «мм» — «миллиметры». Это важно! Клиент получает заказ и начинает вопить, почему размеры другие. Он думал (!), что размеры в сантиметрах. Мол, мастер —мошенник и так далее. Мастер поднимает переписку — везде указано в миллиметрах и стоит «мм». Все вежливо объясняет. Сувениры обычных размеров, настольные. То есть никто клиента не обманул. Вы думаете, клиент извинился? Нет, он продолжал вопить, что его обманули, и написал негативный отзыв. И ведь клиенту ничего не будет за такое, можно творить любую дичь. И плохим он себя наверняка не считает. © Marsianka1 / Pikabu
- Работал как-то в фастфуде. И вот один клиент попросил чизбургер без сыра. Ну мы и дали ему гамбургер. Это ведь действительно одно и то же, только один с сыром, другой без — просто разные названия. Так вот, этот клиент просто с катушек слетел, когда увидел надпись «гамбургер». Мы пытались ему объяснить, но бесполезно — он орал, вопил и угрожал дождаться меня после работы. Не дождался. © MDK_DWR_85 / Reddit
- Один клиент уговорил нашего начальника открыться прямо в канун Рождества, чтобы успеть все купить в последнюю минуту. Ну и вот мне пришлось выйти на смену. Этот покупатель пришел, 2 часа просто ходил вдоль прилавков, потом купил самое дешевое, что у нас было, и напоследок, перед уходом, имел наглость заявить: «Не могу поверить, что вас заставляют работать в Рождество». © sandiercy / Reddit
- Раз за разом у меня происходит с клиентами один и тот же диалог. Спрашиваю, мол, у вас есть номер счета, чтобы можно было проверить информацию? Они отвечают: «Да». И молчат. Долго молчат. И потом такие: «Вам нужно его сказать?» © DJ_So_And_So / Reddit
- Работаю в пиццерии. Звонит клиентка и заказывает пиццу, но без теста. Говорит, ей нравятся все ингредиенты, кроме теста. Менеджер вначале оценил шутку, но когда она сказала, что не шутит, и начала настаивать, мы все были в ступоре. В итоге сказала, что плохой сервис. © Подслушано / Ideer
- Клиент: «Здравствуйте, у меня ничего не работает».
Техподдержка интернет-провайдера: «На кого договор зарегистрирован?»
Клиент: «На меня».
Техподдержка интернет-провайдера: «У вас фамилия есть?»
Клиент: «Да». © Bash.im
- Я говорю клиенту: «Вы не можете разорвать депозит раньше окончания срока». А он мне: «Но мы в универе задачки решали, и там было можно». Я смотрю на него, он — на меня. Ну я и говорю: «К сожалению, жизнь отличается от задач в универе». © amai_vy / Twitter
- Один дедок просто не поверил, что я могу правильно посчитать сдачу. Мол, я же девушка и все, на что годна, — это «стоять и быть красивой». © georgia080 / Reddit
А вы сталкивались с такими незабываемыми личностями, после общения с которыми приходилось повторять себе: «Спокойно, вдох-выдох»? Как это было?
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