16 чистюль, которые с уборкой справляются быстрее и качественнее, чем мистер Пропер

Многие вещи, которыми человек пользуется ежедневно, со временем начинают выглядеть не так привлекательно, как в момент покупки. Но иногда исправить ситуацию могут моющее средство, перчатки и несколько часов свободного времени.

Мы в AdMe.ru отыскали преображения, после взгляда на которые сразу хочется отмыть все в квартире и не только. А из бонуса можно узнать о том, какое чудо можно обнаружить, когда отмываешь машину друзей.

«Отца нет уже год. Его машина стояла в гараже и покрывалась плесенью. Мама хотела оставить все как есть, но я потратил день, чтобы все почистить»

«Отмыли задний дворик и повесили недорогой декор»

«Мне посчастливилось зарабатывать на жизнь тем, что я люблю делать»

«У хозяйки машины 2 собаки: черный лабрадор и белая овчарка»

«Я нашел тюбик зубной пасты в чемодане. И почистил ею плиту»

Бетонная статуя до и после мойки

Я, конечно, без очков, но, кажется, теперь у нее веснушки. © Z1-B0 / Reddit

«Не могу дождаться, когда верну игрушку моему сыну»

«Я отчистил ванну из ада»

«Мои друзья посмеялись бы, если бы узнали, что у меня хватило наглости опубликовать что-нибудь, связанное с уборкой»

«У меня 2 золотистых ретривера. И когда мы возвращаемся из парка, их хвосты бьются о стену в одном и том же месте»

«Первый раз помыл крышу»

Мужчина просто отмыл крышу и выложил фотографию. Но пользователи раскритиковали его поступок, поскольку посчитали, что мойка под высоким давлением слишком агрессивна и сократит срок службы черепицы. А один комментатор даже оценил нанесенный ущерб: «Боже, это была ошибка ценой в $ 6 000».

«Коврики из моего фургона раньше были похожи на ковры из грузовика. И у меня не было особой надежды их отмыть»

«До и после: за плитой и холодильником. Еще там была коллекция игрушек, которую потерял мой ребенок. Он был счастлив, когда получил их обратно»

«Ручка в общем душе. Я мыл ее, пока она не стала совсем чистой»

«Я новичок в уборке! Очистка гриля, на котором готовили жирный бекон»

«До и после: мне помогла только жесткая губка»

Бонус: «Обнаружил этого малыша, когда мыл машину друзей»