16 честных историй о том, как со временем у людей меняется отношение к жизни. Иногда — на прямо противоположное

Может быть, вы из тех подростков, которые боялись вырасти и стать скучными взрослыми. Но есть жизненная мудрость, которую можно получить только с опытом. Ты начинаешь ценить хорошую еду и сон, по-другому относишься к выбору друзей и нагоняям от родителей.