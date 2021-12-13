16 честных историй о том, как со временем у людей меняется отношение к жизни. Иногда — на прямо противоположное
Может быть, вы из тех подростков, которые боялись вырасти и стать скучными взрослыми. Но есть жизненная мудрость, которую можно получить только с опытом. Ты начинаешь ценить хорошую еду и сон, по-другому относишься к выбору друзей и нагоняям от родителей.
Мы в AdMe.ru собрали истории, где люди рассказали, как изменились они и окружающие. Посмотрим, узнаете ли вы тут себя.
- Вот бесит, сначала до 25 лет мать отваживала всех парней от меня, пугала, что я забеременею и будет ахтунг. Теперь мне 34, и мать все время спрашивает: «Ну, когда детки-то?» А все, мать, никаких тебе внуков, дочь твоя боится этого. Пугали же, стращали! © NoCredence / Pikabu
- Встретилась со своим бывшим. Мы не виделись 5 лет. Идем, гуляем, и он выдает: «Я понял, что нужно на первое место ставить свою девушку, а не друзей». Я про себя думаю: «Да, чувак, вот именно поэтому мы с тобой и расстались».
- Недавно поняла, что c родителями Малыша в мультике «Карлсон» явно что-то не так. Их сын с незнакомым безработным мужиком рванул бегать по крышам, а они такие спокойные. Про Дядю Федора вообще молчу. Сын укатил с котом в деревню, а они гостей принимают и спокойно так посуду моют. © Алена Ратушная / Facebook
- Чем я старше, тем больше меня раздражает, когда члены семьи с благими намерениями втюхивают старые и ненужные вещи моему супругу, который не может сказать «нет». © Aware_Masterpiece_23 / Reddit
- В 17 лет я пошла на айкидо. Зимой разные парни с секции провожали меня до дома. У нас действительно были только дружеские отношения. Но мама решила, что я от рук отбилась. Какими только словами меня не называла! Младший брат сказал с презрением: «Мне стыдно, что у меня такая сестра». Но прошло 3 года, и его настигла неожиданная (для меня-то точно) «карма»: он стал тусить с девчонками-анимешницами, и мать гоняла уже его. Брат извинился передо мной, сказал, что был мелким и глупым.
- «Мертвые души» Гоголя. В школе не пошло, занудно даже для меня. Бросила. Поступила на филфак. На втором курсе в 3 часа ночи дочитывала и громко смеялась. Дошло! © Анна Кузьмина / Facebook
- Я очень поздно осознал, что нет большого или маленького подарка. В детстве я всегда ждал дорогих подарков, не понимая, что, если бы у папы были деньги, он бы уже давно купил мне ту машину с дистанционным управлением. © Manu Pandey / Quora
- 5 лет: «Мама знает все!»
10 лет: «Не все знает мама».
20 лет: «Да что она вообще знает, эта мать?»
30 лет: «Надо было слушать маму».
© Галина Кузнецова / Facebook
- Хочу Новый год! И каникулы. Мне 53, но я все равно верю в Новогоднее Волшебство. Уже слабее, да, но верю. Хочу неспешно резать с женой салаты и закуски. Чтоб по телеку «Ирония судьбы». Чтобы снег за окном, а впереди 10 дней. Под бой курантов наивно загадать желание. А потом съездить к родителям с подарками. И поесть маминого салата. Я верю, что Настоящее Желание сбудется. Наверно, я многого прошу... Наверно, вы скажете, что я старый дурак. Может, вы и правы. Но я все равно верю в Новогоднее Волшебство. © old.cynic / Pikabu
- Беспорядок! Когда я была моложе, меня это не особо беспокоило, но к 30 годам меня стал бесить бардак. © dinawia / Reddit
- Становясь старше, я осознал несколько любопытных вещей о жизни. Ты начинаешь получать удовольствие от вещей, которые ненавидел в детстве. Например, остаешься на выходных дома, вместо того чтобы тусоваться с друзьями на вечеринке. А еще чем я старше, тем меньше меня волнует, что там обо мне скажут люди. © Mutoni August / Quora
- Раньше это выбешивало до зубовного скрежета. Мы с мужем работали на шефа, который постоянно рассказывал небылицы. То он бегал по джунглям с самурайским мечом, то работал агентом 007. Он буквально пересказывал сюжеты фильмов. А потом его бывшая жена рассказала, в чем дело. Оказалось, у парня было очень непростое детство. В целом шеф — хороший человек, так что, если ему нужна это ложь, чтобы не чувствовать себя жертвой, я думаю, мы сможем пережить его причуды. © LadyRaoulDukeGonzo / Reddit
- Меня растили как «хорошую девочку». Воспитала мачеха. Мы жили на 5-м этаже, лифта не было. И вот однажды в детстве она 9 раз подряд отправила меня в магазин — то одно купи, то второе. Когда я стала работать, постоянно деньги с меня тянула. Последней каплей стала свадьба. Она подарила мне 4 губные помады! © Наталья Соловей / Facebook
- Я поняла, что одиночество не прекращается, если окружить себя людьми. Оно прекращается, когда нас видят настоящими — такими, какие мы есть на самом деле. © Shirley Lee / Quora
- Есть шутка, что, повзрослев, ты всегда будешь убирать что-то на кухне. Это, конечно, не откровение Лао-цзы, но близко к правде. © Thomas Hulbert / Quora
- Я росла в селе с ровесницей по соседству. Мать с детства выносила ей мозг: «Главное — это замуж, да пораньше». Дочь вышла в 20. Ее мать: «Поздновато, конечно. Позоришь нас с отцом». Но когда ей стукнуло 30, началось: «О чем ты думала? Куда ты спешила?» А все дело в том, что наша знакомая вышла замуж за директора завода. И матери не дает покоя, что ее тесть — простой строитель, а не директор. Ну как можно, чтобы женщине за 30 родители выносили мозг по поводу мужа? © Bramarbas / Pikabu
Ну как, знакомо? А какие озарения настигли с возрастом вас?
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