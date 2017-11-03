16 честных фото, всю боль которых поймут только брюнетки

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Быть темноволосой просто здорово. Брюнетки — девушки яркие и эффектные, не заметить их в толпе очень сложно. Вот только иногда темные волосы могут доставлять массу проблем. AdMe.ru собрал проблемы брюнеток, чтобы показать вам, что вы не одиноки в своих маленьких неприятностях.

1. Брюнеткам приходится выбирать, выделить на снимке лицо или волосы. Третьего не дано

2. Иногда вы таинственным образом исчезаете с фото

3. Первый седой волосок непременно будет виден всем и сразу

4. Ваши руки кричат: «Я покрасилась!», а ваши волосы выглядят точно так же, как прежде

5. «Покрасилась в оранжевый, видно же?»

6. Ванная после вашего окрашивания — не самое приятное зрелище

7. Из поездки на море можно вернуться домой с легким обмре на волосах

8. Брюнеткам приходится мучительно бороться с заметной растительностью буквально везде

9. И даже если вы только что побрили ноги, эти черные точки все равно останутся при вас

10. Прикольный цвет никогда не будет выглядеть на ваших волосах так же, как на светловолосых подружках

11. Когда нужно использовать сухой шампунь, вы непременно будете выглядеть на все сто... лет

12. На солнце голова просто пылает, и вы используете как головной убор то, что под рукой

13. На зимних фото: «Это снег, а не перхоть, честное слово!»

14. Можно потратить час в попытке сделать себе косичку, только вот рассмотреть ее можно будет разве что вблизи

15. Ваши домочадцы ненавидят находить в ванной такие сюрпризы

16. Но если вы решите стать блондинкой, это будет еще мучительней. А отрастающие корни просто сведут вас с ума