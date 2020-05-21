16 человек, которые встретили незнакомцев и отхватили впечатлений на год вперед
Каждый год мы встречаем огромное количество незнакомцев: попутчиков в метро, продавцов в магазинах, курьеров, таксистов и других людей, которые задерживаются в нашей жизни всего на пару мгновений. На большинство из них мы и внимания не обращаем, а вот некоторым удается надолго засесть в памяти, и истории о них мы то и дело пересказываем как анекдот или вспоминаем с вопросом «Что же это было?».
Мы в AdMe.ru считаем, что каждый человек, встречающийся у нас на пути, — это любопытная история. И авторам этих искрометных и трогательных твитов выпал шанс ее узнать.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
А у вас есть истории о незнакомцах, которых вы запомнили на всю жизнь?
Фото на превью glavvvrach / Twitter