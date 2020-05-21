16 человек, которые встретили незнакомцев и отхватили впечатлений на год вперед

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Каждый год мы встречаем огромное количество незнакомцев: попутчиков в метро, продавцов в магазинах, курьеров, таксистов и других людей, которые задерживаются в нашей жизни всего на пару мгновений. На большинство из них мы и внимания не обращаем, а вот некоторым удается надолго засесть в памяти, и истории о них мы то и дело пересказываем как анекдот или вспоминаем с вопросом «Что же это было?».