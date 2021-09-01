16 историй о рабочих буднях, в которых драмы хватило бы на пару сезонов захватывающего сериала

В среднем человек за свою жизнь отрабатывает более 90 тысяч часов. Согласитесь, это очень много, и, естественно, работа становится для нас практически вторым домом, а с коллегами мы порой проводим больше времени, чем с семьей. И время от времени случаются такие ситуации, которые запоминаются на годы.

Мы в AdMe.ru уверены, что даже у сотрудника скромной библиотеки есть парочка историй о безумных рабочих буднях. А у этих 16 человек и подавно.

Знакомая работала администратором в дорогом салоне красоты. В то время только начали делать восковую эпиляцию. Пришел туда парень и попросил записать на эту процедуру. Мастер отказалась. Но парень сказал, что заплатит ₽ 20 тыс., потому что поспорил с друзьями на ₽ 200 тыс. Сделали. Заплатил. Ушел враскорячку с квадратными глазами. Но счастливый! © Подслушано / Ideer

У меня был медовый месяц, а когда я вернулся на работу, с удивлением обнаружил, что практически все сотрудники, а это около 100 человек, уволены! Исключая менеджера, меня и еще пятерых. © Improvedandconfused / Reddit

Парень пришел к нам на собеседование — устраиваться сотрудником, на минуточку, в полицию. При проверке, на которую он сам же согласился, оказалось, что он в розыске за ограбление. Там же его и арестовали. © radiomix / Reddit

Перевозили ночью на такси остатки вещей из старой квартиры в новую, извинялись перед таксистом за неудобства. Он ответил: «Ребята, да я тут ночью вез в детском автокреслице огромную сухопутную черепаху, перемазанную в салате, в больницу для рептилий. Меня ничего не затрудняет уже». © ferdalangurin / Twitter

У нас начальница держала запасные стержни для ручек в своем кабинете в сейфе. Даже не ручки, а именно стержни. И надо было к ней пойти, предъявить закончившуюся ручку и торжественно забрать стержень из сейфа. Однажды я взяла сразу 2 коробки скобок для степлера, чтоб подольше к ней не ходить, потому что она всю канцелярию выдавала с таким лицом, как будто мы ее жрем и жрать надо бы поменьше. Мне тогда сказали: «Скромнее надо быть». А то раскатала губу аж на 2 коробки скобок. Банк это был, если что. © Юлия Иванова / AdMe

Преподаю в школе. И недавно выставляла оценки за четверть. В 5-м классе у одного мальчугана выходило 2. Начала его отчитывать, и тут это чудо встает и заявляет мне со всей серьезностью: «Жизнь покажет, кто под кем ляжет». Сказать, что я офигела, — ничего не сказать. © Подслушано / Ideer

Я работал в автосалоне. Приехала парочка и взяла машину на тест-драйв. Обычно

люди тестят тачку минут 10–15, ну 30 максимум. А эти потерялись на час, потом 2, 5. Звонили им, а они не отвечали. В конце рабочего дня позвонили в полицию, но там нам сказали, что формально угона не было, потому что не установлен лимит по времени или расстоянию. А на следующее утро парочка как ни в чем не бывало вернула машину с пустым баком и пробегом в 800 км. © penclnck / Reddit

«У нас тут ситуация в офисе. Все девки верещат, работа встала»

На работе коллектив разделился на 2 группировки, не переносим друг друга. Подставляем, сдаем, пакостим по мелочи. Нашли выход: когда кто-нибудь кого-нибудь выбесит, назначаем время игры в Counter-Strike. Рубимся команда на команду. Проигравшие моют посуду за всеми. При этом друг с другом мы не общаемся. У нас полностью женский коллектив: женщины от 20 и до 39 лет. Грыземся как собаки бешеные, но конфликты решаем только так. © Подслушано / Ideer

Работаю на заводе, звонок на мобильный — «Леша завсклад»:

— Андрей, привет, там на проходной не пропускают груз, документы просят, позвони им, это срочно, Медянникова в курсе!

— Привет, что за груз? Я вроде ничего не жду, какой телефон проходной?

— 7-42. Звони скорее.

— Хорошо, сейчас разберусь.

Далее кладу трубку и начинаю думать. Дело в том, что Лешу этого я вообще вспомнить не могу, телефоны на заводе у нас четырехзначные, да и на складе вроде только женщины работают. И кто такая Медянникова, тоже не помню. К слову, завод большой — 9 тысяч человек. И тут постепенно доходит: я 2 года как уволился с другого завода. 2 года, Леша! Где ты был? © 103623 / Pikabu

— Андрей, привет, там на проходной не пропускают груз, документы просят, позвони им, это срочно, Медянникова в курсе! — Привет, что за груз? Я вроде ничего не жду, какой телефон проходной? — 7-42. Звони скорее. — Хорошо, сейчас разберусь. Далее кладу трубку и начинаю думать. Дело в том, что Лешу этого я вообще вспомнить не могу, телефоны на заводе у нас четырехзначные, да и на складе вроде только женщины работают. И кто такая Медянникова, тоже не помню. К слову, завод большой — 9 тысяч человек. И тут постепенно доходит: я 2 года как уволился с другого завода. 2 года, Леша! Где ты был? © 103623 / Pikabu Я работаю актрисой массовки на телевидении и в кино. За любую мелочь могут уволить. И вот как-то у нас была сцена с Джимми Смитсом. Сидим мы с ним, и в полнейшей тишине звонит мой телефон. Я выбежала из комнаты, а когда вернулась, кто-то уже заявил, что меня надо бы уволить за такое. И тут Джимми Смитс объявляет на всю комнату: «Извините, мне звонил агент». А потом слегка кивнул мне. В тот день он спас меня. © MsDigbyChickenCaesar / Reddit

«У меня сломался принтер: жует бумагу. Директор увез в ремонт. Прислал фотку из сервиса с просьбой не делать маникюр на рабочем месте»

Я обычный продавец. Товар — шапки. Часто женщины приходят с мужьями. Если у мужа хорошее настроение, он склонен пошутить. Знаете, как они шутят? Все без исключения берут детскую шапочку и пытаются надеть на жену! И лишь немногие шутят по-другому. Знаете как? Они напяливают эту шапочку себе на голову! Шапочке после этого, как правило, конец, но кого это волнует? © Виктория Сергеева-Филиппова / Facebook

Я татуировщик. Как-то была ситуация. Звонок в 2 часа ночи, женский голос: «А как надо ухаживать за тату?» Я, мягко говоря, офигел, пытаюсь держать такт, хотя внутри просыпается монстр. Задаю вопрос: «А вы у меня когда делали тату?» На что получаю ответ, при котором монстр проснулся: «А я не у вас делала». Я: «А с чего ты решила, что в 2 часа ночи я должен бесплатно тебя консультировать?!» Она: «Ну вы же татуировщик, вы же должны консультировать». Бросил трубку. © Glasseskit / Pikabu

Работаю гинекологом. После опроса всегда говорю пациенткам: «Раздевайтесь за ширмой и ложитесь на кресло». Очень часто слышу вопрос: «А трусы тоже снимать?» Первое время меня этот вопрос вводил в ступор. Ну как иначе? Теперь всегда с улыбкой отвечаю: «Ну я пока через одежду не умею осматривать». © Подслушано / Ideer

У нас в офисе есть сотрудница по имени Ада. Вы даже представить не можете, как хорошо я себя чувствую каждый раз, когда слышу: «Оператор Ада. Чем могу помочь?» Надеюсь, скоро она будет добавлять: «Хотите арендовать котел? Как раз есть свободный на 6-м кругу, рядом с Вельзевулом». © Wizard_Severus / Twitter

Работаю с очень токсичной теткой. Коллегам и клиентам может плевать в спину, проклинать их. Постоянно подбрасывает всем иголки и булавки. Я во все это не верю, но неприятно, конечно. Недавно ее бывшая коллега подсказала, что тетеньку трясет от вида соли. Ну я ей рабочее место и подсолила слегка. Что было! Орала, жаловалась администрации. Вычислила меня, просмотрев записи с камеры наблюдения. Администрация слегка офигела от таких разборок. Теперь тетенька и ее непосредственный начальник считают меня ведьмой и избегают. © Iryna Aliashkevich / Facebook

Была у меня сотрудница, которую воспитывал один отец. В день, когда можно не соблюдать дресс-код и прийти в джинсах, эта девушка явилась в лосинах и белой футболке. Без бюстгальтера! Пришлось сделать ей замечание. А она покраснела и ответила, что у нее нет бюстгальтера! И она даже никогда не покупала ни одного. Я была в шоке, предложила съездить с ней после работы в магазин нижнего белья. © Cheryl Gorrian / Quora