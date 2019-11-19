16 человек, у которых в семье что ни день, то безудержное веселье

— Па-а-ап, пойдем играть!

— Сейчас, доча, посуду помою, и пойдем играть.

— Не-е-ет, игра-а-ать!

— Ты умеешь хранить секреты?

— Да, — заинтересованно отвечает дочь.

— Все взрослые знают один секрет. Детям о нем не говорят... Хочешь узнать какой?

Дочь утвердительно кивает головой.

— У взрослых не бывает дел. Мы всегда играем. Когда нам игра нравится, мы называем ее отдыхом. Когда устаем от игры, мы называем ее трудом. Когда за игру нам платят деньги, мы называем игру работой. А теперь я буду играть в «сделай посуду чистой». Ты мне поможешь?

— Да! © LooLooJ / pikabu