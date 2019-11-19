16 человек, у которых в семье что ни день, то безудержное веселье
Хорошо, когда у вас есть семья. Еще лучше, когда в ней царят доверие и взаимопонимание. Бесподобно, когда плюсом ко всему вышеуказанному дома слышен смех по разным поводам. И вдвойне круто, если смеетесь не только вы, но и все ваши близкие.
Мы в AdMe.ru обожаем семейные истории, в которых на первом месте стоят юмор и остроумие, и уверены, что сегодняшние случаи из жизни поднимут настроение вам и вашим родным.
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Сын утром подходит и говорит:
— Пап, если тебе на работе нравится девочка, вот тебе цветочек, подари ей!
Жена:
— Чего-о-о-о?! © mrjoker163 / pikabu
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9-летняя дочь: «Пап, ты можешь мне показать, как решить эту математическую задачу?» Я: «Да». И показываю пальцем на жену. © James Breakwell, Exploding Unicorn / twitter
«Попросил жену купить мне кружку на работу»
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Рисую на песке на детской площадке большой лабиринт по просьбе сына. Хорошо получается, загордился. Вот, думаю, повезло ребенку с папкой. Мимо как раз сын пробегает и кричит: «Я люблю тебя!»
Я, переполняемый отеческой нежностью: «Я тебя тоже, сынок!»
Сын: «Не, я маме!» © MrPotatos / pikabu
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У мамы было плохое настроение, и она весь вечер пилила папу по поводу и без. Когда она сварила яйца для салата и поставила их в холодную воду, папа заменил их сырыми и закрылся у себя в комнате на замок. Папа говорит, что вопли было слышно на пару этажей вниз. Оба уже на пенсии, а развлекаться не перестали. © generalfox / pikabu
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Отец сыну:
— Как ты объяснишь мне все эти двойки в дневнике?
— Лучше ты объясни мне, что это: гены или воспитание? © Классицизм и диспансеризация / twitter
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Супруга из McDonald’s притащила детям «Хэппи Мил». Там игрушки Angry Birds. Сын (3 года) их обожает. Не вскрывая коробку, восхищенно смотрит на яркие картинки, нарисованные на ней, с безразличием к ее содержимому. Супруга: «А поцеловать?» Сын, не оглядываясь на мать, с нежностью целует коробку. © KostaGrass / pikabu
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5-летняя дочь: «Я бегаю по кругу!»
Я: «Почему?»
Дочь: «Потому что не очень-то удобно бегать по квадрату». © James Breakwell, Exploding Unicorn / twitter
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Жена обиделась на меня и решила со мной не разговаривать. Ну окей, мне, наоборот, даже в кайф помолчать. Решил поэкспериментировать: захожу в комнату, она лежит, демонстративно не смотрит на меня. Говорю: «Знаешь что?!» Потом выдерживаю паузу и выхожу из комнаты. Через 20 секунд звучит крик жены: «Что?» Молчу. Еще через 20 секунд заходит и начинает выпытывать, что я хотел сказать. И ведь не верит, что я просто ради интереса так сказал. © justwant / pikabu
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— Па-а-ап, пойдем играть!
— Сейчас, доча, посуду помою, и пойдем играть.
— Не-е-ет, игра-а-ать!
— Ты умеешь хранить секреты?
— Да, — заинтересованно отвечает дочь.
— Все взрослые знают один секрет. Детям о нем не говорят... Хочешь узнать какой?
Дочь утвердительно кивает головой.
— У взрослых не бывает дел. Мы всегда играем. Когда нам игра нравится, мы называем ее отдыхом. Когда устаем от игры, мы называем ее трудом. Когда за игру нам платят деньги, мы называем игру работой. А теперь я буду играть в «сделай посуду чистой». Ты мне поможешь?
— Да! © LooLooJ / pikabu
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Я: «Болезнь разрушает мое тело уже 7 лет...»
Жена: «4 дня».
Я: «Как нам удалось выяснить, это искусственно выведенный как биооружие штамм суперпневмонии».
Жена: «Это простуда».
Я: «Ни один человек на Земле никогда не чувствовал себя так плохо...»
Жена: «Я простудилась вместе с тобой». © Наташа Переводчица / twitter
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Фото на превью justwant / pikabu