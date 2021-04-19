16 человек, у которых теперь есть вещь мечты и счастья полные штаны

Найти вещь, которая будет безмерно радовать на протяжении многих дней, а то и лет, порой очень сложно. А чаще она бывает недостижима некоторое время из-за финансовых вопросов. У людей из сегодняшней подборки решились все трудности, и они захотели поделиться своей радостью со всеми.

Мы в AdMe.ru обожаем радостные моменты любого вида — материального и нематериального, поэтому уверены, что и вам эти истории придутся по душе. А может, и себе захотите какую-то вещь.

«Купил себе светильник»

«Купила коту домик. И шок: ему понравилось! Он в нем сидит. Внимание: кот сидит в домике! Очуметь, деньги не на ветер»

«Купила штуку, чтобы побаловаться, и выбила бинго сразу»

«Скоро на улице будет тепло, поэтому я взял это чудо. 2 часа на сборку, и все готово, чтобы делать домашние бургеры»

«Мой парень купил мне платье. Даже моя мама прокомментировала фотографию и сказала, что у меня красивый наряд. А это ее первый комплимент в соцсети»

«Смотрите, какую крошку я приобрела»

«Шла вторая неделя без сладкого, я не выдержала и взяла в диабетическом отделе шоколадку на стевии»

«Моя мама приобрела подставку для компакт-дисков для своей лапши»

«Выбирала зонт, увидела прикольный отзыв и купила, чтобы оставить такой же»

«Спустя 10 лет я наконец купил себе 3DS! Не могу дождаться, чтобы открыть для себя великолепную библиотеку!»

«Маркетинг опять победил, и я взяла тетрадь в 2 раза дороже, чем могла. Но посмотрите: она С ТЮЛЕНЯМИ»

«Купил машину скорой помощи на eBay, переоборудовал ее в свой дом и поехал путешествовать. Сейчас я в Гондурасе»

«Пошла с мамой гулять, взяла самокат и в шутку потребовала купить воздушный шарик, а она взяла и купила. Радуюсь. Наечка, 29 годиков»

«Я только что приобрел свой первый дом. Потребовалось много экономить и следить за своим кредитом как ястреб. Но я смог»

«Я с 15 лет мечтал об этой машине, и теперь она моя»

«Я купила свой первый велосипед год назад. Так я выгляжу сегодня»