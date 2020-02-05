16 человек, у которых все в полном порядке с самоиронией
Люди, у которых все в порядке с самооценкой, не переживают по поводу того, что подумают о них другие, и не стараются выставлять себя исключительно в привлекательном свете. Они принимают себя такими, какие они есть, и поэтому запросто могут отпустить шутку в свою сторону. Здоровое умение посмеяться над собой помогает оставаться на позитиве, даже если ничего не успеваете на работе, завтра грядет неприятная процедура или у вас не хватает конечности.
Нам в AdMe.ru очень импонируют люди с отменной самоиронией, как герои нашей статьи.
1. «Стою в очереди на почте и вдруг бросаю взгляд на весы для посылок, а там...»
2. «Завтра иду на колоноскопию. Зацените мою подготовку»
3. Этот парень действительно крут
Надпись на футболке: «Это просто царапина».
4. Есть над чем поразмыслить
5. «Встретил сегодня свою половинку. Верхнюю»
6. «Мой почти 2-метровый брат переехал в Литву, и мама попросила фото, „безапелляционно доказывающее“, что он в Европе»
7. Элис Купер за здоровый образ жизни
Надпись на фото: «Это Стив Карелл до и после курения запрещенных веществ. До сих пор думаете, что это не вредит здоровью? Подумайте еще раз».
8. «Мои бабушка с дедушкой оделись снеговиками. Выглядят устрашающе»
9. Этот ребенок не слишком оптимистично настроен
«Вот как я буду выглядеть в 100 лет».
10. Девушка не промах
«Я ношу хиджаб только для того, чтобы у вас, девочки, были шансы».
11. «Научился, как сказать „привет“ на мандарине»
12. Отменное чувство юмора
13. «Я на 6-м месяце беременности, но мне было скучно делать типичный костюм будущих мам»
14. «Мой японский друг нашел игру о себе»
15. Пожалуй, это лучший навык
16. И полотенца с единорожками
Фото на превью Tasumori / twitter