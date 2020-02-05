16 человек, у которых все в полном порядке с самоиронией

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Люди, у которых все в порядке с самооценкой, не переживают по поводу того, что подумают о них другие, и не стараются выставлять себя исключительно в привлекательном свете. Они принимают себя такими, какие они есть, и поэтому запросто могут отпустить шутку в свою сторону. Здоровое умение посмеяться над собой помогает оставаться на позитиве, даже если ничего не успеваете на работе, завтра грядет неприятная процедура или у вас не хватает конечности.

Нам в AdMe.ru очень импонируют люди с отменной самоиронией, как герои нашей статьи.

1. «Стою в очереди на почте и вдруг бросаю взгляд на весы для посылок, а там...»

2. «Завтра иду на колоноскопию. Зацените мою подготовку»

3. Этот парень действительно крут

Надпись на футболке: «Это просто царапина».

4. Есть над чем поразмыслить

5. «Встретил сегодня свою половинку. Верхнюю»

6. «Мой почти 2-метровый брат переехал в Литву, и мама попросила фото, „безапелляционно доказывающее“, что он в Европе»

7. Элис Купер за здоровый образ жизни

Надпись на фото: «Это Стив Карелл до и после курения запрещенных веществ. До сих пор думаете, что это не вредит здоровью? Подумайте еще раз».

8. «Мои бабушка с дедушкой оделись снеговиками. Выглядят устрашающе»

9. Этот ребенок не слишком оптимистично настроен

«Вот как я буду выглядеть в 100 лет».

10. Девушка не промах

«Я ношу хиджаб только для того, чтобы у вас, девочки, были шансы».

11. «Научился, как сказать „привет“ на мандарине»

12. Отменное чувство юмора

13. «Я на 6-м месяце беременности, но мне было скучно делать типичный костюм будущих мам»

14. «Мой японский друг нашел игру о себе»

15. Пожалуй, это лучший навык

16. И полотенца с единорожками