16 человек, у которых стоит поучиться искусству пофигизма

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В повседневной жизни мы сталкиваемся с таким количеством стрессов и страстей, что порой крайне необходимо уметь расслабиться и получать удовольствие, а не переживать по любому поводу. Некоторым это удается на удивление легко.

AdMe.ru собрал 18 человек, которые научат вас ко всему относиться чуточку проще.

1. «Сейчас модно выкладывать фото своего прогресса в чем-либо. Вот наш с братом прогресс в поедании макарон с фрикадельками»

2. «Один мой ученик так устал от остальных в классе, что решил помедитировать»

3. «Дамы и господа, мать моего ребенка»

4. «Ее назвали толстой в классе, поэтому она попросилась со мной на пробежку. Но посередине тренировки она остановилась, чтобы перекусить»

5. Когда твой пикап не помещается в гараже

6. Снег? Какой снег?

7. Остальной мир может и подождать

8. Водитель этого авто — взрослый мужчина. Он любит Кэрри Андервуд и не собирается молчать об этом

9. «Скутер подарили племяннице, но разве это могло меня остановить?»

10. Когда попросили починить часы

11. Зачем вообще паниковать?

«Верните мою тачку. Спасибо, что вернули мою тачку».

12. Поссорились, а домой ехать надо

13. «Моя девушка подарила мне на день рождения свой портрет в рамке»

14. «Неважно, что об этом говорит закон, она мой новый президент»

15. В смысле нельзя с сосиками?

16. «Какая разница, следит ли за мной через вебку агент ФБР, если все, что он увидит, — это вот это»

А насколько умело вы можете отпустить ситуацию и не переживать по всяким мелочам?