16 человек, у которых смекалка выкручена на максимум

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Многие из нас могут похвастаться случаями исключительной сообразительности из своей жизни. Но есть люди, у которых не голова, а копилка житейского креатива на плечах. Они порой так эффектно и со вкусом решают насущные вопросы, что остается только стоя аплодировать.

Команда AdMe.ru взяла себе несколько приемов на вооружение и рекомендует вам после прочтения нашей подборки сделать то же самое. А в конце вас ждет бонус — способ бесплатно смотреть ролики на YouTube без рекламы, а также результативно учить английский язык.

Все получает лишь тот, кто приспосабливается

Пришел я на прием к травматологу. Занял очередь. Спустя какое-то время подходит к кабинету девушка. Посмотрела на всю очередь, а потом молча пошла в конец коридора. Открывает сумку, достает белый медицинский халат, надевает на себя и, повременив немного, направляется к двери. Спокойно заходит к врачу — и все. Никто не возмущался, не кричал. Всех заворожил белый халат. Правда, когда девушка выходила от врача, уже без халата, то бабушка, чья очередь была заходить, поинтересовалась у нее: «А почему вы без очереди?» «Я только спросить», — ответила незнакомка. Занавес. © simonbarnes / Pikabu

Этот джентльмен заслуживает звание короля лени

Живу в частном секторе, почти на самом краю улицы. Мусорный бак (что важно) находится в 20 м от моей калитки. Сосед из дома напротив (т. е. расстояние до бака от его дома тоже 20 метров) каждую субботу выходит из дома с пакетом мусора. Затем он открывает гаражную дверь и гордым орлом в семейниках плюхается на переднее сиденье своего внедорожника. Так же степенно и медленно он трогает машину с места, проезжает 20 м до мусорки, открывает окно машины и выкидывает пакет с мусором. А потом тем же макаром возвращается домой. © Efrime04 / Pikabu

«Делал ремонт. Добрался до пола, а кровать деть, мягко говоря, некуда. Ну, что поделать, нельзя разместить на полу — разместим над полом»

Грамотно убрал конкурентов

В студенческие годы ехали мы (3 парня) на электричке, познакомились с красивой девушкой. Прощаясь, предложили продолжить знакомство. Мне и еще одному она отказала, с третьим стала встречаться. Через год, когда они расстались, мы спросили его: «Почему она тебя выбрала?» — «Да пока вы в кассу метро стояли, я сказал, что вы оба женатые, просто кольца не носите». © M.skier / Pikabu

«Лайфхак высочайшей категории»

«Мой парень бестолково спрятал обручальное кольцо, и я его нашла. А потом тоже купила ему кольцо и вышила на коробке нашу с ним шутку (ответ „окей“ на романтичные признания). Теперь в предвкушении»

Взбодрил так взбодрил

Утро. Пассажиры, как сонные мухи, едут в автобусе по своим делам. Включается динамик, и вместо обычной рекламы/информации бодрый голос водителя вещает: «Доброе утро, уважаемые пассажиры. Я вижу, какие у вас сегодня хмурые, грустные лица, поэтому давайте немного поиграем. Сейчас я закрою глаза, а вы будете мне подсказывать куда мне ехать: прямо, направо, налево. Удачи!» Больше в автобусе никто не спал. © Katandra / Pikabu

«Так мой парень ограничивает меня в ночном дожоре. Кто знает, как обойти?»

На каждого хитреца есть свой профессионал

И он всегда найдет выход даже из самой сложной ситуации

Вывихнул я как-то руку, отвезли меня к травматологу. Он осмотрел меня и говорит: «Ну, тут вправлять нужно, обезболивающего нет, вот тебе шарик, вдыхай в себя воздух, вот стихи — читай». Сижу я, надышавшись гелием, читаю стихи Пушкина угарным писклявым голосом, ржу, забыл о руке. Доктор резко дергает, чувствую боль и начинаю орать своим же писклявым голосом, слышу себя и начинаю ржать, забыв о боли. © KusniMoiZad / Pikabu

«Папа починил. Сразу видно: дочь сантехника»

Это самое неожиданное сотрудничество, которое только можно представить

«Мой мужчина купил вместо туалетной бумаги бумажные полотенца. Придя домой, увидела это»

Хитрость во благо

Бонус № 1: «Где же ты был раньше, а?»

Бонус № 2: Учим английский правильно

Однажды я спросил у коллеги, как он смог так хорошо выучить английский. На что он ответил, что читал книги и смотрел сериалы на английском после работы. Только через год я узнал, что он читал книги и смотрел сериалы, живя при этом в Калифорнии в течение 5 лет. © numitus / Pikabu

А кто из вас или ваших близких недавно демонстрировал чудеса изобретательности?