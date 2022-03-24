16 человек, у которых праздники не проходят «под копирку»

У каждого из нас праздник ассоциируется с каким-то стандартным набором элементов — букет цветов, шарики и торт на день рождения, упаковка подарка в яркую бумагу. Но не всем людям по душе стереотипные правила. Букеты из пельменей, лекарств и даже Lego, неординарные торты, продуманные до мелочей небанальные презенты и другие случайные и организованные фишки точно сделают чей-то день незабываемым.

Мы в AdMe.ru в восторге от того, насколько нестандартным может стать праздник в одно мгновение. А в конце вас ждет бонус, который докажет, что эффектное застолье можно устроить не только для людей.

«В этом году отпраздновали с подругой юбилеи, обменялись подарками. Первой получала я»

«Жена порадовала и повеселила»

«Вот закончил упаковывать подарок на день рождения лучшего друга. Подсказка: на самом деле это не робот»

«У нас с женой 2 недели между днями рождения. Подарил ей букет из пельменей. Через 2 недели получил ответочку»

Лайфхак для тех, кто пользуется доставкой еды через таксистов

Для создания данного материала были использованы источники: Fin44 / Pikabu

«Подарил жене букет из Lego на день рождения»

«Мой папа написал книгу о корабле, который он построил. Поэтому на его 65-летие мы подарили ему корабль, сделанный из книги, которую он написал о корабле, который он построил»

«Хотите хорошо отпраздновать День всех влюбленных 2 раза подряд? Элементарно!»

«Сегодня мы поняли, что наша кошка не любит праздники»

«Девочка из детского сада моего сына сделала всем мыло ручной работы на День святого Валентина»

Универсальная открытка на все случаи жизни

«Отпраздновал свое 30-летие на Севере»

«Подарили конфеты. На коробке написано „20 штук“. Где же еще 19?»

«Год Голубого тигра. Теперь у меня есть голубиный тигр»

«У меня сегодня день рождения, но мой кот уверен, что у него»

Бонус: когда кто-то случайно устроил голубям праздник