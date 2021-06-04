16 человек, у которых на работе появились такие махровые подхалимы, что диву даешься

К тому, чтобы поддерживать хорошие взаимоотношения с коллегами, нужно стремиться всем. Но есть отдельные личности, которые считают своим долгом приторно заискивать перед окружающими, если на горизонте маячат какие-то выгоды. И делают это так очевидно, что прямо неприятно смотреть и слушать. Именно о таких случаях и решили рассказать пользователи сайта Reddit.