16 человек, у которых на работе появились такие махровые подхалимы, что диву даешься
К тому, чтобы поддерживать хорошие взаимоотношения с коллегами, нужно стремиться всем. Но есть отдельные личности, которые считают своим долгом приторно заискивать перед окружающими, если на горизонте маячат какие-то выгоды. И делают это так очевидно, что прямо неприятно смотреть и слушать. Именно о таких случаях и решили рассказать пользователи сайта Reddit.
Нам в AdMe.ru не приходится умасливать коллег, на помощь у нас готов прийти каждый. Если и любезничаем, то только от чистого сердца. А вы пока прочтите истории людей, которым не так повезло.
- У меня был коллега, который ходил домой к начальнику, чтобы массировать ему ступни. © Korplem / Reddit
- Коллега попыталась накормить менеджера во время обеда, говоря ему: «Пожалуйста, ну еще один кусочек». Всем было крайне неловко, когда они это увидели. © RedrosesLover / Reddit
- Клиент принес нам сладости. Я был в другой комнате, но из разговора клиента и нашего администратора понял, что это подарок для сотрудников. А затем услышал, как администратор подошла к нашему начальству и сказала, что заказала для них пончики, ведь они так много работают. © SmallScreamingMan / Reddit
- Коллега постоянно и очень фальшиво смеется над шутками босса. Да еще так долго, что даже сам босс это замечает. © PinocchioWasFramed / Reddit
- Был у нас один кадр на моей прошлой работе. Если кто-то ругал начальника, то этот парень его обязательно закладывал. Если ты опоздал на минуту, то он делал для начальства фотографию с отметкой по времени. Если ты повесил что-то не идеально ровно, то он все перемерял уровнем, делал фото и отправлял боссу. Он приходил каждое воскресенье и мыл все грузовики (бесплатно), чтобы сохранить хороший имидж. В конце концов выяснилась настоящая причина его подхалимства, и с работой она никак не была связана. Он просто встречался с дочерью босса и пытался «показать себя с лучшей стороны». © Emcee_Such_N_Such / Reddit
- На моей работе был парень, который каждый день покупал обед своему непосредственному руководителю. Однажды начальник спросил его, для чего он постоянно это делает, а тот в ответ выдал: «Короли должны хорошо есть». Всех, кто был рядом, прямо передернуло от этого лизоблюдства, включая того самого «короля». © ActualWater1994 / Reddit
- Мой непосредственный руководитель и я трудились примерно в часе езды от нашего основного места работы. Закончили где-то в 16:30, и я подумал, что можно и домой пойти. Руководитель настоял на том, чтобы позвонить директору и сообщить ему, что мы закончили, и попросить его официально разрешить нам уйти домой на полчаса раньше. Директор сказал: «Вы позвонили только ради этого? Просто идите домой! Серьезно, вам двоим уже пора научиться принимать подобные решения самостоятельно». © ThadisJones / Reddit
- Один парень на моей работе получил повышение только благодаря подхалимству. Постоянно ходил по головам и активничал, только когда рядом было начальство. А недавно он написал на двери нашего менеджера: «(Имя менеджера) лучше всех». Терпеть не могу его, но еще больше меня напрягает менеджер, который на все эти уловки купился. © dailygrind1357 / Reddit
- Я работала с девушкой, которая постоянно меняла голос, когда общалась с нашим боссом, пытаясь казаться более привлекательной. Ее голос буквально поднимался на несколько октав по тону, и она представала беззаботной, легкомысленной девчушкой. Когда начальника не было рядом, она говорила абсолютно нормально. © LivingCakeLife / Reddit
- Моя начальница послала меня за подарком и поздравительной открыткой для своей начальницы. В открытке не было ничего необычного, но был торт, и был он слишком уж роскошным для подарка коллеге. А затем я отправилась в Тиффани, чтобы забрать браслет, который и был настоящим подарком. Все это она купила несмотря на то, что дорогие подарки коллегам у нас совсем не приветствовались. © Click_for_noodles / Reddit
- Однажды я был на групповом собеседовании в группе из 12–15 человек. Групповые собеседования — непаханое поле для подхалимов. В тот день один парень споткнулся о стол и опрокинул его, потому что хотел первым пожать руку начальству. © jofin156 / Reddit
- Коллега назвал в честь босса обоих своих детей. © yesitsyourmom / Reddit
- У девушки, которую босс нанял мне на подмогу и которую я обучал, завязался роман с одним из руководителей. В течение года я должен был наблюдать за тем, как она кормит его фруктами и больше практически ничего не делает. А еще у нее были двухчасовые обеды. Я в итоге получил повышение, но все равно выполнял ту работу, ради которой ее и нанимали. © NotBadSinger514 / Reddit
- Я назвал своего босса по имени, и моя коллега наорала на меня после того, как он ушел, сказав: «Так нельзя! Вы должны называть его мистер такой-то». К тому же она всегда покупала ему обед. Это при том, что он сократил ей декретный отпуск и активно недоплачивал. © verygold / Reddit
- Мой старый босс был тем еще нарциссом. Наша команда из 15 человек планировала сделать ему групповой рождественский подарок. Несмотря на мое отношение, я нашел для него статуэтку в британском стиле, так как он был очень одержим своим происхождением. Я отправил своему менеджеру фото, и она согласилась. Две недели спустя, на собрании, он развернул статуэтку и хихикнул, как школьница. Затем мой менеджер объявила, что у нее есть собственный подарок, и поставила перед начальником большую сумку. В сумке была: качающаяся голова Черчилля, сладости, которые подруга менеджера привезла лично для нашего начальника, и старинный шоколадный календарь, который, как она напомнила начальнику, «был его любимым с детства». Должно быть, она потратила на все это целое состояние! Чувствуя ее отчаянную потребность в одобрении, он просто самодовольно пробормотал: «Ммм, приятно» — и отодвинул сумку в сторону. Это было крайне мерзко. © archibauldis99 / Reddit
- Я видел, как одна сотрудница позволила своей начальнице встать ей на спину, чтобы она могла взять что-то из верхнего шкафа в комнате отдыха. Мне тогда аж поплохело. © d00ki387 / Reddit
А каких подхалимов встречали вы?
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