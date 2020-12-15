16 человек, сумевших разглядеть в себе красоту, которую долго в упор не замечали

Мало кто смотрит на самого себя не через призму чужих замечаний и стереотипов, навязанных модой. Как же преображается человек, сумевший отбросить все это в сторону и полюбить себя: он прекрасен благодаря уже одной своей улыбке и сияющим глазам. Герои сегодняшней подборки прошли через годы недовольства собственной внешностью и поняли наконец, что их тело — это лучшее, что у них есть. Некоторым для этого пришлось приложить усилия, а кому-то было достаточно перестать выпрямлять вьющиеся волосы или посмотреть на себя в зеркало и улыбнуться.

AdMe.ru прониклись историями пользователей Reddit, которые приняли себя такими, какие они есть.

1. «Я выпрямляла локоны на протяжении 11 лет — они стали безжизненными, тусклыми и сухими. Теперь я перестала это делать, и волосы буквально воскресли из мертвых»

2. «Сменила прическу и накрасилась. Чувствую себя красивой»

3. «Решила подстричься. Наконец учусь заботиться о себе»

4. «Решила подстричься короче, чем обычно. Форма моего лица не подходит для такой стрижки, но мне было пофиг, и я все равно сделала это»

5. «Хочу сказать: возможно все!»

6. «Надо мной издевались в школе, но я научился красиво одеваться, начал каждый день ходить в спортзал и, что самое важное, научился не заботиться о том, что кто-то там говорит»

7. «Горжусь своим результатом и благодарна своему телу за все, что с ним происходит. Но даже если бы мой вес не изменился, я бы не позволила себе унывать»

8. «Фото слева сделана ровно год назад. За это время я научилась любить себя безоговорочно, что для меня значит намного больше, чем 21 кг»

9. «На протяжении многих лет у меня были проблемы с самооценкой, но теперь я наконец начинаю любить себя»

10. «Двухлетний прогресс. Я намного здоровее и счастливее»

11. «Я стала счастливее и здоровее»

12. «Прибавила пару кило и спасла щенка»

13. «Перешла с XS на M. Так горжусь собой»

14. «Я могла бы быть более подтянутой, но с гордостью могу сказать, что восстановилась от почти 10-летнего расстройства пищевого поведения. Здоровым можно быть, имея любые формы»

15. «Меньше веса и больше любви к себе. За 3 года полностью оправилась от булимии»

16. «От борьбы с расстройством пищевого поведения до соревнований по поднятию тяжестей. Набрать вес тоже может быть довольно круто»