16 человек со всего света, которым повседневная рутина преподнесла то, чего они ни разу в жизни не видели

Нашествие медуз, лайм, напоминающий мозги, сосулька-великан — для кого-то эти словосочетания звучат как нечто фантастическое и невообразимое, а для кого-то это самые обыденные явления. К счастью, окружающий мир так велик и многообразен, что ему всегда найдется чем удивить каждого из нас.

Интернет-пользователи со всего мира поделились снимками затейливых вещиц и загадочных явлений, которые встретились им в повседневной жизни. Мы в AdMe.ru обожаем тех, кто умеет рассмотреть удивительное в обычном, и потому просто не смогли пройти мимо этих чудесных кадров.

Посмотрите, что творится в порту Пунта-дель-Эсте, Уругвай

«Я выращиваю яблоки, но никогда не видел, чтобы яблоко было настолько „медовым“. Это сорт Фуджи, Япония»

В Канаде вода, идущая из крана, похожа на обезжиренное молоко. Все потому, что в ней много растворенных пузырьков воздуха. Когда они всплывут на поверхность, вода вновь станет прозрачной

Светофоры на перекрестках в Палос-Вердесе, штат Калифорния. Они оборудованы кнопками не только для обычных пешеходов, но и для людей, едущих верхом на лошади

Просто остановка в российской глубинке

Супермаркет, расположенный в старом театре в Венеции

Светофор с Карлом Марксом в Трире, Германия

«Мой друг сделал это фото во время удара молнии (Галфпорт, штат Миссисипи)»

Некоторые магазины на Тайване дают вот такую складную бумажную авоську, чтобы можно было нести рамен

В этой лиссабонской прачечной старые барабаны от стиральных машин используют в качестве люстр

Продавцы в Италии знают толк в том, как хранить салями

Это местный грузовик для перевозки ездовых собак. В нем проделаны специальные отверстия, чтобы псы могли высунуть головы на улицу (США, Колорадо)

Автобусная остановка с небольшой библиотекой в ​​Бретани, Франция

К продаваемым в Южной Корее тортам обычно прилагаются бесплатные свечи и спички, спрятанные в пластиковом ноже для торта

«Mой друг с Ньюфаундленда опубликовал эту фотографию. У них там такой сильный шторм, что даже пропало электричество»

«Сосулька длиной 2,5 м на крыше моего дома в Испании»