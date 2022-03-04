16 человек, во внешности которых есть кое-что ошеломительное

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Если подумать, то каждый из нас выглядит незаурядно. Ведь во внешности любого человека есть своя изюминка. Просто у некоторых такие особенности бросаются в глаза сразу. А к иным нюансам стоит присмотреться получше. Ведь даже в маленькой родинке можно разглядеть нечто невообразимое. А кто-то умеет вытворять со своим телом то, что для других покажется нереальным.

AdMe.ru пригляделся к фото пользователей сети и обнаружил немало доказательств того, что человеческое тело — это что-то умопомрачительное.

Зеленый и коричневый

Карта витилиго

«Родинки на голове моего парня выглядят так, будто его отключили от сети»

«В детстве мне поставили диагноз — синдром Элерса — Данлоса»

Синдром Элерса — Данлоса — это группа наследственных заболеваний соединительной ткани, а именно изменение структуры или функции коллагена и некоторых белков.

«У моего ребенка пупок-спиралька»

«Я искренне люблю свое витилиго, оно делает меня мной»

«Вот моя лапа»

«У парня с работы 6 пальцев на ноге. Все пальцы исправно работают»

«Полоса рыжих волос, которая у меня с рождения»

«Волосы на моей левой ноге светлые, а на правой — черные»

«На моем ногте проступает пунктирная линия»

«Ты как один из тех сибирских хаски с двухцветными глазами»

«Моя кожа припухает, когда я провожу по ней пальцем»

«Я парень с очень длинными густыми ресницами»

«Я чувствую себя ходячим произведением искусства»

«Я и мои ненормально длинные руки»

Держу пари, твои объятия потрясающие! © emlabkerba / Reddit