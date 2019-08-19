16 человек, с которыми вы бы не согласились поменяться местами даже за миллион
Как часто, просматривая чьи-то публикации в Instagram, вы думаете про себя «Вот бы и мне так» или «Блин, и я так хочу»? Погодите краснеть, это вполне нормальное явление. Такое же нормальное, как и нежелание поменяться местами с людьми, у которых день явно не задался.
AdMe.ru во время очередной вылазки в интернет наткнулся на 16 таких «счастливчиков». Им явно не позавидуешь.
1. Она распечатала его переписку с другой девушкой. Покойся с миром, парень
2. Вот так поворот
3. «Битый час ищу его по всему торговому центру»
4. «У меня на завтра назначено собеседование на работу, и мне написали с нее»
5. Если бы только сквозь Землю действительно можно было бы провалиться
6. Когда решил поехать поплавать на каяке, а он по пути расплавился
7. «Забыл дома кошелек, а бензин как назло закончился. И мне пришлось побыть в шкуре того парня, который просит заправить его на мелочь»
8. «Ухожу с работы спустя 5 лет. В компании трудится более 500 человек, а мою прощальную открытку подписали четверо»
9. «Одолжил у соседа грузовик, которым он почти не пользуется, чтобы смотаться по своим делам. Хотел отблагодарить его и вернуть машину с полным баком, а потом обнаружил это»
10. «Когда твоя раковина решает взорваться в 3 часа ночи»
11. Какой наивный!
12. Неприятная записочка
13. «Вот-вот должна была выйти, чтобы показать важную презентацию, и произошло это»
«Только я могла пролить на себя целую кружку чая».
14. Забыли ключи в бронированной машине
15. За изобретательность — 100 баллов, за исполнение должностных обязанностей — 0
16. Не твой день, парниша?
А с вами за последнее время случалось что-нибудь такое, что непременно должно было оказаться в этой подборке?
Фото на превью 3liAlra / Twitter