16 человек, с которыми вы бы не согласились поменяться местами даже за миллион

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Как часто, просматривая чьи-то публикации в Instagram, вы думаете про себя «Вот бы и мне так» или «Блин, и я так хочу»? Погодите краснеть, это вполне нормальное явление. Такое же нормальное, как и нежелание поменяться местами с людьми, у которых день явно не задался.

AdMe.ru во время очередной вылазки в интернет наткнулся на 16 таких «счастливчиков». Им явно не позавидуешь.

1. Она распечатала его переписку с другой девушкой. Покойся с миром, парень

2. Вот так поворот

3. «Битый час ищу его по всему торговому центру»

4. «У меня на завтра назначено собеседование на работу, и мне написали с нее»

5. Если бы только сквозь Землю действительно можно было бы провалиться

6. Когда решил поехать поплавать на каяке, а он по пути расплавился

7. «Забыл дома кошелек, а бензин как назло закончился. И мне пришлось побыть в шкуре того парня, который просит заправить его на мелочь»

8. «Ухожу с работы спустя 5 лет. В компании трудится более 500 человек, а мою прощальную открытку подписали четверо»

9. «Одолжил у соседа грузовик, которым он почти не пользуется, чтобы смотаться по своим делам. Хотел отблагодарить его и вернуть машину с полным баком, а потом обнаружил это»

10. «Когда твоя раковина решает взорваться в 3 часа ночи»

11. Какой наивный!

12. Неприятная записочка

13. «Вот-вот должна была выйти, чтобы показать важную презентацию, и произошло это»

«Только я могла пролить на себя целую кружку чая».

14. Забыли ключи в бронированной машине

15. За изобретательность — 100 баллов, за исполнение должностных обязанностей — 0

16. Не твой день, парниша?

А с вами за последнее время случалось что-нибудь такое, что непременно должно было оказаться в этой подборке?