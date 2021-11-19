16 человек, с которыми связываться себе дороже выйдет

Некоторые ситуации требуют от нас творческого подхода. Например, когда мы хотим поставить на место умников, которые пытаются нас обмануть, или решить проблему, для которой нет стандартного решения.

Мы в AdMe.ru хотим рассказать о людях, которые умеют находить нестандартный ответ на любой вызов. Вот уж кого точно не проведешь.

Давно было дело в подмосковном Серпухове. На вокзале подходит мужичок и просит добавить ₽ 20 на билет до Чехова (стоил ₽ 49,50 на тот момент), показывает мне в ладони мелочь, типа не хватает. Загребаю мелочь себе, отдаю ему свой билет. По его обалдевшим глазам понял, что он ожидал другого исхода событий. Мелочь ему не вернул. © Domsbizoninom / Pikabu

Гуляю я вечером по старому Арбату, подходит ко мне парень лет 30.

— Брат, дай мне денег на билет на самолет до Питера, у меня карту заблокировали.

— У меня денег нет.

— Я прилечу и тут же тебе переведу. Давай я тебе оставлю паспорт в залог.

Я на секунду завис, а когда осознал, заржал ему в лицо. Когда он понял, что обман не удался, ушел, нахмурившись.

P. S. Без паспорта на самолет не пустят, завернут на паспортном контроле. © Shepelev / Pikabu

— Брат, дай мне денег на билет на самолет до Питера, у меня карту заблокировали. — У меня денег нет. — Я прилечу и тут же тебе переведу. Давай я тебе оставлю паспорт в залог. Я на секунду завис, а когда осознал, заржал ему в лицо. Когда он понял, что обман не удался, ушел, нахмурившись. P. S. Без паспорта на самолет не пустят, завернут на паспортном контроле. © Shepelev / Pikabu Приехал я в маленький городок в 3 часа ночи. Выхожу на привокзальную площадь — стоит таксист. Подхожу.

— За сколько туда-то?

— 200!

— Давай за 150.

Я знаю, что в городке днем поездки дороже ₽ 120 не бывают.

— За 150 не поеду.

Ну не поедешь — и не надо. Достал телефон и вызвал «Яндекс.Такси». Вызов принял тот же бомбила, только стоимость поездки была уже ₽ 120.

И не обманул ведь. За 150 не поехал. © Kinvel / Pikabu

Довелось мне побывать в стоматологии в районе метро «Пушкинская». Заезжаю на территорию, где охранник говорит мне:

— Парковка платная, ₽ 150 в час.

Молча соглашаюсь. Он записывает номер моей машины в свою тетрадку, руками поднимает шлагбаум, и я паркую авто. Доктор возился около двух часов. После приема меня встречает уже другой охранник. Я ему:

— Мне бы это, оплатить, что ль...

— Давай резче... ₽ 500 и вали!

— Ну ведь у вас парковка ₽ 150 в час!

— И?!

— Посмотрите по журналу, когда я заехал. Номер машины...

С недовольной миной начинает листать и спустя минуту произносит:

— Нет записи... Ты когда заехал?

— 15 минут назад.

— Серьезно?

— А то!

— Ну... Давай ₽ 30.

А ведь достаточно было просто по-человечески ко мне отнестись без попытки обмана. © Spartleg / Pikabu

— Парковка платная, ₽ 150 в час. Молча соглашаюсь. Он записывает номер моей машины в свою тетрадку, руками поднимает шлагбаум, и я паркую авто. Доктор возился около двух часов. После приема меня встречает уже другой охранник. Я ему: — Мне бы это, оплатить, что ль... — Давай резче... ₽ 500 и вали! — Ну ведь у вас парковка ₽ 150 в час! — И?! — Посмотрите по журналу, когда я заехал. Номер машины... С недовольной миной начинает листать и спустя минуту произносит: — Нет записи... Ты когда заехал? — 15 минут назад. — Серьезно? — А то! — Ну... Давай ₽ 30. А ведь достаточно было просто по-человечески ко мне отнестись без попытки обмана. © Spartleg / Pikabu На днях прихожу домой и вижу, что отвалился интернет. Все в квартире проверил: провода воткнуты, котом не погрызены. Надо выезжать мастеру и смотреть. Потом думаю: дай гляну на всякий случай, куда провод идет из квартиры. Открываю щиток, где все провода, и-и-и-и-и-и-и... Вижу новенькую коробочку с проводами от другого провайдера — конкурента моего. На ней рекламная наклейка с призывом звонить и подключаться, а мой провод заботливо вытащен из переходника «мама-мама», которым соединены провод с чердака дома и тот, что уходит ко мне в квартиру. © Fsnowman / Pikabu

В нашем доме есть магазин, а перед ним парковка. Стояночные места почти всегда заняты. Для того чтобы оставить свободным проезд к своему магазину, его хозяйка на автостоянке самовольно нарисовала знак «Стоянка для инвалидов». А люди у нас законопослушные, и это место даже при забитой парковке пустовало. А вчера я сходил в Бюро медико-социальной экспертизы и получил там знак «Инвалид» на автомобиль. И хотя я являюсь человеком с ограниченными возможностями, знак «Инвалид» я на машину не ставил: руки работают, ноги ходят. Но когда мне пришлось несколько раз ждать, пока освободится место или пока мне разблокируют выезд те же магазинные грузовики, а в это время на месте для инвалидов стоит грузовик с товаром, мое терпение лопнуло. Так что спасибо хозяйке магазина: сегодня, приехав на забитую парковку, я спокойно встал на единственное пустующее, уже мое место. © MAPK.TBEH / Pikabu

Из-за ремонта пришлось ночевать у бабули. 3:42, звонок на домашний. Пока я, сонная, соображала, брать трубку или нет, бабуля успела. Ей говорят со слезами:

— Баба! Произошел несчастный случай! Сижу в полиции.

— Ну и флаг тебе в руки, — говорит бабушка.

У мошенников аж дар речи пропал. В общем, за свою старушку я спокойна, беседы о способах обмана стариков не прошли мимо ушей. © alyona666minus / Pikabu

— Баба! Произошел несчастный случай! Сижу в полиции. — Ну и флаг тебе в руки, — говорит бабушка. У мошенников аж дар речи пропал. В общем, за свою старушку я спокойна, беседы о способах обмана стариков не прошли мимо ушей. © alyona666minus / Pikabu Раньше я работал на кабельную компанию, которая выпустила новые ТВ-пульты, и тут же посыпались жалобы, что новые пульты «дешевые и страшные». Большой удар по репутации, так что мы предложили всем нашим клиентам новые пульты. Они были в точности как старые, но внутри был металлический утяжелитель. Жалобы тут же прекратились. © valanthe500 / Reddit

Это случилось, когда я был в 8-м классе. Учитель разрешал нам есть на занятиях. Однажды я собирался съесть свой сэндвич, но мне понадобилось выйти. Когда я вернулся в класс, то увидел, что парень, который сидел передо мной, ест мой сэндвич. Я вежливо спросил его об этом, но он все отрицал. На следующий день я оставил сэндвич на столе специально, чтобы убедиться, что это он. На третий день у меня созрел план. Я сделал сэндвич с сыром хабанеро, а затем полил его соусом из самого острого перца. Он был повсюду, но, к счастью, острым не пахло. Я оставляю свой сэндвич-ловушку на столе и встаю, чтобы сходить в туалет. Примерно через 10 минут я вернулся в класс, и меня встретил похититель сэндвичей, истерически плачущий, с ярко-красным лицом. Остаток дня он провел в туалете. © iwmcguy / Reddit

Моя мама вела испанский в школе. Однажды несколько ее учеников захотели выставить ее дурочкой. Она дала классу задание распределиться по группам и написать диалоги. Через неделю нужно было выступить перед классом. Когда она вызвала тех парней, они сказали: «Но мы уже отвечали. Мы не будем делать это второй раз». Мама возразила, что у нее нигде это не отмечено и она помнила бы, если бы их спрашивала. Но они отказались выходить к доске и обвинили ее в том, что она не зафиксировала их ответ. Мама поначалу запуталась и засомневалась, но ей пришла в голову отличная идея. На следующий день она пришла на урок и сказала: «Мальчики, я прошу прощения. Я нашла свои записи о вашем выступлении и все вспомнила». И она перечислила их грамматические ошибки, а также заявила, что диалог был слишком коротким и в нем не использовались обязательные слова. Все это она придумала. Она поставила им неуд за это задание, и им ничего не оставалось, кроме как во всем сознаться. © a-dizzle-dizzle / Reddit

Мне надоело то, что босс постоянно присваивает себе чужой труд, поэтому я начал подписывать все расчеты, которые я сделал, белым шрифтом под последним заполненным полем. Через 6 месяцев я нашел другую работу, потому что устал с этим мириться. В качестве прощального привета я уведомил высшее руководство о том, что начальник выдает чужую работу, в которой сам некомпетентен, за свою. Когда у меня попросили доказательства, я рассказал, где можно найти все мои таблицы. Через месяц его выгнали, а мне предложили его должность. © grimmalkin / Reddit

Есть в Китае такая прекрасная вещь, как доставка еды. И, как у всякой подобной службы, есть выбор: доставка или самовывоз. Мне вечерами удобнее самовывоз: вышел из офиса и сделал заказ, дошел до дома, его как раз успели приготовить, забрал пакет и сразу же поднялся. Но сегодня менеджеры перемудрили со скидочными купонами и вышло так, что самовывоз получился аж на 8 юаней ДОРОЖЕ доставки. Я как бы обиделся и заказал доставку на адрес самого ресторана, «столик у двери». Успел дойти, взглянуть на растерянно топчущегося на одном месте курьера с моим пакетом, забрать свой заказ и уйти, напоследок наяву увидев, как у людей возникает «синий экран». © waily / Pikabu

«Этот знак повесили за заправкой в Европе, на которую часто заезжают дальнобойщики».

Проходила тест на IQ. В финале было написано, что надо отправить ₽ 150 для получения результатов. Я не отправила. Считаю, что тест на IQ я прошла. © aloe_ve / Twitter

Неоднократно раньше получал СМС: «Пап, переведи на номер +7XXXXXXXXXX ₽ 5 тыс. Потом все объясню». Поскольку детей у меня двое и я точно знал, кто где находится (ну про старшую примерно), всегда отвечал: «Поезжай домой, такси за мой счет. Возьми в сейфе, код ты знаешь». Обычно тишина, а как-то раз пришел ответ: «Жадина вредная». Ох уж эти дети. © winso / Pikabu

Обратилась малознакомая девушка, мол, проголосуй за меня на конкурсе красоты. Дает ссылку. Оказывается, голос ₽ 50 стоит, она 2 просила. Я говорю: «На карте голяк, скинь — и проголосую». Параллельно гуглю. Выясняю, что воруют личные данные карты, цель не ₽ 50. Но я-то остановился, получив ₽ 100. © etostranno / Pikabu

Работаю в ломбарде. Большая часть клиентов, которые приходят покупать золото, первым делом задают вопрос: «Сколько?» (хотя на ценнике все написано, и они это знают). И второй: «Скидку даешь?» Скидок нет: цены и так минимальны. Но они будут душу вытрясать, чтобы продал дешевле себестоимости. Эти 2 вопроса задают всегда, ни разу не было исключений. И вот я как-то случайно для себя обнаружил новую технику продаж. После 1-го вопроса про цену немного тупишь в ценник и говоришь: «Стоп, это старая цена, сейчас стоит дороже!» Естественно, свои права они знают и настаивают на продаже по той цене, которая написана. Они не дураки и цену на золото знают (она у нас реально хорошая). Внезапно и деньги находятся. Хотя раньше, как ни придут, так буквально пары-тройки тысяч им не хватает: не взяли с собой. Всем хорошо: и я продал по запланированной цене, и они меня, «дурака», обманули. © CostaIbis / Pikabu