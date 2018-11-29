16 человек, чьи привычки грозят окружающим нервным срывом
Дьявол кроется в деталях, и очевидней всего это становится, когда речь заходит о привычках. Нет, не собственных, а окружающих нас людей. За собой-то мы мало чего замечаем, а вот от некоторых поступков членов семьи, друзей, коллег и просто незнакомцев у нас с завидным постоянством дергается глаз. Терпения всем нам.
AdMe.ru встретил на просторах сети 16 человек, с которыми вы вряд ли согласились бы выпить чашечку кофе.
1. На этот вопрос есть только один ответ
2. «Вот так моя жена открывает коробку с чаем»
3. «Как же меня бесят водители с ксеноновыми фарами»
4. «В кинотеатре всем посетителям выдали бесплатный попкорн — и вот их благодарность за это»
5. «В доме не было молока, поэтому я решил поесть хлопья с мороженым»
6. Какой варвар так расставил фломастеры?
7. «Моя жена вечно оставляет свой iPhone за $ 900 на самом краю всего чего угодно»
8. «Вот так мой сосед по комнате изувечил пирог, который я купил ко Дню благодарения»
9. Неужели так тяжело положить обратно то, что вы примерили?
10. «Мне доставили пиццу в таком виде»
11. «Рабочий стол моего коллеги»
12. И так на протяжении всей песни...
13. Как теперь это развидеть?
14. «Я встречаюсь либо со скрытым гением, либо с психопатом»
15. Эта девушка решила проветрить свои ножки прямо на борту самолета
16. Как до такого вообще можно было додуматься?
А что для вас является неприемлемым в поведении других людей?
Фото на превью tolikblik / Pikabu