16 человек, чьи привычки грозят окружающим нервным срывом

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Дьявол кроется в деталях, и очевидней всего это становится, когда речь заходит о привычках. Нет, не собственных, а окружающих нас людей. За собой-то мы мало чего замечаем, а вот от некоторых поступков членов семьи, друзей, коллег и просто незнакомцев у нас с завидным постоянством дергается глаз. Терпения всем нам.

AdMe.ru встретил на просторах сети 16 человек, с которыми вы вряд ли согласились бы выпить чашечку кофе.

1. На этот вопрос есть только один ответ

2. «Вот так моя жена открывает коробку с чаем»

3. «Как же меня бесят водители с ксеноновыми фарами»

4. «В кинотеатре всем посетителям выдали бесплатный попкорн — и вот их благодарность за это»

5. «В доме не было молока, поэтому я решил поесть хлопья с мороженым»

6. Какой варвар так расставил фломастеры?

7. «Моя жена вечно оставляет свой iPhone за $ 900 на самом краю всего чего угодно»

8. «Вот так мой сосед по комнате изувечил пирог, который я купил ко Дню благодарения»

9. Неужели так тяжело положить обратно то, что вы примерили?

10. «Мне доставили пиццу в таком виде»

11. «Рабочий стол моего коллеги»

12. И так на протяжении всей песни...

13. Как теперь это развидеть?

14. «Я встречаюсь либо со скрытым гением, либо с психопатом»

15. Эта девушка решила проветрить свои ножки прямо на борту самолета

16. Как до такого вообще можно было додуматься?

А что для вас является неприемлемым в поведении других людей?