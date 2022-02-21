16 человек рассказали о вещах, на которые они потратили кучу денег, а потом только пыль с них стирали
Импульсивные покупки — проблема, которая касается нас всех. И, что обидно, часто эти желанные предметы вскоре оказываются заброшены на верхнюю полку шкафа и покрыты большим слоем пыли. Именно о таких вот покупках и поведали пользователи сайта Reddit.
Автор AdMe.ru регулярно разгребает завалы «очень нужных» вещей и сочувствует героям треда. Ждем ваших охов и вздохов по теме.
- Когда я вернулся на работу в офис после 3 лет фриланса, моя первая зарплата была внушительной. И я купил банджо. Понятия при этом не имея, как играть на каких-либо музыкальных инструментах. По сей день оно стоит в углу комнаты, периодически издавая случайный гнусавый звук. © schofield101 / Reddit
- Мой папа купил велосипед, но не пользовался им. Прошел год, ему позвонили из магазина и спросили, хочет ли он его отправить на обслуживание. Папа согласился. И знаете что? Он все равно не пользовался им. Однажды я пришел к нему домой, увидел этот велосипед и спросил, могу ли я одолжить его. Папа согласился, и я его забрал. Спасибо, папа! © WallyButterbean / Reddit
- Когда у меня родился первый ребенок, я купила кучу вещей, которые мне вообще не пригодились. Пеленальный столик? Мы никогда не использовали его. Подогреватель для салфеток? Пожалуй, самая бесполезная вещь. Половина детской одежды, которую мы получили? Дочка выросла из них за 2 недели. © Unknown author / Reddit
- Я купил книгу о методах борьбы с прокрастинацией 7 лет назад. Она остается непрочитанной, хотя я уверен, что методы, содержащиеся в ней, великолепны. © PhotoKaz / Reddit
- Скакалка. Я не могу прыгать со скакалкой. Занимаюсь в тренажерном зале 4–5 раз в неделю и думал начать прыгать между подходами. Но учиться, когда рядом куча людей, стыдно. Хотя я, и будучи один, не особо прыгаю. © Designer_Ant8543 / Reddit
- Мой сосед по комнате получает минимальную зарплату. Ему только что исполнился 31 год, и у него есть диджейское оборудование стоимостью около $ 7 тыс., которым он никогда не пользовался. А вчера вечером он купил еще одну штуковину за $ 500. Я люблю этого человека, но иногда мне кажется, что он никогда не повзрослеет. © Bot_Pragmaticam / Reddit
- Кажется, я превращаюсь в старика. У меня есть куча вещей, включая полотенца, посуду, инструменты и тому подобное, которые предназначены только для того, чтобы их показывать. И нет, никому не разрешается ими пользоваться. И их нельзя выбрасывать. Я знаю, что это не самая приятная человеческая черта, но к этим вещам я отношусь крайне ревностно. © llcucf80 / Reddit
- Моя подруга купила iPhone 11 почти год назад, но до сих пор использует свой сломанный, чертовски медленный iPhone 7 (держит батарею 3 часа), потому что не хочет заниматься настройкой нового. Пришлось запретить ей пользоваться моим телефоном, когда у нее села батарея, потому что нового точно хватит на весь день, если она просто его активирует. © CalumDuff / Reddit
- Рисоварка и вафельница. Когда-то обе покупки казались нужными, но мы просто не едим столько риса или вафель, чтобы их использовать. Они пылятся в шкафу с того дня, как я их купил. © Sausagehead_Sam / Reddit
- Милые блокноты, которые многие используют в качестве дневника или альбома для рисования. Я люблю их, но всегда боюсь не написать или не нарисовать идеально. Поэтому они всегда остаются чистыми. Я заставила себя прекратить покупать их много лет назад. И мне до сих пор немного грустно. © Tacoma__Crow / Reddit
- Гладильная доска и чехол для утюга. Мы трижды переезжали, и обе вещи до сих пор даже не распакованы.
Супруг: «Нам это нужно».
Я: «Зачем?»
Супруг: «Просто нужно».
Я: «Ладно». © asawapow / Reddit
- Много маленьких коробочек. Я покупаю их, потому что мне нравится, как они выглядят, а затем часто складирую их, так никогда и не использовав. У меня так много пустых коробок, что я мог бы открыть собственный упаковочный склад. © dukedepommefrite / Reddit
- Я купил игровой компьютер за $ 2 500 почти 8 месяцев назад из-за одной конкретной игры и до сих пор даже не включил его. © MiguelitoSanchez / Reddit
- Моя мама купила мне мультиварку (после того как я попросила ее). Никогда не использовала. Вернула ей через несколько лет. И она тоже ни разу ею не воспользовалась. © delightful_caprese / Reddit
- Моя жена всегда хотела делать макароны сама, поэтому я купил специальную насадку для макаронных изделий в комбайн. Она до сих пор лежит в коробке спустя 5 лет. © PhantomBanker / Reddit
- Медленноварка. Единственный предмет, который мы купили на распродаже около 7 лет назад. Мы не только никогда не использовали ее, но даже не перемещали коробку с того места, где она стоит. В итоге медленноварка в коробке нашла более широкое применение — в качестве подставки для размещения других вещей. © Laptop46 / Reddit
А какие у вас есть вещи из разряда «были нужны, пока не купили»?
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