16 человек рассказали о вещах, на которые они потратили кучу денег, а потом только пыль с них стирали

Импульсивные покупки — проблема, которая касается нас всех. И, что обидно, часто эти желанные предметы вскоре оказываются заброшены на верхнюю полку шкафа и покрыты большим слоем пыли. Именно о таких вот покупках и поведали пользователи сайта Reddit.