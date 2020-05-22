16 человек, которые долго прожили за рубежом, рассказали о том, что потрясло их на родине

Я из Новой Зеландии, прожил в Южной Корее 3 года. На Рождество ездил домой — впервые за 2 года. Первое, что я отметил, это какая ужасная мода в Новой Зеландии. У людей нет никаких стандартов! С другой стороны, это, может быть, не так плохо. Новая Зеландия славится своей расслабленной атмосферой, просто мне бросилось это в глаза. И все же я не понимаю, зачем так плохо одеваться. © Ethan Brooke / Quora