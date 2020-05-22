16 человек, которые долго прожили за рубежом, рассказали о том, что потрясло их на родине
Когда мы приезжаем в незнакомую страну, то в той или иной мере испытываем культурный шок. Чем более опытными путешественниками мы становимся, тем реже нас удивляет местный колорит, однако от обратного, или «реверсивного» культурного шока опыт не спасает.
Порой даже после непродолжительного отпуска бывает тяжело вернуться к повседневной жизни на родине. Что уж и говорить о тех, кто прожил за границей несколько дольше. Мы в AdMe.ru сделали подборку историй от пользователей, которым пришлось заново привыкать к жизни в родной стране, а кое-кому, как в бонусе, и на родной планете.
- После того, как я некоторое время прожил в Австралии, я вернулся в Италию и поверить не мог, что итальянцы не могут выстроиться в очередь, когда что-нибудь ждут. Мы разбредаемся вокруг, как стадо овец. А вот еда стала даже лучше, чем я ее помнил, особенно бабушкина стряпня. © RobiNoob21 / Reddit
- Когда я вернулась в Великобританию после 10 лет жизни в Германии, мне было странно видеть с детьми женщин до 30. В Германии это редкость. © Brichals / Reddit
- Вернувшись из Британии, я зашел в кафе в Мадриде. Я почувствовал привкус чеснока в своем кофе, и я чувствовал его во всем, что я ел в первые несколько дней. Потом он исчез. Теперь я наконец могу понять, почему иностранцы говорят, что Испания имеет вкус чеснока. © _Isel / Reddit
- Живя в Австралии, я привык к личному пространству. В Индии немногие его соблюдают. Когда я навещал свою семью, однажды вечером я вышел на прогулку. Было дождливо, я был под зонтом. Я собирался перейти дорогу, когда незнакомый подросток потрогал меня за плечо и попросился под зонт. 20 неловких секунд мы переходили дорогу, парень прижимался ко мне, чтобы не промокнуть. Потом бросил «спасибо» и убежал. Я почувствовал себя оскорбленным. А потом вспомнил, как делал то же самое каких-то 10 лет назад. © Happy Singh / Quora
- Во Франции все очень дорого. В Китае можно было купить обед за € 1. В родном городе за эти деньги я не могу купить даже хлеб. В Китае я тратила € 100, и мне хватало одежды на 3–4 месяца. Дома я целый год не могла себя заставить купить одежду. А также после 9 вечера все закрыто. Это расстраивает больше всего. Поесть после ночного клуба? Забудьте об этом во Франции. © Anna Bomby / Quora
- Я училась в Австралии и Канаде. Вернулась в Сингапур и испытала обратный культурный шок. Я улыбалась незнакомым людям, желала доброго утра водителю автобуса, а в ответ получала пустой взгляд и выражение лица, говорящее: «Кто ты такая? Чего ты мне лыбишься?» © Eleanor Foong / Quora
- В Японии я все время кланялся. Когда я вернулся домой, мы с коллегой пошли на бизнес-ланч в ресторан японского фастфуда. Когда официант спросил, нужно ли нам что-то еще, я сказал «нет» и поблагодарил его. Мой сотрудник рассмеялся, потому что я машинально поклонился официанту. С тех пор в течение нескольких дней я постоянно напоминал себе не кланяться. © Reinako Aihino / Quora
- Самое большое отличие, которое я заметила, вернувшись в Мельбурн после нескольких лет в Калифорнии, — сколько людей здесь одевается в черное! Я вернулась в середине зимы и обнаружила, что большая часть рабочего населения обязательно носит что-то черное — штаны или юбку. Людные улицы Мельбурна напоминали черные потоки. Летом черного вокруг стало поменьше, но все равно достаточно много. © J L Van Dijk / Quora
- Обычно я не испытываю серьезных сложностей с привыканием к канадской жизни по возвращении из путешествий, но есть мелочи, которые немного выводят из равновесия первое время. Скажем, дорожное движение. В Таиланде и Перу оно, мягко говоря, хаотичное. Ты к этому привыкаешь и ведешь себя на дорогах совершенно иначе, нежели в Канаде. Но в местах с упорядоченным дорожным движением этот подход не работает. Так что первое время чувствуешь себя немного не в своей тарелке. © warpus / Reddit
- Прожил в Швейцарии около года. Вернулся домой в Австралию и довольно быстро вспомнил, что у нас все производится с «защитой от дурака». Взять, к примеру, общественную безопасность. На некоторых поездах в Швейцарии окна открываются так широко, что можно в буквальном смысле выпрыгнуть из поезда на ходу. Если бы в Австралии было такое, в первую же неделю кто-нибудь бы расшибся, приняли бы закон — и все, никому никаких прекрасных окон. То есть один идиот может остальным все испортить. У швейцарцев есть замечательный коллективный голос разума: «Зачем кому-то прыгать с поезда на ходу? Это глупо, вы можете пораниться или погибнуть!» Внутренний голос австралийцев говорит: «А почему бы и нет?» © shamo0 / Reddit
- Приехал в Швецию из Австралии спустя 10 лет. В Австралии люди могут спонтанно собраться в ресторане или на барбекю после работы. В Швеции такое планируют за 3 недели, походы в ресторан среди недели зимой крайне редки. Люди вообще мало едят вне дома. © Sweetdish / Reddit
- После 2 лет учебы в Сан-Франциско я привык, что машины пропускают меня на пешеходном переходе. Я привык к ощущению, что вокруг меню будто невидимый щит, который останавливает многотонные грузовики. Но в Гонконге он не работает. Возможно, выбросы Шэньчженя разрушили мой щит, едва я приземлился. Машины проносятся мимо, даже не подавая сигнала, на пешеходов им наплевать. © Damon Lam / Quora
- [Из Японии в Южную Корею] Мама закричала на меня, когда я собрался пить воду из-под крана. Я-то и забыл, что дома надо наливать воду из кулера. © Valiant / Quora
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Я из Новой Зеландии, прожил в Южной Корее 3 года. На Рождество ездил домой — впервые за 2 года. Первое, что я отметил, это какая ужасная мода в Новой Зеландии. У людей нет никаких стандартов! С другой стороны, это, может быть, не так плохо. Новая Зеландия славится своей расслабленной атмосферой, просто мне бросилось это в глаза. И все же я не понимаю, зачем так плохо одеваться. © Ethan Brooke / Quora
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Прожив 3 года в Таиланде, я испытал обратный культурный шок: ремни безопасности существуют, и я должен ими пристегиваться. © SilentSwordYE / Reddit
- Я провел на Шри-Ланке 1 семестр, потом вернулся домой. Что поразило меня больше всего — это количество еды, которую мы выбрасываем. На Шри-Ланке это осуждается даже богатыми людьми, которые ни в чем не нуждаются. Вернувшись в столовую колледжа, я видел, как мои друзья наваливают себе полные тарелки еды, съедают только половину, а остальное выбрасывают. Это меня немного раздражает и приводит в уныние. © AccusedOak04 / Reddit
Бонус
«Добро пожаловать домой, „Союз-MS09“! 5 октября, после 197 дней на космической станции, я выглядел вот так — будто пытался пройти по прямой линии с закрытыми глазами. Надеюсь, недавно вернувшаяся команда чувствует себя намного лучше».
А вы когда-нибудь испытывали обратный культурный шок? Сколько времени вас не было дома и из какой страны вы вернулись? Нам очень интересно узнать ваши истории.