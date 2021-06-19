16 человек рассказали о своих кошмарных свиданиях, которые и хотели бы забыть, да не получается

На свидании всегда хочется себя выгодно преподнести: блеснуть знаниями, поразить внешним видом, покорить юмором. Но порой в самый важный день все идет не по плану и триумф оборачивается полным фиаско.

Мы в AdMe.ru погрузились в воспоминания пользователей о свиданиях, на которые бы они предпочли вовсе не ходить.

Супруга ходила на свидание вслепую за несколько лет до того, как мы познакомились. По телефону парень сказал, что будет в синих джинсах и футболке. Жена приехала на место и стала ждать, но его не было. Через 40 минут, когда она уже собралась уходить, к ней подошел парень в спортивных штанах и футболке со смайлом и спросил: «Вы не меня ждете?» Она спросила: «Почему вы не в той одежде, которую описывали по телефону? Я же видела вас, но не подходила». А он пожал плечами и ответил: «Мама мне ее еще не постирала». © kor_hookmaster / Reddit

Первое свидание с будущим мужем. Мы оба застенчивые и довольно тревожные люди. Я так переживала, что меня стошнило перед его приходом. Когда мы добрались до места, парень вышел из машины и его стошнило прямо на стоянке. Я призналась ему, что со мной произошло то же самое. Он попытался списать все на то, что мы чем-то отравились, но мы-то оба знали, что это из-за нервов. © cittegirl / Reddit

Мой брат был на свидании, когда понял, что у него непереносимость лактозы. Они с девушкой гуляли, ели мороженое, и вдруг ему приспичило. Брат забежал за какой-то куст, чтобы сделать свои дела. К несчастью, это место находилось под балконом, на котором как раз стояли какие-то ребята. Один из них увидел брата и закричал: «Глядите, парня прижало!» Разумеется, второго свидания не было. © neobuildsdashboards / Reddit

Я подумал, что будет мило покататься на коньках, хоть совсем и не умею. Но я не знал, что девушка, с которой я встречаюсь, — крутая фигуристка. Все время она буквально ездила кругами, а потом попросилась покататься без меня, потому что я за ней не поспевал. © critical_fail1 / Reddit

Мне было 13. Девушка назначила место встречи. Я не знал, где это находится, и попросил маму меня подвезти. Думал, что мама сразу уедет, но, видимо, ей стало интересно, и она задержалась. Я встретил девушку, мы двинулись в путь, как вдруг мама окликнула нас и сообщила, что мы идем не в ту сторону. Я был так смущен, что вскоре просто пошел домой. © _Norman_Bates / Reddit

Я решил подарить ей цветы, музыкальную открытку и конфеты. Было очень холодно, но мне негде было держать свой подарок, кроме как в машине. Все прошло хорошо, но когда мы вернулись к машине, цветы завяли. Девушка открыла открытку, и звуковой чип вместо того, чтобы издать мелодию, просто завибрировал. © gh0stmanX / Reddit

Пригласил девушку на театральное представление. Оно закончилось очень поздно, автобусы уже не ходили, денег на такси не было. Тогда она предложила пойти пешком к ней домой и там переночевать. Мы еле дошли, прямо в одежде рухнули на кровать и заснули. Потом меня разбудил ее строгий отец и потребовал рассказать, кто я. Когда он узнал, что я изучаю химию, то начал расспрашивать меня о термодинамике. Увы, эта дисциплина не была моей сильной стороной. © ThadisJones / Reddit

Моя мама и мама одного парня спелись на тему «Наши дети редкие заучки и интроверты, они должны сдружиться». Кроме того что мы реально любили учиться, общего-то у нас ничего и не было. По настоянию мам мы все же пошли на пьесу под названием «Большой сон», где парень просто взял и заснул. © RosiePugmire / Reddit

Раньше мы не виделись, только переписывались и болтали по телефону, поэтому я согласилась встретиться. Увидев его в ресторане, я поняла, что будут проблемы: он был одет в костюм Скуби-Ду, на нем была даже такая же шляпа. Когда мы сели за стол, он начал расспрашивать, какой у меня любимый эпизод в «Скуби-Ду», с каким персонажем я себя ассоциирую. Он не хотел говорить ни о чем другом, хотя я пыталась сменить тему. Когда нам принесли еду, я попросила упаковать ее с собой и сказала, что мне пора домой. Он замолчал, а потом выдал, что так и знал, что этим закончится. © Wifevealant / Reddit

Пригласил девушку на фильм известного режиссера Альмодовара. Я слышал, что этот парень делает вещи, которые нравятся девчонкам, поэтому не стал уточнять, о чем картина. Оказалось, что сюжет невероятно жестокий. Это были очень неловкие 2 часа, а в конце моя спутница сказала, что пойдет домой одна. © krukson / Reddit

Пошел на свидание с девушкой, которая училась в колледже в соседнем городе. Мы пообедали, а когда я привез ее обратно в общежитие, мы несколько минут сидели и болтали в моем грузовике. Она сказала: «Моих соседей по комнате нет. Хочешь зайти и выпить кофе?» Я ответил: «Нет, я не люблю кофе». Она так странно посмотрела на меня, мы попрощались, и я уехал. На полпути домой до меня дошло, что она имела в виду. © tmobley87 / Reddit

Пригласила бойфренда посмотреть вместе фильмы. Но моя бабушка села между нами, и 3 часа мы смотрели телеканал с игровым шоу. И у нее ведь даже в мыслях не было помешать, она хотела пообщаться с нами! © serious_rbf / Reddit



Когда начала встречаться со своим парнем, была очень застенчивой и неопытной. Меня буквально мутило от любого физического контакта. Как-то мы пошли в кафе, я съела блюдо, хотя чувствовала, что ко мне подкрадывается тошнота. Я еле сдерживала себя, а когда мы вышли на улицу, меня стошнило прямо на его свитер. © magic_is_might / Reddit

Подруга собиралась встретиться с парнем из Tinder. Тот опаздывал, поэтому она написала ему: «Давай я закажу пиццу к твоему приходу?» Он согласился. Подружка заплатила за заказ, и, когда он пришел, они вместе поели. Свидание прошло неидеально, но неплохо. В конце парень собрался рассчитаться, и тут подруга сообщила, что она уже за все заплатила. Так этот молодой человек как с цепи сорвался и начал орать, что вообще не стал бы есть пиццу, если бы знал, что за нее заплатила женщина. © Waste_Barnacle4324 / Reddit

Познакомился с девушкой через общих друзей, у нас было прекрасное свидание в кафе. Потом мы пришли ко мне, начали целоваться и вдруг я почувствовал, как что-то теплое капает у меня из носа. Капля крови попала на ее верхнюю губу, прежде чем я успел ее поймать. Я попытался стереть ее, но только размазал, потом побежал в ванную, чтобы заткнуть ноздрю салфеткой. Девушка держалась вежливо, но потом сказала, что уезжает, и не разрешила проводить ее до машины. © T412E / Reddit

Мы сидели в ресторане. Она попросила передать ей воду. Я решил подурачиться и сделал вид, что вот-вот уроню кувшин, который держал над ее головой. Вдруг моя рука соскользнула и я реально вылил ей на голову воду у всех на глазах. © Stephenstephen7/ Reddit