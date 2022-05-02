16 человек рассказали о советах, которые точно пора отправить на свалку
Каждому из нас приходилось выслушивать советы, в которых мы совсем не нуждались. И некоторые из них не просто ненужные, но еще и вредные. И пользователи сайта Reddit решили рассказать о том, какие советы, по их мнению, уже давно пора отправить в утиль.
Мы в AdMe.ru всегда выступаем за то, что взгляды могут быть разными. Поэтому посмотрите на жизненные мудрости, которые невзлюбили люди из сети, и определите для себя, правы ли они.
- «Следуй за своей мечтой, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни». Моя версия будет такой: «Извлечение выгоды из своих „мечт“ может привести к тому, что они превратятся в кошмары». © Hugh_manateerian / Reddit
- «Не впадайте в депрессию, есть люди, которым хуже, чем вам». Спасибо, я знаю это и иногда стараюсь им помочь. Но моя депрессия не уйдет только потому, что я сравниваю себя с другими людьми, у которых жизнь хуже, чем у меня. © Scarmaster21 / Reddit
«Если кто-то говорит «Не впадайте в депрессию, есть люди в худшем положении, чем вы», вы можете ответить: «Не радуйтесь, есть люди в гораздо лучшем положении, чем вы». © heiberdee2 / Reddit
- Почти все советы о том, в каком возрасте вы должны купить дом, завести детей, выйти замуж, сделать карьеру или что-то подобное. Серьезно, каждый человек живет своей жизнью, отличающейся от жизни остальных. Живите так, чтобы можно было назвать себя счастливым. Если хотите, конечно. Вам решать. © ******-Beefcake / Reddit
- «Никогда не останавливайтесь. Вперед, к звездам!» Иногда полезно знать свои пределы. Потому что вы можете упустить что-то действительно хорошее, пока будете пытаться достичь невозможного. © macaronsforeveryone / Reddit
- «Никогда не ложитесь спать злыми». Когда вы устали и раздражены, это не лучшее время для решения проблем и конфликтов. Выспитесь, прочистите голову и поговорите об этом утром. Желательно после завтрака, чтобы не беседовать на голодный желудок. © Forsaken-Economy-416 / Reddit
- «Делай то, что любишь» и его близкий по смыслу собрат «Следуй за своей мечтой». Лучший встречный совет, который я когда-либо слышал по этой теме, был от бывшего босса: «Работа есть работа. Если бы это было весело, это называлось бы как-то иначе». © gorillamagnet / Reddit
- То, что поступление в высшее учебное заведение «гарантирует вам высокооплачиваемую работу». Я слушал эти слова все свое детство, и они не всегда соответствуют действительности. Вот дипломы профессиональных училищ, которые, к слову, обойдутся намного дешевле, могут принести куда больше шансов получить работу в некоторых случаях. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне это 15 лет назад. © Minion0827 / Reddit
- «Нужно уважать старших». К черту. Ты не заслуживаешь моего уважения только потому, что ты стар. Если кто-то ожидает, что я буду относиться к нему с уважением, то пусть не забывает вести себя уважительно по отношению ко мне. © thenexthefner / Reddit
- «Клиент всегда прав». Я не работаю в торговле, но всякий раз, когда я хожу по магазинам, я вижу много клиентов, оскорбляющих продавцов. Это ужасно. © yamsnavas2 / Reddit
- «Однажды ты найдешь идеального человека». Нет. Отношения — это работа. Ни один человек не совершенен. Нужно найти кого-то, у кого вы можете учиться. Того, с кем вы будете расти. © marsumane / Reddit
- «Счастливая жена = счастливая жизнь». Как насчет варианта «Счастлив каждый партнер, который пытается выложиться на 100 % = счастливая жизнь»? © TheGoodJudgeHolden / Reddit
- «Слова — серебро, молчание — золото». Я так не думаю. Научись говорить, или ты всегда будешь слушать кого-то другого. © SuvenPan / Reddit
- Когда у вас родился ребенок, вам говорят: «Спи, пока ребенок спит». В это время я буду принимать душ, готовить, убирать, сцеживать молоко, заботиться о других моих детях, стирать... Это непросто, но те, кто откажется от такой практики, как «спать, пока ребенок спит», увидят, насколько они были далеки от реального положения вещей. Ведь у большинства людей нет домработниц. © eatglasslickrust / Reddit
- «В море еще полно рыбы». Всегда терпеть не мог эту фразу. И обычно из-за того самого момента, когда ее решают высказать. © Taniell1575 / Reddit
- «Ничто вам не заменит вашу семью». Это фраза, которую часто используют мамы, когда их сын женится на ком-то, кто не нравится этим самым мамам. © Careless_****scape / Reddit
- «Жизнь несправедлива». Это верный совет, но моя проблема в том, что он обычно используется в спорах с детьми. Вместо того чтобы учить ребенка понимать, почему он чувствует себя вот так и как с этим справляться, родители выбирают апатичное пожимание плечами и фразу «Жизнь несправедлива», которая совсем никак не помогает. © junosprinkler63 / Reddit
А какие советы, по вашему мнению, не заслуживают имеющегося у них звания толковых?
AdMe/Народное творчество/16 человек рассказали о советах, которые точно пора отправить на свалку
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