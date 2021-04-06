16 почти мистических историй о снах, которые однажды взяли и сбылись

Мне лет за 10 до событий приснилось место, где я буду жить, выйдя замуж. В городе, в котором я бывала только в детстве, только точно в другом районе. Его, район, просто тогда не построили еще. Я долго этот сон помнила (бывают такие сны, которые почему-то помнишь долго, хотя ничего особенного вроде бы в них нет). Потом приехала в этот город, училась, работала, скиталась по съемным квартирам. Вышла замуж... и однажды утром, свернув с привычной дороги к другому дому, аж подпрыгнула от неожиданности: ну вот он, мой сон! Все один в один: погода, время дня, цвет дома, слева большая детская площадка, я иду на работу! Как эти вещи можно объяснить? © hopeandjob / Pikabu