16 почти мистических историй о снах, которые однажды взяли и сбылись
Психологи утверждают, что сны могут помочь выбрать правильное направление и подсказать порядок действий в спорном случае. Иногда они предупреждают нас о чем-то или даже предсказывают дальнейшие события. Кому-то сновидения рассказывают о самом себе, например о тайных страхах, эмоциональном состоянии или мечтах.
Нас в AdMe.ru впечатлили истории людей, которым и к гадалке ходить не надо — они уже увидели будущее во снах.
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В старшей школе приснился сон, в котором я наконец набрался храбрости, чтобы пригласить на свидание девушку, в которую был влюблен. Во сне она сказала да. Собравшись с силами, я задал тот же вопрос уже в реальной жизни, и теперь мы встречаемся уже почти 5 лет! © Svv3g888 / Reddit
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Когда мне было 15 лет, приснилось, что я женат на однокласснице и мы живем в Новом Орлеане, в квартире с деревянным полом. В последний год в школе эта девушка и правда стала учиться у нас. Мы начали встречаться, а затем она уехала. 20 лет спустя я вновь увиделся с ней. Сейчас мы живем вместе и у нас есть ребенок. Не в Новом Орлеане, но в квартире с деревянным полом. © kratomstew / Reddit
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Сны предсказывали пол детей во всех 3 моих беременностях. Когда я ждала первого ребенка и еще не знала его пол, мне снился маленький мальчик, который надевал обувь. В итоге у меня родился малыш. В детстве он был одержим примеркой чужой обуви. Когда я была беременна следующим ребенком и еще не знали, кто родится, мне снилось, что мой сын играет со своим младшим братом. У нас появился еще один мальчик. В следующий раз мне приснилось, что я сажаю маленького кроху в его автокресло в нашем грузовике сразу после шторма. И через 3 дня я узнала, что беременна, а родился он как раз после шторма. © vanmarisun / Reddit
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Однажды мне приснилось, что я нашел кошку на местной детской площадке. А потом бабушка отвела меня в то самое место и я встретил свою мурлыкающую подругу, которая и правда у нас поселилась. © froopty1 / Reddit
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Мне лет за 10 до событий приснилось место, где я буду жить, выйдя замуж. В городе, в котором я бывала только в детстве, только точно в другом районе. Его, район, просто тогда не построили еще. Я долго этот сон помнила (бывают такие сны, которые почему-то помнишь долго, хотя ничего особенного вроде бы в них нет). Потом приехала в этот город, училась, работала, скиталась по съемным квартирам. Вышла замуж... и однажды утром, свернув с привычной дороги к другому дому, аж подпрыгнула от неожиданности: ну вот он, мой сон! Все один в один: погода, время дня, цвет дома, слева большая детская площадка, я иду на работу! Как эти вещи можно объяснить? © hopeandjob / Pikabu
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По глупости серьезно поссорилась с лучшей подругой. Так и не смогли помириться. Очень страдала по этому поводу, поначалу постоянно снились сны, в которых мы либо миримся, либо никогда не ссорились. Прошло года 3–4, и вдруг снится опять! Проснулась в хорошем расположении духа, но, когда осознала, что все это не наяву, стало немного грустно. Обычный утренний ритуал: кофе, включить музыку, залезть в VK. Вижу одно сообщение. Сообщение от подруги, которая пишет, что сегодня ей приснилось, как мы помирились. Конечно же, это и случилось в реальности. © Yuchama / Pikabu
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Несколько лет назад мне приснился бывший, мы были на блошином рынке. Я увидела картину, где одна и та же женщина была нарисована дважды. Слева — сгорбленная в черном плаще, а справа — красивая, как будто ее выпустили на свободу. Мы отстояли длинную очередь, чтобы заплатить за полотно, а бывший говорил: «Подождем, оно того стоит».
Спустя несколько месяцев мы снова начали встречаться с этим мужчиной. Он сказал, что купил картину на распродаже за несколько недель до нашего нового свидания, после того как увидел ее во сне. Оказалось, это та самая картина, что привиделась и мне. © Brianna Kirtland / Quora
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Родственница была на 9-м месяце беременности. Снится в начале недели, что отрываю календарь 19-го числа и говорю домашним: «Племянник родился!» Сказала потом снохе: «Готовься, родишь в воскресенье». Так и родился. © Gauhar Dauletovna / AdMe
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Полгода назад мне приснился сон, что моя внучка беременна. Спустя месяц она приехала меня навестить и попросила сеть. А потом объявила, что ждет ребенка. Это не первый раз, когда мои сны предсказывают мне дальнейшие события. © Carol M. Staples / Quora
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На днях приснилось, что подруга беременна. Наутро рассказала ей о сне. Сегодня пришло фото с 2 полосками. Спрашивает пол ребенка. © Gusellka / Pikabu
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Еду я за рулем, напарник спит на пассажирском. Меня тоже начало клонить в сон, но я держусь. И тут вижу: вдалеке гаишник стоит и машет палочкой, мол, проезжай. А за ним машина разбитая, только задние двери и багажник остались целыми. Подъезжаю ближе и вижу — багажник-то мой! Номера и цвет машины совпадают с моими! В этот момент резко дергаю головой и понимаю, что мне это приснилось. Я заснул на скорости 90 км/ч. И спустя секунду у дороги вижу то самое дерево, в которое въехал во сне. © Olololol0 / Pikabu
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Потеряла ключи от сейфа, где лежали важные документы. Искала везде, от безысходности вызвала слесаря. Но тут мне снится сон, в котором я в машине нашего с мужем друга. Едем с ним в какой-то лес и оставляем там машину. В этот же день, когда снился сон, муж принес ключи. Говорит, нашел он их на заднем сиденье в той машине. Друг когда-то довозил нас до дома. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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Однажды случился со мной сонный паралич: было страшно, руки покалывало. Привиделся белый дракон на потолке, который тянулся ко мне раскрытой пастью. Спохватилась, сосредоточилась и вышла из этого состояния. Разбудила мужа. И секунд через 10 проводка как шарахнет! Побежали в прихожую и выключили электричество в квартире. Та ночь была самой страшной из всех, что я помню. Но, что бы это ни было, оно спасло нас от пожара. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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После вечеринки я очень устала и легла спать, а парень пошел шуршать на кухню. Сплю, и мне снится сон, будто я лежу на кровати и ко мне сзади тянется черная рука и начинает сильно тормошить за плечо. Я в шоке просыпаюсь, а у меня в квартире дым! Мой парень поставил варить сардельки и уснул. Чуть не задохнулись дымом. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
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Снится мне мать школьной подружки. Смотрит на меня с ехидной улыбочкой и говорит: «Ну что, поступила все-таки? Ты ведь знаешь, что не заслуживаешь этого?» Эту тетку я не видела лет 5, не вспоминала о ней. И вот разговариваю с мамой по телефону и она рассказывает: «О, забыла тебе сказать! Вчера приезжала С.В., заходила к нам на работу, спрашивала, как у тебя дела и где ты учишься». Звучит бредово, но тогда у меня было ощущение, что «Битва экстрасенсов» не постановка. Получается, я во сне как будто прочла ее мысли. © Rlys / AdMe
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У нас была очень строгая начальница. Замужем, но без детей. И тут в декабре мне снится сон: она приходит с ребенком и говорит, что недавно стала мамой. Ребенку на вид уже года 2, белые волосы, хотя сама она темненькая. А в апреле начальница объявила, что они с мужем закончили процедуру усыновления сразу двоих детей: брата и сестры трех и двух лет. Показала фото: оба светленькие, прямо белесые. Она хотела одного ребенка, смотрела в разных детдомах, но эти двое ей запали в душу. И она, рассказывая это, сама напомнила при всех мой сон. А я уже и забыла, что он мне приснился когда-то. А она, оказывается, с сентября занималась усыновлением (бумаги, специальные курсы, врачи) и просто обалдела, когда ей со смехом сообщили о таком сне новой подчиненной. © Мария / AdMe
А какие пророческие сны вам снились?