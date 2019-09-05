16 человек рассказали о съеденных блюдах, которые они не забудут до конца жизни
Каких только вещей не делают люди от излишней вежливости или банального стеснения. Чтобы не показаться необразованным хамом, порой приходится идти на настоящие жертвы. Например, есть заведомо опасную или попросту неприятную еду.
AdMe.ru прочитал несколько историй вежливых людей, которые попали в неловкую ситуацию, и теперь делится ими с вами.
- Моей сестре было 5 лет, когда она устроила семейное чаепитие и заставила нас пить. Когда я спросил, что она приготовила, сестра ответила, что это обычная вода, смешанная с духами. © GoonsAndGhouls
- В детстве мой друг постоянно гостил у нас на выходных. А родители обожают есть на завтрак бананы. Конечно, мой друг ел с нами. Прошло целых 5 лет, прежде чем я выяснил, что он ненавидит эти фрукты и ел их только потому, что был очень вежливым. © darkbear19
- Я заботился о своей сестре 3 года, пока она пыталась справиться с психическим расстройством. Сестренка была благодарна и решила приготовить мне пиццу. Получилось нечто, напоминающее уголь. Пришлось съесть несколько кусочков и похвалить ее, чтобы она не расстраивалась. © Eccedentesiastically
- Мой старенький муж хотел испечь шоколадное печенье. Во-первых, он перепутал сахар и соль. А во-вторых, вместо шоколадной крошки он положил туда черные бобы. © philemonslady
- Свекровь сделала лимонный пирог по особому рецепту, который ей дала подруга. Сахара там не было вообще, а корочку она приготовила из соленых крекеров. В языке нет таких слов, которые могли бы описать тот кисло-соленый вкус. Но мы, конечно, все съели и сказали, что это было восхитительно. © worlds-best-frycook
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Девушка, с которой я встречался, хотела меня впечатлить и попыталась приготовить зеленый карри. Но она взяла слишком самого карри, поэтому мы дружно плакали и потели, потели и плакали. © besameputo
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Когда мне было 8 лет, я решила приготовить для мамы еду. Я сделала спагетти, покрошила в них томаты и налила воды, потому что думала, что именно так делают соус. Взяла все приправы, которые нашла, и добавила туда каждой понемногу. Соус был не очень похож на соус, поэтому я добавила еще кетчуп, майонез и горчицу. Мама ела и хвалила меня, а через несколько лет призналась, что это было худшее блюдо, которое она когда-либо пробовала. © holmesla0319
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Я работал в Китае. На одном из корпоративов нам подали местный деликатес из морских червей. Представьте себе желе со вкусом рыбы и с намеком на небольшую щетину. Пришлось съесть несколько штук под шоты с китайской водкой. © ninerdawg
- Моя маленькая сестренка заставила меня выпить «чай». Я, как хороший брат, выпил и сразу же побежал в туалет. Оказывается, это было дезинфицирующее средство, которое она разбавила водопроводной водой. © kramatic
- Когда я был в Бутане, семья владельца отеля пригласила нас выпить местного напитка. Это яйцо, сваренное на домашнем рисовом спирту, — солоноватая и вязкая жидкость с малоприятным запахом. Хуже всего было то, что моя девушка вообще не смогла это пить и мне пришлось в одиночку прикончить 2 порции, чтобы она не выглядела невежливой. © WhatsTheBigDeal
- Мой муж умолял меня попробовать потроха — его любимое блюдо. Я попробовала небольшой кусочек: на вкус это было примерно как какашки. Я рассказала об этом подруге, а она заявила, что это все из-за неправильного рецепта, и уговорила меня съесть потроха, которые приготовит она. Я была против, но согласилась. В общем, на вкус это было то же самое. © coffeeislife00
- Одна бабуля в Гватемале пригласила нас на ужин, а в этой стране нельзя отказаться от предложенной еды. Милая бабушка подала нам овощной суп с мясом, а сама есть не стала. Суп очень странно пах. Мы давились, но ели, а потом полночи бегали в туалет. Через несколько дней мы встретили эту бабулю на улице. Она извинилась перед нами (оказывается, мясо было гнилым), а потом еще и отчитала нас за то, что мы ей об этом не сказали. © aguitadelmar
- Моя мама очень любит ветчину, которую покупает в магазине. Серьезно, если к ней собираются гости, то она готовит уже приготовленную ветчину. Выглядит это так: накануне вечером ветчина отправляется в духовку примерно на 3 часа, на следующее утро ритуал повторяется, а непосредственно перед приходом гостей ветчину греют уже в микроволновке в течение 20 минут. Вы и представить себе не можете, что это за еда... Мы с братом, когда приехали в колледж, восторгались едой в столовке, считая это шедевром кулинарии. © Tools4toys
- Как-то парень моей сестры вызвался приготовить для нашей семьи карбонару. Он купил нарезанный порционный чеснок — в коробке было 30 порций. Нет, я не против чеснока, но он взял все 30 порций, чтобы приготовить карбонару для 8 человек. И добавил чуть перележавший сыр, который придал блюду неповторимо неприятный вкус. Больше мы ему не разрешали готовить семейные ужины, хотя он так и не догадался почему. © mowachoo
- На отдыхе в Перу я как-то выпила нечто: там были патока, пиво, сырые яйца, немного овощей и кожа лягушки. Гид настоял, чтобы мы это попробовали. © apacheta
- Девушка из моего колледжа часто ужинала в квартире у меня и моего друга. Однажды она решила нас отблагодарить и приготовила стейк с соусом терияки. Она бухнула в мясо 3/4 чашки соли. Я был уверен, что это смертельная доза для человека... Но съел столько, сколько смог, а потом несколько дней пил воду — столько, сколько мог. © ElmerTheAmish
Ваша очередь рассказывать о блюде, которое пришлось съесть вопреки голосу рассудка.