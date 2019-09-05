16 человек рассказали о съеденных блюдах, которые они не забудут до конца жизни

Девушка, с которой я встречался, хотела меня впечатлить и попыталась приготовить зеленый карри. Но она взяла слишком самого карри, поэтому мы дружно плакали и потели, потели и плакали. © besameputo

Когда мне было 8 лет, я решила приготовить для мамы еду. Я сделала спагетти, покрошила в них томаты и налила воды, потому что думала, что именно так делают соус. Взяла все приправы, которые нашла, и добавила туда каждой понемногу. Соус был не очень похож на соус, поэтому я добавила еще кетчуп, майонез и горчицу. Мама ела и хвалила меня, а через несколько лет призналась, что это было худшее блюдо, которое она когда-либо пробовала. © holmesla0319