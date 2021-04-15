16 человек рассказали о ребятах из школы, у которых точно было шило в одном месте
Многие подтвердят, что знания, приобретенные в школьные годы, со временем могут выветриться из головы. А вот всякие истории, зачастую никак не связанные с процессом обучения, очень даже неплохо запоминаются. Вот и пользователи сайта Reddit взялись ностальгировать и рассказали об одноклассниках, которых даже при огромном желании забыть не смогли бы.
Авторы AdMe.ru и сами учились с подобными персонажами, поэтому уверены в том, что после прочтения этой подборки и вам найдется что вспомнить.
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Со мной учился мальчик, который однажды стал ходить в школу в самодельной кольчуге. Он всегда был странным, но при этом оставался довольно приятным парнем. К тому же нас с ним связала сильная любовь к видеоиграм. И когда я почувствовал, что уже можно не стесняться, спросил его, почему он вдруг начал носить кольчугу. А он в ответ прочел мне 5-минутную лекцию о преимуществах такой защиты перед многими видами оружия. Я в ответ просто пожал плечами и сказал ему: «Да, похоже, в этом есть смысл». Так и ходили вместе на уроки. © breauxrocka / Reddit
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У нас была странная девочка, которая считала себя инопланетянкой. Однажды, пока мы ждали автобус, она сказала мне: «На моей планете мы едим таких, как ты», и начала меня кусать. Позже мы подружились, и она даже делала мне массаж во время обеда. И только сейчас до меня дошло, что она, скорее всего, делала свой «потенциальный обед» помягче. © iheartrevolution / Reddit
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Один мальчик из нашей школы включил пожарный шланг и начал поливать из него всех, кому не повезло оказаться на его пути. Ученики, учителя — ему было плевать. © DerJungeGoethe / Reddit
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А у нас девчонка бегала галопом по детской площадке, притворяясь лошадью. При этом ей было лет 14–15. Потом она получила степень в области медицины и сейчас обучает интернов хирургии. Я столкнулся с ней в больнице и ничего лучше не придумал, чем спросить: «Ты до сих пор любишь лошадей?» Она засмеялась и сказала, что теперь у нее есть собственная лошадь. © BrainLover19 / Reddit
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Он «ездил» по баскетбольным площадкам на воображаемом автобусе. Останавливался, чтобы позволить людям войти либо выйти из него, а затем отвозил пассажиров до остановок. Когда он делал остановку, имитировал открытие и закрытие двери и не позволял нам входить или выходить из салона без сигнала. Мое почтение, водитель автобуса Бен. Надеюсь, ты осуществил свою мечту. © amydee4103 / Reddit
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Один мальчик выбежал из класса, чтобы улизнуть из школы, скорее всего. За ним гналась куча учителей. Я слышал, как они бегали по классам и спрашивали, куда он слинял. Дверь в классе была закрыта, но у нас было окно. В один момент я поднял глаза и увидел этого мальчика. Он просто посмотрел на нас, облизал окно и снова убежал. А за ним несколько учителей. © camm44 / Reddit
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Эффектно имитировал лай собаки. И это действительно был злой и естественный собачий лай, а не какая-нибудь пародия школьника. © mutantenzyme / Reddit
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Сам был странным. Как-то принес в школу живого цыпленка, чтобы всем его показать и рассказать о нем, а еще носил клоунский парик всю неделю. О да, у меня был свой язык жестов, который я использовал, чтобы проклинать людей. © ipakookapi / Reddit
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Один парень каждый день надевал рубашку с воротником на пуговицах и застегивал только верхнюю пуговицу, позволяя рубашке развеваться вокруг него. Он, наверное, считал, что если будет делать это ежедневно, то сможет стать популярным и запустить модную тенденцию в школе. © qmanchoo / Reddit
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У нас был ребенок, который ел ластики и рычал на других детей. © justme4433 / Reddit
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Принес тостер и сделал сэндвич с тунцом в компьютерном классе. © deepspacemirage / Reddit
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Этот парень, хотя и был странным, всем нравился. Самое смешное, что он когда-либо делал, произошло на уроке геометрии. Наш учитель рассказывал нам про самолеты и объяснил, что, поскольку 3 точки всегда образуют плоскость, трехногий стол никогда не будет раскачиваться. Наш странный одноклассник встал и сказал: «Вызов принят». В следующий понедельник он припер в класс огромный стол. Между столешницей и ножками были вставлены пружины, так что, если даже просто поставить стакан, стол качался и в конце концов падал. Нашему учителю это показалось настолько забавным, что он оставил этот стол в классе на целый год. © fr_horn / Reddit
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Один парень носил с собой портфель, который всех бесил. Однажды мы с сестрой попросили открыть его. Когда парень медленно начал открывать портфель, вокруг стала собираться толпа. Внутри лежала кукла чревовещателя. Это было очень странно. © areaunknown_ / Reddit
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Одного мальчишку однажды поймали за поеданием травы. Когда его спросили, зачем он это делал, он ответил: «Я всегда хотел быть коровой». © Owls_feather / Reddit
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В 1-м классе у нас был ребенок, который стоял у раковины в задней части класса и ел бумажные полотенца. Учитель постоянно говорил ему, чтобы он перестал и вернулся на свое место. © ReturnOfTheFox / Reddit
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В 3-м классе со мной учился мальчик, который во время обеда смешивал у себя в тарелке все, что планировал съесть. Бананы, картофельное пюре и ветчина? Легко. Он разминал это все в кашу и уплетал за обе щеки. И так всегда. Я до сих пор терпеть не могу, когда разная еда в тарелке даже соприкасается. © BrianJacquesGhost / Reddit
А какие фортели выкидывали ваши одноклассники?