16 человек рассказали о ребятах из школы, у которых точно было шило в одном месте

Со мной учился мальчик, который однажды стал ходить в школу в самодельной кольчуге. Он всегда был странным, но при этом оставался довольно приятным парнем. К тому же нас с ним связала сильная любовь к видеоиграм. И когда я почувствовал, что уже можно не стесняться, спросил его, почему он вдруг начал носить кольчугу. А он в ответ прочел мне 5-минутную лекцию о преимуществах такой защиты перед многими видами оружия. Я в ответ просто пожал плечами и сказал ему: «Да, похоже, в этом есть смысл». Так и ходили вместе на уроки. © breauxrocka / Reddit