16 человек рассказали о нюансах их работы, от которых даже стальной выдержке придет конец

Работаю в правоохранительных органах. И следующие вещи действительно раздражают. Когда, проработав до 4 утра, к 10 нужно быть на слушании. Проспав, может быть, часа 4, приезжаешь туда, а в 11 говорят, что слушание отменили. В течение многих недель работаешь над важным делом и практически не видишь своих детей. А в тот день, когда ты сталкиваешься дома со своим сыном, он абсолютно серьезно говорит: «Ах да, ты тоже здесь живешь». Помогаешь женщине заменить спущенную шину на ее автомобиле, а она катает на тебя жалобу за случайно сорвавшееся с твоих губ нецензурное слово после того, как она рассыпала все гайки по проезжей части. © Martin Shirilla / Quora

Работаю парикмахером. Заходит женщина и просит просто намазать ей корни волос краской и надеть пакет, а она уйдет домой. Отвечаю, что за нашу услугу мы несем ответственность, поэтому с пакетом на голове никуда ее не выпущу. Не унимается: «А если я со своей краской приду?» Через час возвращается с сыном, владельцем пиццерии, и краской. Смотрю на номер, говорю, что тон не подходит, будет красным на седых волосах. Предлагаю покрасить своей, но она стоит на своем. Окей, мое дело — предупредить. Красимся. Она за это время рассказывает, что к сыну в пиццерию приходят наглые посетители, жалуются, что дорого. Но ведь за качество надо платить! И вот смываем краску, и она ахает: волосы красные. Спрашивает, можно ли перекрасить. Говорю, что платить придется за 2 услуги. Остальные 1,5 часа мы провели молча, а расплачиваясь, почти треть суммы она отдала монетами по 5 рублей. © AtatoraMatushka / Pikabu