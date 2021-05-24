16 человек рассказали о нюансах их работы, от которых даже стальной выдержке придет конец
Даже любимая работа иногда может становиться в тягость. Особенно если она напоминает о себе с утра до ночи, а клиенты попадаются, мягко говоря, не подарок. Следующие истории доказывают, что любой труд отнимает немало нервов, сил, а иногда и здоровья.
AdMe.ru решил рассказать о том, что раздражает людей разных профессий, и о нюансах, о которых они редко говорят непосвященным.
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Работаю СЕО-оптимизатором. Шеф:
— К нам на сайт никто не заходит. Он всплывает на 3-й странице в поиске. Надо что-то сделать.
Работаю как не в себя, чтобы оптимизировать сайт в кратчайшие сроки. Клиенты начинают оформлять заказы через сайт. Говорю:
— Шеф, я нам сайт оптимизировала, начали заказы поступать, время нахождения на сайте и просмотры растут. Круто же, ну?
— При чем тут ты? Просто люди стали заходить к нам на сайт и оформлять через него заказы.
Ну да, ну да. На фиг учитывать мою работу. © DerZkayaPlyuha / Pikabu
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Подруга сестры долгие годы была известной профессиональной моделью. Она была высокой и худощавой, а весила всего 52 кг. Ее агент посоветовал ей похудеть до 47 кг. Ее жировые отложения уже были минимальными, и потеря веса означала потерю мышечной массы. В результате при весе 47 кг она не могла даже пройти квартал, не чувствуя изнеможения. © Thunder_bird / Reddit
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Знаете как про юристов часто говорят? «Тяжелее ручки ничего не поднимают». Я всегда со смехом вспоминаю подачи исков, которые «сопровождались» документами объемом с небольшой грузовик. Плюс к этому на нас висит вся ответственность, а дедлайн самый адовый, который можно представить: пропуск срока в юриспруденции — это почти всегда фатально. © Ilyinskiy / Twitter
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Я работаю в кинотеатре, и мне это по душе. Но в любой деятельности есть свои нюансы. Недавно пришел мужчина и взял 2 билета на фильм «Никто». И уже через несколько минут вернулся назад.
— Слушайте, девушка, это же Нагиев на постере? — показывает на постер «Никто».
— Нет, это Боб Оденкёрк.
— Верните деньги! © kinocringe / Pikabu
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В 90-х я был ночным диджеем на небольшой радиостанции. Немало странных людей названивали мне. Иногда казалось, что каждый псих в городе слушает мое шоу. Двое из них даже появились на станции. Однажды портье из Walmart свихнулась из-за того, что ее уволили, и начала звонить мне, желая, чтобы я поставил кассеты, которые, по ее словам, содержали послания от высших сил. Тогда я понял, почему диджеи не используют свои настоящие имена. © mchistory21st / Reddit
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Жена — тату-мастер. Звонки и сообщения в WhatsApp в 11 часов ночи, в 2 часа ночи, в 5 часов утра — обычное дело. Больше всего однажды «порадовал» один парень, который написал: «Работаю охранником в ночном клубе. Времени приехать днем нет. Давайте вы приедете ко мне в мою рабочую смену и набьете волка на лопатке?» © Антон Калюжный / Facebook
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Работаю в правоохранительных органах. И следующие вещи действительно раздражают. Когда, проработав до 4 утра, к 10 нужно быть на слушании. Проспав, может быть, часа 4, приезжаешь туда, а в 11 говорят, что слушание отменили. В течение многих недель работаешь над важным делом и практически не видишь своих детей. А в тот день, когда ты сталкиваешься дома со своим сыном, он абсолютно серьезно говорит: «Ах да, ты тоже здесь живешь». Помогаешь женщине заменить спущенную шину на ее автомобиле, а она катает на тебя жалобу за случайно сорвавшееся с твоих губ нецензурное слово после того, как она рассыпала все гайки по проезжей части. © Martin Shirilla / Quora
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Работаю парикмахером. Заходит женщина и просит просто намазать ей корни волос краской и надеть пакет, а она уйдет домой. Отвечаю, что за нашу услугу мы несем ответственность, поэтому с пакетом на голове никуда ее не выпущу. Не унимается: «А если я со своей краской приду?» Через час возвращается с сыном, владельцем пиццерии, и краской. Смотрю на номер, говорю, что тон не подходит, будет красным на седых волосах. Предлагаю покрасить своей, но она стоит на своем. Окей, мое дело — предупредить. Красимся. Она за это время рассказывает, что к сыну в пиццерию приходят наглые посетители, жалуются, что дорого. Но ведь за качество надо платить! И вот смываем краску, и она ахает: волосы красные. Спрашивает, можно ли перекрасить. Говорю, что платить придется за 2 услуги. Остальные 1,5 часа мы провели молча, а расплачиваясь, почти треть суммы она отдала монетами по 5 рублей. © AtatoraMatushka / Pikabu
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Моя самая худшая работа? Работал дрессировщиком животных на детских днях рождения. Просто представьте себе, что вы окружены толпой визжащих 5-летних детей, которые пытаются cхватить испуганного хорька. © WwistedtirE / Reddit
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Работаю врачом в частной клинике и в государственной больнице. К тому, что в больницу приезжают немытые, в грязной одежде и белье, давно привыкла и даже внимания не обращаю — все-таки по скорой, стресс и вообще часто это одинокие старики. Но когда в частную клинику по предварительной записи приходят молодые, хорошо одетые люди обоих полов со стойким запахом давно немытого тела и откровенно грязным бельем, бомбит каждый раз. © Подслушано / Ideer
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Тружусь в ресторане. Владельцы не хотят нанимать больше персонала, хотя его катастрофически не хватает. Им легче наорать на нас и сказать, что мы слишком медлительны. В нашем ресторане около 30 столов, каждый из которых вмещает 4 человека, а в смену выходят всего 2 официанта. © suebert / Reddit
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Я была репетитором 25 лет. Многие родители надеялись, что я буду работать бесплатно или за копейки. «У моей дочери завтра тест по математике. Можно прийти на один бесплатный урок, чтобы попробовать, правда?» На самом деле никто не собирается приходить ко мне после занятия — им просто нужна была подготовка к тесту. «Наш сын просто обожает вас, и за последний месяц он добился серьезных успехов: вместо двоек он теперь получает четверки. Теперь с ним будет работы меньше, мы можем рассчитывать на скидку?» Ну нет, на самом деле я должна получить прибавку за свою работу. © Andrea Claus Ring / Quora
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Я преподаватель. Практически каждый, кто читает это, знал в своей жизни хороших и плохих учителей. Поэтому доморощенных экспертов в том, что нужно делать учителю, просто пруд пруди. Из-за этого я каждую неделю получаю непрошеные советы о том, как мне выполнять свою работу, и это один из недостатков моей профессии. © Matthew Bates / Quora
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Продаю всякие пирожные, мороженое, кофе. По сути, я очень добрая, вежливая девушка, здороваюсь с клиентами не из-за того, что это моя обязанность, а чисто из вежливости. Но, блин, как бесит, когда ты вся такая стоишь, улыбаешься, а с тобой обращаются как с ничтожеством! Приходят важные, с задранным носом до потолка, полностью игнорируя приветствие, швыряют тебе деньги под нос, обращаются на ты. Специально таким личностям впихиваю несвежие торты. © Подслушано / Ideer
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Искала работу c 2 выходными и с 8:00 до 17:00 максимум. Нашла объявление: требуется сотрудник в столовую, зарплата — 30 000 рублей. Выхожу на работу поваром. Блин, я такой грязной кухни не видела в жизни. Неделю отчищала стены и столы «Шуманитом», руки в кровь. Сказала начальнику, что хочу расчет. Он говорит, мол, давай в другую столовую. Окей, там кухня чистая, работы немного. Но все отходы — от салатов, супов — собираются, замораживаются, а потом... та-дам! Варится крем-суп! А у меня четкая позиция: не готовлю то, что не буду есть сама, потому что я повар, а не падальщик. Теперь долго крем-суп есть не буду. © mawymka / Pikabu
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Лет в 19–20 работала гримером в театре. Вызвала меня на дом делать химию актриса, заслуженная артистка и небедная женщина. Раз 5 с ней проговорили, где и во сколько, сообщила, что купила ей состав для химии, и назвала его цену. И она сказала: «Я тебя не обижу». 4 часа работала над ней, а она вручила мне после этого старый зефир. © papaKarla / Pikabu
Какие нюансы раздражают вас в вашей работе? Какую профессию вы находите наиболее нервной и сложной?