16 человек рассказали мистические истории, которые приключились с ними ночью

Наверняка многие из нас помнят мистические случаи из детства, которые происходили именно ночью. Иногда необъяснимые вещи можно было списать на детское воображение или на чересчур яркий сон. А бывают ситуации, когда источники потусторонних событий оказываются вполне себе земного происхождения.

Мы в AdMe.ru отхватили знатную дозу мурашек, читая страшные истории пользователей интернета, которые происходили с ними исключительно по ночам.

Шел я ночью домой. Вокруг никого не было и царила пугающая тишина. Вдруг заиграла глубокая, мелодичная музыка. Она звучала зловеще, и я занервничал. Краем глаза я заметил белую фигуру в угрожающей позе. Я испугался, побежал, споткнулся и упал. И только тогда понял, что рядом какой-то парень играл на большой басовой скрипке, а белая фигура — это манекен. © ooo-ooo-oooyea / Reddit

Я развожу пиццу, езжу на электровелосипеде. В час ночи у меня был последний заказ. Улица находилась на окраине города, а навигатор привел меня не в то место. Внезапно позади меня появился белый фургон с тонированными стеклами и направился в мою сторону. Я был в полудреме, но от испуга моментально проснулся и поехал быстрее. Фургон тоже ускорился и продолжил преследовать меня. Доехав до конца дороги, я уже смирился с тем, что сейчас умру. Но тут окно фургона опустилось, и оказалось, что это был дружелюбный охранник района — он просто хотел мне помочь найти нужный адрес. © liam06xy / Reddit

Как-то раз я ночью работал в офисе. Было около 2 часов, я сидел один на этаже и был поглощен работой. Внезапно я услышал детских смех и топот ножек. Я ужасно перепугался и решил, что мне могло показаться. Спустя 5 минут тишины я услышал, как уже 2 ребенка смеются и бегают. Я пошел на звук и увидел, что в одном кабинете горит свет. Я зашел и обнаружил там парня, вокруг которого резвились двое 5—6-летних детей. Парень сказал, что должен закончить работу, а его дети просто его ждут. © Abdul Quadir Saifee / Quora

Мой сын часто лунатит. Обычно он может просто засмеяться во сне или что-то пробормотать невнятное. Но один раз он меня сильно напугал. Тогда ему было 6 лет, он заболел и поэтому спал со мной. Вдруг среди ночи он садится на кровати. Я спрашиваю: «Ты чего? Плохо тебе? Водички дать?» Он отвечает: «Сейчас, сейчас». Спрыгивает с кровати, садится на корточки, заглядывает под кровать и радостно говорит: «А, вот ты где! А что ты тут делаешь? Сидишь? Ну сиди дальше, а я спать пошел». Возвращается на кровать и отрубается. Стоит ли говорить, что после этого уже я под кровать полезла с фонариком, чтобы проверить, с кем там сын общался. © helen.mer / Pikabu

Третьего дня вышел на балкон. Ночь. Около 2 часов. Первое тепло. Луна светит так, что аж выть хочется. Стою, смотрю с балкона. Тишина, красота, волшебство.

Вдруг слышу легкий звон, как будто колокольчик у прокаженного. И все ближе и ближе. Вдруг из-за моего дома выбегает белая как лунь хаски. На ней ошейник, он и звенит. За ней другая, только пепельно-серая. Деловито пробегают мимо и убегают вдаль.

Стоял еще минут 5, никого больше не увидел — ни хозяина, ни сопровождения. © axuta.ru / Pikabu

Мне было 9 лет, и в одну ночь я спала с папой, потому что боялась темноты. Я не могла уснуть и ворочалась с боку на бок. В какой-то момент я легла на живот, уткнувшись лицом в подушку. Вдруг мне стало очень жарко и захотелось перевернуться, но я боялась увидеть какого-нибудь монстра. Становилось все жарче, и я решилась перевернуться.

Я помню это видение очень ярко: на углу кровати, с папиной стороны, была женщина. Она быстро воспарила, упала вниз сквозь кровать, как привидение, и исчезла. Я запомнила ее очень высокой, смертельно белой, с длинными, шелковыми, рыжими волосами. Кожа была похожа на воск, а лицо ничего не выражало. Возможно, это были всего лишь игры моего воображения, но я до сих пор помню ее очень хорошо. © Kayla Quintana / Quora

Я помню это видение очень ярко: на углу кровати, с папиной стороны, была женщина. Она быстро воспарила, упала вниз сквозь кровать, как привидение, и исчезла. Я запомнила ее очень высокой, смертельно белой, с длинными, шелковыми, рыжими волосами. Кожа была похожа на воск, а лицо ничего не выражало. Возможно, это были всего лишь игры моего воображения, но я до сих пор помню ее очень хорошо. © Kayla Quintana / Quora Однажды мы с подругой отдыхали в домике в лесу вдали от цивилизации. В том месте ночи были гораздо темнее, чем в любом городе. Подруга уехала на конференцию, и несколько дней я жил только с котом Вискерсом. В одну из ночей около полуночи я сидел и играл в «Скайрим», а у моих ног спал кот. Снаружи было темно и совершенно спокойно. Как вдруг кот подскочил и, выгнув спину и подняв хвост, начал шипеть и рычать на дверь позади меня. Спустя мгновение я услышал, как кто-то скребется. Охваченный ужасом, я обернулся, ожидая увидеть серийного убийцу, медведя, зомби или ксеноморфа из фильма «Чужой». Там был всего лишь огромный енот. Franklin Veaux / Quora

Мы с родителями возвращались ночью на машине после долгого путешествия. В небе висела луна, но вдоль дороги не было фонарей. Так что фары были нашим единственным источником света. Вдруг мы заметили впереди какие-то силуэты шириной с дорогу. Эти огромные фигуры выползли из-за дерева и копошились у обочины дороги. Мой отец замедлил ход, сомневаясь, стоит ли ехать дальше. Но когда фары осветили этих существ, мы с удивлением увидели быка и корову. До самого дома мы не переставали смеяться, потому что ожидали увидеть древнего демона. © Shabarinath Nair / Quora

Иногда мама рассказывает, как в далекие советские годы они с подружками в общаге занимались спиритизмом. Считали все это не более чем забавным занятием. Вызывали кого угодно. Был как-то случай: вызвали Салтыкова-Щедрина. Он был любимым писателем той девушки, у которой был тот самый дар. И вот он говорит: «Ирочка, я приду к тебе сегодня ночью и постучу 3 раза в дверь». Посмеялись и забыли. А ночью действительно были стуки — как оказалось, приходили за веником. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Как-то раз в полночь меня разбудило церковное пение и звон колоколов на фоне. По телу пробежал озноб, и я решила, что вернулась в церковную школу. Вокруг было темно, и я поняла, что я все еще в постели. Я опустила руку под кровать, стараясь найти источник звука. Оказалось, что это был папин телефон. Кто-то по ошибке поставил на нем задачу играть «молитву» в 12 часов ночи вместо 12 часов дня. © Kathrina Salonga / Quora

Дело было лет 5 назад. Я приехал в гости к своей бабушке. Спать уложили меня в дальней комнате, где были только кровать, старый шкаф да слабенький ночник. Я не спал, а читал журнал, или фильм на телефоне смотрел, или в интернете серфил.

И тут в пустой комнате шкаф начинает трястись. Ходит ходуном просто. Как в фильмах ужасов. Я мигом вылетаю из комнаты, попутно зажигая все, что светится, бужу бабушку. И мы вместе идем смотреть, что же там в шкафу.

Подхожу к шкафу, резко открываю дверь, а там... чертова кошка. Окотилась в шкафу и все это время тихо лежала, кормила котят. Но, видимо, какая-то блоха укусила ее среди ночи, и она решила почесаться. Да так смачно, что весь хлипенький шкаф ходуном ходил.

Хоть проблема и решилась благополучно, но светильник в ту ночь не выключал. © UfologRus / Pikabu

И тут в пустой комнате шкаф начинает трястись. Ходит ходуном просто. Как в фильмах ужасов. Я мигом вылетаю из комнаты, попутно зажигая все, что светится, бужу бабушку. И мы вместе идем смотреть, что же там в шкафу. Подхожу к шкафу, резко открываю дверь, а там... чертова кошка. Окотилась в шкафу и все это время тихо лежала, кормила котят. Но, видимо, какая-то блоха укусила ее среди ночи, и она решила почесаться. Да так смачно, что весь хлипенький шкаф ходуном ходил. Хоть проблема и решилась благополучно, но светильник в ту ночь не выключал. © UfologRus / Pikabu Я работал в цеху один по ночам. Жутковато было, но вроде пообвыкся. Цех изнутри закрывал. Никто не мешает, музыка мурлычет. Красота. Стою как-то за столом, работаю себе спокойно. И тут из-под стола кто-то меня за ногу как схватит. Когда смог пошевелиться, глянул под стол, а там кошка местная — поиграть захотела с моими штанинами. Видимо, днем с улицы зашла и задремала где-то в уголочке. Ну а ночью тыгыдым начался. © Dark.RoMIX / Pikabu

Когда была маленькой, спала с младшим братом на одном диване. И как-то ночью я просыпаюсь и вижу, что брат ходит перед диваном, но только странно: сгорбленный весь, улыбается, будто смеется беззвучно. Эта картина начала напрягать меня, я поворачиваю голову вбок, а там мой младший брат спит рядом со мной. А то нечто так же продолжило ходить, пока в один момент не растворилось в воздухе. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Я на 3-м курсе задержалась на новогодние каникулы на одну ночь. Ночевала одна на всем этаже. Пока не спала и читала книгу. Вдруг услышала, как кто-то идет по этажу, выглянула — никого нет. Закрыла дверь на защелку. Время уже далеко за полночь. На всякий случай положила телефон поближе к себе, но читалось уже без энтузиазма. Тут резко в окно «бам-бам-бам». Я соскочила с кровати в чем была, рванулась к дверям. И свет погас в комнате. Я дергаю за дверь, ору несвоим голосом, а она закрыта. Я уже вся в инее от страха, еле дверь открыла, в носках бегу в комнату к коменданту и стучу в дверь. Судорожно, минут через 5, она открыла дверь заспанная, а я там в одной футболке, трусах и носках с квадратными глазами и мини-кирпичным заводом.

Отпоила чаем, и пошли вместе смотреть, что там у меня в комнате случилось. Как итог: в окно стучала сухая ветка, а свет погас, так как лампочка отработала свое.

Но больше я за эту ночь не уснула. © Prororo / Pikabu

Однажды поздно ночью я лежал на диване и смотрел телевизор, как вдруг услышал стук по стеклу. Я не придал этому значения, но через минуту стук повторился. Я повернул голову к нашей раздвижной стеклянной задней двери, которая всегда меня пугала из-за отсутствия жалюзи и освещения на заднем дворе. И за стеклом я увидел кого-то в костюме из «Крика». В голове у меня забегали мысли. Может быть, кто-то из друзей моей сестры? Я не вышел на улицу, чтобы разузнать, кто это был. Человек за дверью успел ускользнуть в темноту, прежде чем я набрался смелости. Оказывается, это моя 70-летняя бабушка решила напугать меня до смерти. © AmbivalentEnthusiast / Reddit

Я проснулась посреди ночи от того, что что-то тянуло мое одеяло. Опустив взгляд, я увидела большой силуэт, который пытался залезть на мою кровать. Я запаниковала, включила свет и обнаружила, что это моя собака пытается затащить ко мне огромного плюшевого мишку. В тот момент это было ужасно, а теперь кажется просто смешным. © Accomplished-Gap5856 / Reddit

А что необычного случалось ночью с вами?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.