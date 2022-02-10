16 человек рассказали, какие безумно дорогие деликатесы они и в рот не возьмут, даже если им приплатят

Мода не ограничивает себя вещами, туристическими направлениями и культурными ценностями. Еда также бывает разрекламированной и поэтому неоправданно дорогой. При этом гастрономические предпочтения остаются делом вкуса.

Мы в AdMe.ru считаем, что цена на какое-либо блюдо или продукт не является гарантией того, что они всем понравятся. Поэтому взялись читать отзывы бунтарей, которые не разделяют всеобщую любовь к черной икре или трюфелям.

Ездили на побережье Франции специально попробовать наисвежайших живых устриц, только что вытащенных из моря. Что сказать? Я не осилила ни одной. И лимонным соком поливала, и даже солила, хотя обычно этого не делают. Все равно склизко и противно, бр-р-р... Давилась я, давилась, да и выплюнула потихонечку в мусорку. © Ольга / Яндекс.Дзен

Ел я столетние яйца. Очень сильный аммиачный запах, белок с виду как кофейное желе, а желток похож на серо-голубую глину, но жидкий. На вкус ближе к вареному яйцу, но с сильными аммиачными обертонами. Для меня они на 2-м месте в личном рейтинге отвратной еды. На 1-м пока что бобы натто, но хочу добраться до сюрстремминга. © ***elf / Pikabu

Тетушка привезла кусок какого-то сыра, за которым она специально ездила во Францию. С той самой кошерной плесенью. Как только упаковка была вскрыта, тетя осталась в комнате в полном одиночестве. Потому что нюхать и тем более есть сыр с запахом солдатских портянок после марш-броска на 50 км по жаре никто не согласился. Артефакт был завернут в несколько пакетов и отдан на персональное поедание обратно. Даже при всех открытых окнах воняло еще до вечера. © Глеб Верхов / Яндекс.Дзен

Однажды купила попробовать оригинальный торт «Захер», ведь столько разговоров вокруг него. Заплатила нереальную сумму за это пирожное, такое маленькое взяла. Гадость редкостная, остатки пришлось выбросить. © Tatjana Ott / Facebook

Дважды пробовал икру морского ежа в разных ресторанах. Это просто отвратительно. И никому, кого я угощал потом, она не понравилась. Я даже спрашивал у официантов, можно ли как-то есть икру, чтобы было вкуснее. Они отвечали: «Ну она вам либо нравится, либо нет». © WubaIubaDubDub_ / Reddit

Ел суп из акульих плавников. Плавник не придает бульону никакого вкуса, он просто делает его студенистым. Вы можете добиться того же результата, просто добавив кукурузный крахмал. © AdopeyIllustrator / Reddit

Ухаживал за мной один богатенький сынок. Из трусов выскакивал, чтобы пыль в глаза пустить. Как-то пригласил на романтический ужин: свечи, хрусталь, а посреди стола стоит нехилая вазочка c этой мерзостью. Парниша раздулся от гордости, мол, кто тебя еще покормит черной икрой до отвала, хочешь — хоть ложкой ешь. А мне аж дурно стало, ведь я ненавижу ее до отвращения. Холодная, слизистая, во рту противно лопается и растекается маслянистой рыбной жижей. Меня в детстве от малокровия ею закармливали (бабушка в торговле работала), с тех пор прямо тошнит от одного вида. Короче, наш романтический ужин для меня состоял из картошки со сметанкой и блинчиков.

Лампредотто. О, как нам его нахваливали! Напустили таинственности, типа быть во Флоренции и не попробовать лампредотто — преступление! А на деле оказалась обычная требуха. Готовят лампредотто из сычуга — заключительного, 4-го отдела желудка коровы. Может, кто-то и любит требуху, но мне от одного ее вида плохо становится! Вкус и запах сильно на любителя. © Елена D&А / Яндекс.Дзен

В Таиланде пошли как-то в ресторанчик с морепродуктами, и я решила оторваться по полной — набрала себе гадов этих морских. Все были ничего так, а вот раки-богомолы — это прямо тошнотворно: тина, горечь, йод и что-то со вкусом тухлого яйца. Не советую в общем. © Ирина Андреевна / Facebook

Люблю Францию, люблю французскую кухню, но ненавижу вонючий французский сыр. Стыдно, когда тебе предлагают что-то и приходится есть, потому что отказываться некрасиво. Бри? Ливаро? Нет, спасибо. Я лучше съем свою салфетку. © Anne W Zahra / Quora

Родители заставляли меня есть все, что давали, поэтому могу схомячить практически все. Но много лет назад пошел в модный ресторан, прочитал название блюд и заказал стейк тартар. Оказалось, это сырой холодный фарш из говядины с яйцом. Собаки хорошо поужинали в тот вечер. © Simon Brown / Quora

Если я чувствую запах трюфелей, меня тошнит: такой он затхлый. Работаю в ресторане, где подают блюда с трюфельной стружкой, и каждый раз мне аж дурно становится. © sweetrhymepurereason / Reddit

Была как-то в Чехии на дегустации фуа-гра. Паштет без всяких добавок неплох, но, чтобы отличить его от дешевого, надо, видимо, иметь аристократический вкус. А вот когда стала пробовать фуа-гра с добавками, с шампиньонами и с чем-то там еще, то буквально искала, куда бы выплюнуть, так как есть это было нельзя. А люди покупали по несколько баночек. © Ольга Б. / Яндекс.Дзен

Пригласил меня в конце 90-х в московский закрытый ресторан на Новом Арбате один богатый и влиятельный человек. Фейсконтроль там был серьезный. По сравнению с ним вход в посольство просто как семечки. И вот заказал он эскарго. Принесли каждому керамическую миску с углублениями, в каждом из которых лежала запеченная улиточка. Еда так себе — на зубок. И вкус практически никакой. © Надежда Сенькина / Facebook

Начальник поехал на деловую встречу в Китай, его там отвели в престижный ресторан. Заказали фирменное блюдо: какой-то очень темный суп. На вкус — гадость редкостная, но, чтобы не обидеть деловых партнеров, начальник все съел и спросил, что же это такое. Ему показали банку с водой, в которой живет змея. Вот когда эта вода доходит до нужной консистенции, она и становится фирменным блюдом. © Диана Ярославкина / Facebook

Друг приехал из Испании и позвал в гости. Заходим, и чую, что несет какой-то затхлостью, будто он чемодан вонючих носков притащил. Смотрю, друг гордо несет блюдечко, на котором лежат какие-то мерзкие тоненькие ломтики. Говорит: «€ 500 отдал за настоящий иберийский хамон». А к хамону еще и чоризо прилагается, у которой тот еще аромат. Предупредил бы, я бы в противогазе пришла!