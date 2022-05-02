16 человек рассказали, как с треском провалилась их первая любовь

Первая симпатия и влюбленность обычно случаются в подростковом возрасте и редко перерастают во взрослые отношения. Но, несмотря на это, запоминаются на всю жизнь. У кого-то с этим связаны только теплые и светлые воспоминания, а у кого-то — слегка неловкие.