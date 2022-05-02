16 человек рассказали, как с треском провалилась их первая любовь
Первая симпатия и влюбленность обычно случаются в подростковом возрасте и редко перерастают во взрослые отношения. Но, несмотря на это, запоминаются на всю жизнь. У кого-то с этим связаны только теплые и светлые воспоминания, а у кого-то — слегка неловкие.
Мы в AdMe.ru с ностальгией прочитали 16 историй от людей, которые рассказали о своих детских переживаниях.
- Когда училась классе в 5-м, нравился мальчик из параллели. Выглядел он нестандартно: светлые волосы чуть ниже ушей, милые веснушки, толстовка и штаны. Этакий парнишка из фильмов. Начала выспрашивать про него у друзей и узнала, что парня зовут Таня. Это девочка-пацанка, оказалось, а мое сердце было разбито. © Подслушано / Ideer
- Целых 2 месяца я сох по одной девушке в школе и наконец решился. Нарисовал на бумажке красивое сердечко, завернул записку в шарик и бросил его ей. Да только сквозняком мое признание сдуло к другой девочке, и она была в восторге. И после школы даже поцеловала меня в щеку, а я был в ступоре от происходящего. © Parth D / Quora
- В первый же день в школе я влюбился в девочку. Дома все уши родителям прожужжал о ней, обещал жениться. Родители снисходительно слушали, но, узнав имя девочки, изменились в лицах и сказали, что я на ней не женюсь. Я был в шоке от такой несправедливости, но папа ответил: «Она твоя двоюродная сестра». © Dan Tannehill / Quora
- В садике у нас была взаимная любовь с мальчиком, где кульминационным моментом наших отношений стал поцелуй в щеку, о котором нельзя было говорить маме. В один день он позвал меня играть в семью, и я, окрыленная от таких предложений и стремительного развития, заняла в игре место... собаки. Потому что жену играла другая девочка. © .eon / Pikabu
- Даже не знаю, можно ли это считать первой любовью, но это была первая девушка, к которой у меня были чувства. Только вот она никогда так и не узнала об этом, ведь я ей не сказал. А потом она уехала за границу. Я все еще думаю, как все было бы, если бы я ей признался. © Temporary_Baker9242 / Reddit
- Было мне 16 лет, первая любовь — парень из деревни. Нравился давно, и вот наконец-то предложил встречаться, я вся счастливая хожу, встречались полгода, и тут под конец лета он зовет меня к себе. Я, естественно, привела себя в порядок, оделась красиво. Прихожу, а он мне говорит: «Это что это ты так нарядилась?» Оказывается, он звал меня к себе картошку копать. © Подслушано / Ideer
- Будете смеяться, но первая любовь у меня была в 15 лет к одному певцу. Я знала, что он дружит с владельцем одного ресторана, и решила, что стану официанткой. Родители были в шоке и предложили компромиссный вариант: пойти учиться на бухгалтера с ориентацией на работу в ресторанах. Думали, что я откажусь, а я пошла, окончила с красным дипломом и год проработала бухгалтером. Если бы пошла дальше, то, думаю, добралась бы до того певца. Да только запал мой начал стихать, и в итоге я сменила работу. Вот так перевернула всю жизнь ради первой влюбленности. CatGanch / Pikabu
- Нам обоим было по 14, мы встречались целых 2 дня. А потом моя мама ответила на звонок, когда девушка мне звонила, и они сильно поругались. Вот и все. © Bryce Howell / Quora
- В 10 лет отдыхала у бабушки в деревне. Нравился мальчик, дружили, заигрывали. И вот уехала в город, оставила адрес письма писать. Прошел месяц с отъезда, получила письмо. От него! Вся в предвкушении стала читать первые строки. А потом добралась до самого главного, где он писал: «Ты мне больше всех девчонок сразу понравилась, я по тебе скучаю, жду, Танюша!» Самое обидное, что я — Оля. А он писал 2 письма одновременно, мне и ей, и перепутал конверты. © Подслушано / Ideer
- В 7–8-м классе нравилась девочка. Я пытался добиться ее симпатии. Шутил тупые шутки, сидел с ней за одной партой, всячески красовался. И вот сидим на алгебре, она меня разглядывает. Я поворачиваюсь к ней и задаю вопрос, мол, что смотришь на меня, нравлюсь? А она такая: «Да нет, считаю твои прыщи на лбу». © Подслушано / Ideer
- Она в музыкальной школе училась, такая вся возвышенная. Так волнительно было гулять, разговаривать, целоваться. На лето отец меня отправил на работу на консервный завод. Смены по 16 часов — для первой работы это такое себе. Перед сном думал, вот заработаю денег, да как куплю ей букет, да вообще все, что захочет, куплю! Приехал, купил букет, а она так холодно встретила, оказалось, что у нее уже другой. Такая скоротечная любовь. © Amnezka / Pikabu
- Я решительно направился домой к девочке, которая мне нравилась, и сказал ей, что хочу кое в чем признаться. А потом вдруг выдал, что это я съел последний кусок пиццы. Было жутко стыдно, она сказала, что прощает меня за это. На этом наши пути разошлись навсегда. © CertainlyAmbivalent / Reddit
- Мои первые отношения существовали только у меня в голове. Оказывается, она просто пыталась быть милой и не отшивать меня грубо, а я напридумывал себе целый роман. © John C Locke / Quora
- В лагере, в старшем отряде я влюбилась в парня. На прощальной дискотеке я с замиранием сердца увидела, как он подмигнул и направился ко мне. И вот он протянул бумажку со своим номером телефона. Я заулыбалась, как дурочка, и стала диктовать свой домашний, а он мне: «Передай это Марине. Я влюблен в нее с первого дня смены». Прошло почти 9 лет с этого момента, а я до сих пор готова разрыдаться, вспоминая грандиозность этого провала. © Подслушано / Ideer
- Свою первую любовь я встретил в 6-м классе. Я был настолько назойливым, что учитель передвинул мою парту в угол кабинета, а затем огородил меня спортивными матами так, чтобы я не видел ничего, кроме стены. © ZachWLambert / Twitter
- Была у меня привычка грызть что попало в стрессовых ситуациях, например, ручку на контрольной. На первом курсе впервые пошла гулять с парнем. Он принес мне ветку цветущего жасмина, а я так нервничала, что сама не заметила, как съела все цветы и листья. На что парень выдал: «Ну вот, и покормил даже». © etoyanatan / Pikabu
А какая была ваша первая влюбленность?
AdMe/Народное творчество/16 человек рассказали, как с треском провалилась их первая любовь
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