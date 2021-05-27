16 человек рассказали, как однажды деньги упали на них прямо с потолка
Все мы знаем: деньги с неба не падают и на деревьях не растут. Но вот пользователи сайта Reddit готовы если не разрушить, то точно заставить сомневаться в этом мнении. В отдельной теме они поведали, как однажды получили немного деньжат практически ни за что.
Мы в AdMe.ru хотим, чтобы и к вам удача захаживала как можно чаще. Поэтому прочтите скорее истории везунчиков из сети и заряжайтесь нужной энергией.
- Я записался на медицинское исследование. Специалисты провели медосмотр и попросили меня провести анализ сна дома, чтобы они смогли проверить, подхожу ли я для дальнейшей работы. Заплатили мне $ 150 за это дело. По окончании они позвонили и спросили, знаю ли я, что у меня апноэ. Я не знал. Из-за этого недуга я не мог участвовать в оставшейся части исследования. Так что мне фактически заплатили $ 150 за постановку диагноза «апноэ во сне». © pbear737 / Reddit
- Получила $ 40 тыс., чтобы не выходить на работу. Это было во время финансового кризиса, и прямо перед тем, как я должна была вступить в должность, от найма временно отказались. Компания не могла выполнить подписанный нами трудовой договор, все произошло внезапно. Но начальство предложило мне зарплату за полгода в качестве жеста доброй воли. © tokalita / Reddit
- Я преподавала у девушки из богатой семьи и брала около $ 65 в час. Заранее предупредила, что оставляю деньги себе, если занятие отменяют позже чем за сутки до назначенного времени. Но, даже несмотря на это, девушка регулярно оплачивала сеансы по 6 часов и более, а затем отменяла их в тот же день. Я поначалу возвращала деньги, но ничего не менялось. И в конце концов плюнула на это. Так почти полгода я зарабатывала в среднем $ 400 в неделю только на отмене бронирования. © tobermort / Reddit
- Когда мне было 20, меня наняли ассистенткой на какое-то мероприятие в Голливуде. Я принесла туда коробку напитков, они дали мне рацию и сказали, что вызовут, если я понадоблюсь. Звонков долго не было. Тут я увидела неподалеку секцию йоги. Сунула голову в дверь, и ребята пригласили меня позаниматься с ними. Я и позанималась. После йоги я пришла вернуть рацию, и организатор мне такой: «А, мы о тебе вообще забыли, да?» Получила 60 баксов. © AnomalousAvocado / Reddit
- Подруга заплатила мне $ 50 за сборку своего нового спортивного оборудования, потому что ее муж несколько месяцев «кормил ее завтраками». Я открыл коробку, вытащил эту штуку и заработал самые легкие $ 50 в жизни, потому что она, внимание, была уже собрана. Мне потребовалось всего 10 секунд, чтобы просто снять упаковку. Подруга была очень рассержена на мужа, но все равно заплатила. Ему назло. К слову, сама она не могла решить вопрос с этой штукой из-за больной спины. © -PM_me_your_recipes- / Reddit
- Наняли обслуживать какую-то крутую вечеринку на открытом воздухе. Когда я пришла, мне сказали, что человек, который должен был готовить еду на гриле, не пришел, поэтому им нужно, чтобы этим занялась я. Но я просто не знала, как это делать (мне было 17). Тогда женщина предложила мне строить из себя беспомощную. Какой-нибудь мужчина обязательно придет и поможет, потому что «каждый мужчина думает, что он мастер по работе с грилем, и хочет выпендриться». Я так и сделала, и это сработало! Мне фактически платили за то, чтобы я стояла рядом с очередным «помощником» и время от времени благодарила его. Мне заплатили больше $ 100 за несколько часов. © ambereatsbugs / Reddit
- Повесил телевизор на стену. На следующий день убедился, что он работает. А еще через день снял телевизор. Заработал тысячу долларов. © Rmanthumbs / Reddit
- Мне заплатили $ 300 за то, чтобы я отогнала машину. Все из-за съемок фильма, которые проводились рядом с моим жильем. © dragoblaster666 / Reddit
- Я сдал свою курицу в аренду фотографу за 50 баксов. © slhopper / Reddit
- Получил $ 300 за то, что должен был чистить ступеньки и подъездную дорожку к дому своей соседки, пока той не было: она уезжала на всю зиму в отпуск. Метели в том году не было ни разу. © LeakyFaucett32 / Reddit
- Заработала € 700 за месяц стажировки, которая состояла из того, что я сидела без дела весь день в ожидании работы. Но мне не суждено было ее дождаться, потому что компания неправильно оформила предложение о стажировке и случайно наняла того, в ком вообще не нуждалась. Так что в основном мне платили за то, что я к ним приезжала утром и уезжала от них вечером. © gs-28 / Reddit
- Меня пригласили поработать на мероприятии, проводимом Национальной ассоциацией глухих, где я должен был обслуживать все презентации. Я звукорежиссер, специализирующийся на живом звуке и концертах. Все 5 дней, пока шло мероприятие, я ничего не делал за $ 450 в день. © murter95 / Reddit
- Моя одногруппница заплатила мне за то, чтобы я посмотрела, как она спит. Ей нужно было убедиться, что она не выглядит во сне «странно» (не пускает слюни, не открывает рот, не дергается постоянно и тому подобное). Все это представление было из-за того, что она съезжалась со своей второй половинкой. Я получила $ 75, и это того стоило. © leaaizbored / Reddit
- Я жил в Китае. Вскоре после того, как я приехал, подруга моего коллеги спросила, может ли она нанять меня на свою свадьбу. Все, что мне нужно было сделать, — это прийти туда и притвориться, что я знаю жениха и невесту. Позже я узнал от своей жены-китаянки, что некоторые китайцы считают дружбу с иностранцем очень престижной. Фактически это то, о чем в основном говорила нанявшая меня дама, но я подумал, что просто плохо ее понял. На свадьбе я общался с людьми как мог, цепляясь за трех человек, которые почти не говорили по-английски. Люди много фотографировали меня. Думаю, что я сделал больше фотографий с невестой, чем ее жених. Я плохо танцевал и еще хуже пел в караоке. Подруга коллеги заплатила мне $ 200, а жених дал почти $ 1 тыс. © MKRune / Reddit
- Мне заплатили $ 10 тыс., чтобы я съехал из квартиры, потому что ее уже продали и новый владелец хотел въехать как можно быстрее. Я был арендатором при предыдущем владельце. По договору аренды мне оставалось там жить 4 месяца. © Mental-Restaurant-47 / Reddit
- Охранник на 8-часовую смену. Нужно было следить, чтобы люди не ходили по свежему бетону. Фактически мне платили за то, чтобы я смотрел, как высыхает цемент. © GarbageComplete / Reddit
А как вы получили однажды свои легкие деньги?
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