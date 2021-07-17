16 историй о людях, которые поняли фразу «чувствуй себя как дома» слишком буквально
Порой приглашение к себе домой гостя сравнимо по значимости с пропуском того в свою душу. И мало кому будет приятно, если пришедший вдруг начнет все крушить и менять по своему усмотрению, напрочь позабыв о том, какую ценность для хозяина несет само место и все находящиеся в нем вещи.
Нас в AdMe.ru тоже порой в дрожь бросает от нерадивых гостей, как и пользователей сети, которые не поленились поделиться своими историями.
- Двоюродная сестра моего отца должна была погостить у него всего пару недель, но осталась на целый год. Даже повесила в коридоре свои семейные фотографии на огромные шурупы. Мой папа был слишком добрым, поэтому не мог попросить ее уехать, так что за это взялись я и мой дедушка. Я сняла все ее фото. Она так разозлилась, что наконец съехала, но еще пару лет писала моему отцу письма с угрозами. И призналась в том, что думала, будто они поженятся. А ведь они двоюродные! Она была просто сумасшедшей. © Liznobbie / Reddit
- Дедушка приехал проведать нас со своей женой, которую мы просто не переносили. Она заставила нас посмотреть теннисный матч в 10 часов вечера, и нам пришлось согласиться. Через 20 минут она поставила его на паузу, встала и ушла в комнату моей мамы. Поначалу мы подумали, что ей просто нужно в туалет, и остались неловко сидеть в полной тишине. Через 2 часа моя мама решила, что с нее хватит. Она пошла в свою комнату и обнаружила, что эта женщина просто легла спать. В кровать моей мамы. Той ночью мы отправили дедушку вместе с его женой в отель. © boklenhle / Reddit
- Однажды я забрала подругу из аэропорта после ее 10-дневных каникул на островах Фиджи. От нее ужасно пахло, но она все равно крепко меня обняла. Приехали ко мне домой, вся ее одежда была грязной, так что я одолжила ей свою. Пока мы болтали, она сидела на диване и не переставала чесаться. Выяснилось, что у нее чесотка. Всю одолженную одежду и одеяло пришлось выкинуть. © toomanyu / Reddit
- Сосед по дому пригласил к себе друзей. Они заказали пиццу, но потом вдруг решили, что она им больше не нужна. Когда пришел доставщик, в 4 часа утра, они просто ему не открывали, хотя он мог слышать их через дверь. В итоге ему открыл я и объяснил, что происходит, чтобы они не занесли наш дом в черный список, а также заставил гостей платить. На следующий день, когда они собирались уезжать, я заметил, что они пытаются забрать мои контроллеры к приставке PS4. Пришлось их самому выгонять. © graeuk / Reddit
- Кузина приехала к нам погостить со своим ребенком, которому нужно было пройти обследование и лечение у психиатра, а у нас в городе как раз была нужная клиника. Они планировали остаться на 3 недели, но прожили больше 4 месяцев, при этом не тратя ни цента на продукты, оплату счетов за воду, которую тратили во время долгого душа, и за свет, который не выключали. Она брала из холодильника все, что ей хотелось, без спроса. А перед празднованием дня рождения моей сестры кузина отдала половину ее торта своему ребенку. © romidwife / Reddit
- У нас с мужем был медовый месяц, и мы разрешили его отцу остаться в нашем доме, но сказали, что он должен уехать перед нашим возвращением. Мы даже предупредили его о скором прибытии, когда были на пути к дому. Мы приехали, и его уже не было, но все свои вещи он так и оставил повсюду. Вдобавок разгромил дом так, будто у нас тусовалась группа подростков: везде валялись пустые коробки из-под пиццы и мусор. Тогда он вернулся и спросил, злюсь ли я на него. Конечно, я злилась. А что он ожидал? © boots_and_pantss / Reddit
- Мне было около 8 лет. У нас гостила родственница мамы с сыном примерно моего возраста. В какой-то момент он отошел в туалет, а я остался ждать. Но он не вернулся ни через 5, ни через 10, ни через 15 минут. Тогда я поднялся наверх, открыл дверь своей комнаты и увидел, как он, подняв взгляд на меня, начал крушить все мои игрушки Lego, на строительство которых я потратил почти 6 недель. © deepus / Reddit
- Во время моей 2-й беременности у нас были финансовые трудности и мы каждый день ели лапшу с маслом. Жутко хотелось мяса! Каким-то образом мне удалось накопить на стейк. Прихожу я с работы и вижу, как моя подруга его ест. Она знала, как мы бедны, но в свое оправдание сказала: «Бесчеловечно заставлять взрослого человека есть только лапшу с маслом». Я собрала ее одежду, выбросила на улицу и сказала ей уходить. © tdlm40 / Reddit
- Моя соседка начала встречаться с парнем, который жил в 20 минутах езды и часто оставался у нас, несмотря на протесты еще одной нашей соседки и на мои. Примерно через 2 недели из моего кошелька пропало больше $ 100. Я весь день провела в гостиной, откуда невозможно было следить за коридором, ведущим к нашим спальням, в одной из которых и находился этот парень. Конечно, подозрения пали на него. Тогда я установила камеру и оставила прямо перед ней свой бумажник. Так парень и попался. Соседка с ним рассталась и выгнала из квартиры. А я так больше и не увидела пропавших денег. © jazzylovely714 / Reddit
- Я приютила бывшую подругу с детьми, когда у ее мужа на компьютере нашли странные файлы и она умоляла меня помочь ей в поиске нового дома. Несколько недель я ночевала на матрасе, так как уступила им свою комнату. А пока она встречалась с юристами, я присматривала за ее детьми. Однажды я пошла за ними в школу и наткнулась на их папу и бабушку. Выяснилось, что никаких сомнительных файлов на компьютере у отца не находили, а судебного запрета на встречу с ним не существовало. У подруги просто появился новый парень, и она решила развестись с мужем, но ее семья не захотела приютить ее у себя. © Polly*** / Reddit
- Мы с женой уехали в путешествие и попросили друга приходить к нам домой, чтобы кормить котов. Он это воспринял как приглашение пожить у нас. Когда мы уже ехали обратно, я позвонил узнать, все ли у него в порядке. Друг ответил, что все супер и что он даже оставил нам сюрприз в холодильнике. Мы приехали и обнаружили в доме ужасный беспорядок: все мусорки полные, в раковине полно посуды. А в холодильнике нас ждала коробка с половиной яблочного пирога и костями от куриных крылышек. Позже я заметил камеру, которая лежала не на своем месте, включил и обнаружил на ней видео, где друг переодевается в мою одежду и притворяется мной, а потом ест куриные крылышки и запивает их ополаскивателем для рта. © chester_x / Reddit
- В мою небольшую квартиру приехала пара на выходные, прихватив с собой 3 собак и друга. Ночью один щенок помочился на мой пол, но никто так и не убрал за ним. Другая собака сидела в клетке, но умудрилась затащить туда ковер и разорвать его в клочья. Еще собаки погрызли мою мебель. А после выезда этих гостей все разгрызенные вещи так и остались валяться на полу. © neon_dave / Reddit
- Моя мама наняла клоуна на 2-й или 3-й день рождения моего брата. Только она совершила ошибку, когда предложила той девушке, которая была клоуном, чашку кофе после выступления. Та подумала, что может остаться еще на какое-то время. Прошло несколько часов. Гости давно ушли, а она в гриме и костюме все еще сидела, пила кофе и болтала с моей мамой. В итоге клоунесса пробыла у нас весь день, пока мама не сказала, что девушке пора уходить, потому что уже время готовить ужин. © asbestosSNDWICH / Reddit
- У меня был друг, которому мои родители разрешили погостить у нас несколько дней. Но он почему-то решил, что может без какого-либо предупреждения остаться у нас на более долгий срок. Он отказался искать себе жилье и идти зарабатывать деньги, поэтому задержался у нас почти на месяц. Другим людям он жаловался, что у нас нет той еды, которую он бы хотел. Он не переставая говорил о том, какой же он крутой музыкант и что скоро он переедет в Лос-Анджелес. Хотя ни работы, ни связей, ни жилья, ни денег у него не было. А через несколько часов после того, как он съехал от нас, он написал мне, что хочет приехать на следующий день. Больше мы его в дом не пускали. © FlaxonWaxonThe3rd / Reddit
- У нас сломался унитаз, и мы не могли понять, в чем дело. Каждый раз, когда мы смывали, что-то будто цеплялось за проволоку внутри бачка. Вызвали сантехника, который открыл его и обнаружил внутри ужасно грязные трусы. Они не принадлежали никому из нас. Но незадолго до этого у нас гостил друг моего брата, поэтому единственным логичным объяснением было то, что это его трусы. © Retrosonic82 / Reddit
- Ко мне в гости пришел друг, у которого есть одна проблема: его ноги воняют. Он прочитал в интернете, что холод помогает избавиться от вызывающих запах бактерий, и решил поставить свои ботинки в мою новую морозилку. Когда я ее открыл, я был в ужасе от вони. Но вся соль в том, что его ботинки действительно перестали пахнуть, вот только лишь на 3 минуты. Дальше на них стал скапливаться конденсат. Они насквозь промокли и стали вонять хуже прежнего. Другу пришлось выбросить ботинки в тот же день. © austin0matic / Reddit
А какие гости выводили из себя вас?
Фото на превью Retrosonic82 / Reddit
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