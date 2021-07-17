16 историй о людях, которые поняли фразу «чувствуй себя как дома» слишком буквально

Порой приглашение к себе домой гостя сравнимо по значимости с пропуском того в свою душу. И мало кому будет приятно, если пришедший вдруг начнет все крушить и менять по своему усмотрению, напрочь позабыв о том, какую ценность для хозяина несет само место и все находящиеся в нем вещи.