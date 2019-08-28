16 человек рассказали, что хорошо в малых количествах, но ужасно в больших, и тут не поспоришь

Древнегреческий врач и философ Гиппократ как-то подметил: «Все хорошо, что в меру». Пользователи Reddit поразмышляли над его высказыванием и привели примеры того, с чем это правило работает на 150 %. А заодно поделились исчерпывающими историями на эту тему.

Бонус: что бывает, когда у вас не один начальник, а целых четыре

Начальник А: «Чем ты занят?!»

Я: «Начальник Б дал мне эту задачу».

Начальник А: «Нет, нужно сделать не так, а вот так».



Начальник Б: «Почему ты делаешь все по-другому?!»

Я: «Начальник А попросил меня так сделать».

Начальник Б: «Что?! Исправь все и делай, как я сказал. Я поговорю с ним».



Переделываю последние полчаса работы «правильно».

Начальник В: «Помоги коллеге с задачей».

Я: «Начальник Б попросил меня исправить работу сейчас».

Начальник В: «Ты сможешь закончить, когда поможешь коллеге».



Начальник Б: «Почему ничего не готово?!»

Я: «Начальник В попросил меня помочь коллеге».

Начальник Б: «Жду работу через 10 минут!»



Пытаюсь уместить 30-минутную задачу в 10 минут.

Начальник Г: «Ты работал над этим всю смену, почему до сих пор не готово?» © Bunilla_Ice