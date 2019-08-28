16 человек рассказали, что хорошо в малых количествах, но ужасно в больших, и тут не поспоришь
Древнегреческий врач и философ Гиппократ как-то подметил: «Все хорошо, что в меру». Пользователи Reddit поразмышляли над его высказыванием и привели примеры того, с чем это правило работает на 150 %. А заодно поделились исчерпывающими историями на эту тему.
Мы в AdMe.ru внимательно все прочитали и выбрали самые меткие ответы.
- Гуси. Вы не знаете, что такое страх, если вас ни разу не окружало стадо шипящих гусей. © Spidercoffee
- Выбор. Он парализует не хуже наркотика. Вот мы открываем холодильник, заполненный едой, и говорим: «Нечего есть». Или листаем библиотеку фильмов с сотнями наименований и говорим: «Нечего смотреть». Не знаю, сколько раз я заказывала один и тот же сэндвич в ресторане просто потому, что все остальное выглядит так вкусно, что я не могу выбрать. © Wasnbo
- Дети. Особенно если это младенцы. © Being_grateful
- Божьи коровки. Однажды убирался в сарае и решил подняться на чердак. Я поднимался наверх и вдруг почувствовал, как несколько жучков врезались в мой затылок. Развернувшись, я увидел копошащуюся массу божьих коровок. Чуть не сошел с ума. © pbmadman
- Люди, штурмующие Зону 51. © stephencwebster
- Просто люди. Если взять отдельного американца, он хочет исправить проблему глобального потепления, выступает за бесплатную медицину и право женщин на аборт. Ну, большинство из них. Но при этом Америка как единое целое выступает против всего этого. © georgesgettingupset
- Бывшие. «О, смотри, там моя бывшая сидит у барной стойки!» и «О, смотри, там 8 моих бывших сидят вместе у барной стойки!». Чувствуете разницу? © Tadhgdagis
- Фанатки бой-бэндов. Сравните 2 странных девочек, одержимых группой ’N Sync, хихикающих в углу, и 800 странных девочек, одержимых ’N Sync, которые кричат, плачут, выдергивают волосы и сходят с ума на концерте. © msblanks2you
- Возраст. © Karminsa
- Девочки-подростки. Мне почти 22 года, и всякий раз, когда я вижу группу девочек-подростков, у меня возникают страшные флешбэки о средней и старшей школе. © 6wave
- Ответственность. Поначалу кажется, что большая ответственность — это здорово. Приятно, что тебе доверяют. Но со временем эта ответственность начинает давить, чувствуешь себя опустошенно, подавленно и тревожно одновременно. © Schimkinator
- Сладости. Стоит потерять контроль над количеством съеденных конфет, и вот ты уже не можешь пошевелиться. © GayMadMan
- Куклы. Встречался с девушкой, у которой была коллекция фарфоровых кукол. Было ужасно заходить в комнату, где она их хранила, и видеть тонну смотрящих на тебя кукольных глаз. Создавалось ощущение, что они сейчас оживут и убьют тебя. © -eDgAR-
- Белые клетки крови. У меня слишком много эозинофилов, это такой тип белых кровяных клеток. Вот что говорит об этом врач: «Представь, что белые кровяные клетки — это защитные силы, в норме они делают свою работу и оберегают тебя. Но если их слишком много, они не знают, чем себя занять, поэтому начинают атаковать, а не защищать». © Three_And_A_Third
- Звонки от мамы. Когда бабушки не стало, мама лишь отправила групповое сообщение мне и моим сестрам. Но при этом она может 5 раз позвонить мне и отправить СМС с текстом «Срочно ответь!», чтобы спросить, что я хочу съесть на ужин, когда приеду к ней через 2 месяца. © TFielding38
- Родственники. У меня куча родственников по линии мамы. Каждый раз, навещая их, обнаруживаю у себя по 5 новых племянников и племянниц. Я до сих пор не запомнил предыдущих родственников, перестаньте делать новых! © WitchWaffle17
Бонус: что бывает, когда у вас не один начальник, а целых четыре
Начальник А: «Чем ты занят?!»
Я: «Начальник Б дал мне эту задачу».
Начальник А: «Нет, нужно сделать не так, а вот так».
Начальник Б: «Почему ты делаешь все по-другому?!»
Я: «Начальник А попросил меня так сделать».
Начальник Б: «Что?! Исправь все и делай, как я сказал. Я поговорю с ним».
Переделываю последние полчаса работы «правильно».
Начальник В: «Помоги коллеге с задачей».
Я: «Начальник Б попросил меня исправить работу сейчас».
Начальник В: «Ты сможешь закончить, когда поможешь коллеге».
Начальник Б: «Почему ничего не готово?!»
Я: «Начальник В попросил меня помочь коллеге».
Начальник Б: «Жду работу через 10 минут!»
Пытаюсь уместить 30-минутную задачу в 10 минут.
Начальник Г: «Ты работал над этим всю смену, почему до сих пор не готово?» © Bunilla_Ice
А по-вашему, какие вещи хороши только в малых количествах?
Иллюстратор Natalia Tylosova специально для AdMe.ru