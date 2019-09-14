16 человек рассказали, чем обернулись для них первые свидания с людьми, с которыми они познакомились в интернете

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В наш динамичный век мало кто подойдет к понравившейся девушке на улице, чтобы предложить познакомиться, а вот «свайпать» многочисленные профили в приложениях для поиска пары или ставить лайки под фото в социальных сетях — всегда пожалуйста. Наверное, тема онлайн-свиданий никогда не утратит актуальности, потому что, помимо всего прочего, это неиссякаемый источник различных курьезов.

Мы в AdMe.ru уверены, что у каждого хотя бы раз была смешная или странная встреча с новоиспеченным онлайн-знакомым. Герои нашей сегодняшней подборки поделились на Reddit, в паблике «Подслушано» и в Twitter историями, которые произошли с ними, когда они решили «развиртуалиться» после переписки.

Познакомилась с парнем в тиндере. Мы пошли в мой любимый корейский ресторан-барбекю. Сидели и мило общались, но вдруг он занервничал. Я спросила, что случилось, а он, не пытаясь даже оправдаться, прямо ответил, что его ДЕВУШКА находится в нескольких рядах от нас. Через мгновение она появилась перед нами и обрушилась на него с бранью: «Как ты мог так поступить со мной? Я думала, ты любишь меня!» Не могла себе представить, чего еще можно было ожидать от свидания, но продолжала наслаждаться бульгоги с грудинкой, а когда доела и допила вино, неторопливо направилась к выходу. Они даже не заметили, что я ухожу. И тут моя любимая часть: появляется БОЙФРЕНД той девушки и спрашивает: «Детка, что тут происходит?» Спор был настолько ожесточенным, что менеджер ресторана вместе с несколькими официантами долго не могли заставить их успокоиться. Я заказала такси и увидела, как бойфренд той девушки курил снаружи — видимо, тоже ожидая такси. Вечер выдался странным, но насыщенным. И кормят в том ресторане неплохо. © Loves_me_tacos125

Познакомилась с парнем в тиндере, поначалу очень классно общались, созванивались по FaceTime, он даже купил билет, чтобы приехать ко мне. Когда мы встретились, он в основном молчал и не хотел идти на контакт, а потом мы зашли в кофейню, он надел наушники и начал смотреть YouTube! © эльжбета

Познакомился в социальных сетях с девушкой. Симпатичная, интересная, негламурная. Решил позвать на свидание. Она пишет: «Я не одна приду, а с кузнецом!» Много кто помнит этот фильм и эту цитату. Думал, она меня подкалывает. «Приходи с кем хочешь», — говорю. Так она реально пришла на свидание с кузнецом! Ее старший брат, оказывается, работал в кузнечном деле: кует решетки, ограды, какие-то штуки для каминов. Здоровый бык на 5 лет старше меня и в 2 раза шире. Сбегать было страшно, но все свидание сидел как дурак и боялся сказать лишнего. Больше ей не писал, она мне тоже, хотя, наверное, стоило бы. Не то чтобы я совсем трус, просто растерялся. С тех пор было уже не одно свидание, но это на всю жизнь запомнил! © Подслушано

Однажды познакомилась с парнем. Милый, добрый, видно, что я ему тоже понравилась. Немного пообщались онлайн, и вот наконец он позвал на свидание. Сказал, что приготовил для меня сюрприз — то, чего никто еще никогда не делал. Я всю голову сломала, думая, что там. Перебрала все возможные варианты — от самых романтичных до самых смелых. На свидание, само собой, нарядилась как на парад: платье, каблуки, макияж. И вот он заезжает за мной на машине, и мы едем за город. Едем минут 20, я уже начинаю нервничать, темнеет, на каблуках я бегать не умею. Наконец мы останавливаемся у большого кукурузного поля, парень приглашает выйти, подводит к полю... и загадочно спрашивает, воровала ли я когда-нибудь кукурузу! Он на первом свидании привез меня в поле воровать кукурузу! Я, конечно, была в шоке, но делать нечего. Следующие полчаса на каблуках и в платье я обдирала незрелую кукурузу и складывала в багажник. Это было наше последнее свидание, но такого действительно никто для меня не делал. Ни до, ни после. И половину всей кукурузы в конце свидания он мне честно подарил. © Подслушано

Познакомилась в интернете с мужчиной. На фото весьма симпатичный мужчина лет сорока. Созвонились, пообщались, оказался очень интересным собеседником. Немного смутило, что голос немолодой, но особого внимания не придала этой детали. Договорились встретиться у касс кинотеатра. Будний день, народа немного. Захожу в фойе, набираю его номер. И понимаю, что единственный, кто поднес телефон к уху, — это мужчина лет 70. Говорю, что стою в фойе в ожидании свидания. Подходит дедушка и целует ручку. Я в легком шоке спрашиваю: «Александр, может, объяснитесь?» На что он отвечает, что выставил фото племянника, а ему 64 года, профессор чего-то там. И что выстави он свое реальное фото, я бы не оценила его богатый внутренний мир и высокий интеллект. Из уважения к возрасту предлагаю подкинуть деда до метро, на что он спрашивает: «А как же кино? Я и деньги в сберкассе снял на поход». © Zaponka81

Встретился с девушкой из тиндера, мило болтали около часа. Потом я завел разговор о своей любимой группе, за которой следил с 9 лет. Следующие 30 минут она перебивала меня, сыпя фактами об этих моих кумирах, которые «стыдно не знать». В довершение ко всему девушка назвала меня «фальшивым поклонником». Свидание было испорчено. © EggofLexington

Несколько недель переписывался с девушкой примерно моего возраста (немного за 20). Наконец решили попить кофе. Она всячески пыталась перенести встречу на вечер и поужинать в ресторане, но я хотел, чтобы на первом свидании все было просто. Собеседница не давила на меня, так что я перестал об этом задумываться. Когда я добрался до кафе, я заметил кучку кричащих маленьких детей. Она никогда не говорила, что у нее 5 детей, а для меня это было принципиально. Первое, что сказала девушка, заметив меня: «Я забыла кошелек. Надеюсь, это не проблема». © AggravatingMarket

Девушка, с которой я познакомился в тиндере, через 10 минут после начала свидания спросила, не хочу ли я приобрести новую криптовалюту... © Jarno Bijma

Она пришла на свидание в бар своего друга с 7 приятелями. 3 пары и один человек «про запас». Играли в бильярд, а я в этом дока. Было неловко, зато я выиграл. © 80HDTheatre

Познакомилась с парнем в интернете, пригласил на первое свидание в кафе. Все было отлично, пока не выяснилось, что денег у него не хватает, и мы заплатили каждый за себя. Во время прогулки в парке он рассказал, что успел вытащить из курточки одного из посетителей телефон, и предложил по-быстрому сдать его в ломбард и купить мне цветы. Сразу смылась оттуда. © Подслушано